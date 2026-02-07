Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Se conoció otro video del momento exacto del ataque a los escoltas del senador Jairo Castellanos - crédito Oficina de prensa Concejal Leandro Castellano

La tarde del jueves 5 de febrero de 2026 estuvo marcada por un violento atentado armado contra dos miembros del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, del partido Alianza Social Independiente (ASI).

El ataque ocurrió mientras la caravana de seguridad se desplazaba desde Norte de Santander hacia Yopal (Casanare), atravesando una región con fuerte presencia de grupos armados ilegales como el ELN y disidencias de las Farc. El propósito era encontrarse con el político en la capital del departamento llanero, cita que nunca se cumplió.

Las víctimas fueron identificadas como Wilmar Leal, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), cuya pareja está embarazada, y el policía Esmeli Manrique. Ambos formaban parte de la seguridad del senador y fueron atacados tras omitir un retén ilegal instalado por hombres armados, debido a la presencia del patrullero entre los ocupantes.

Los delincuentes posaron sonrientes ante la barbarie que estaban cometiendo - crédito Oficina de prensa Concejal Leandro Castellano

Video en primer plano del ataque al esquema de seguridad de Jairo Castellanos

Un video que habría sido grabado por uno de los atacantes reveló la sevicia con la que se perpetró el doble homicidio.

Las imágenes muestran a hombres armados abriendo fuego contra el vehículo y acercándose para vandalizarlo una vez había sido perforado por las múltiples balas. En las grabaciones, los rostros de los agresores aparecen sonrientes mientras perpetran el crimen. Además, una segunda camioneta vinculada a la campaña de Castellanos habría alcanzado a estar retenida, pero sus tres ocupantes fueron liberados horas después.

La divulgación de los videos permitió dimensionar la brutalidad del ataque y la exposición de los equipos de seguridad política en zonas dominadas por grupos armados ilegales.

Acciones para Arauca tras el ataque criminal

Tras el atentado, el gobernador de Arauca, Renson Martínez, encabezó un Consejo de Seguridad Extraordinario junto a altos mandos militares.

Así se habría registrado el ataque contra la caravana del senador Jairo Castellanos - crédito Redes sociales/X

Como respuesta, se anunció el despliegue de 240 soldados adicionales en las vías Marginal de la Selva y Libertadores, la utilización de drones y vehículos blindados, y un fortalecimiento de la coordinación con los candidatos a corporaciones públicas para proteger sus desplazamientos y prevenir nuevas acciones violentas en el departamento.

Entre las nuevas medidas se incluye un fortalecimiento de la coordinación con los candidatos a corporaciones públicas, con el objetivo de anticipar y evitar ataques similares durante sus desplazamientos. Se busca establecer canales de comunicación más estrechos y mecanismos de acompañamiento que permitan una rápida respuesta ante cualquier amenaza.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Colombia anunció una recompensa de hasta $200 millones por información que conduzca a la identificación y captura de los responsables del atentado armado.

Las primeras indagaciones señalan que el ataque, ejecutado con al menos 50 disparos, habría sido perpetrado por integrantes del (ELN).

El ministro Sánchez confirmó que la orden de activar la operación interinstitucional provino del presidente Gustavo Petro y que la articulación entre la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación busca esclarecer el caso en el menor tiempo posible. El funcionario detalló que se comunicó directamente con Castellanos para informarle sobre las acciones adoptadas y reiterar el compromiso del Gobierno con su seguridad.

El congresista envió un mensaje de condolencias a las familias de las víctimas y pidió la liberación de su equipo de campaña. En efecto, las tres personas secuestradas fueron liberadas - crédito Redes sociales/X

“Nuestra profunda solidaridad con las familias de los dos funcionarios asesinados. Hacemos un llamado responsable a la ciudadanía para que nos ayude a salvar vidas suministrando información a través de los canales habilitados”, afirmó el ministro Sánchez en X.

Entre tanto, el senador Castellanos expresó su dolor ante las víctimas del cruel ataque: “Me masacraron mis muchachos, el esquema de seguridad que llevaba años conmigo. Nos salvó mi Dios de milagro. Queremos enviar un mensaje de fortaleza a sus familias; ustedes saben lo que significaban para nosotros. Ofrendaron la vida para salvar la nuestra”.