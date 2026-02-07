Colombia

Revelan el último audio que Yeison Jiménez envió un día antes de su muerte a su productor musical: “Tengo muchos planes”

Un mes después de la trágica muerte de Yeison Jiménez, su productor musical compartió el audio que el artista le envió por WhatsApp, en el que hablaba de nuevos proyectos y canciones inéditas

La última nota de voz
La última nota de voz que Yeison Jiménez envió a su productor Georgy Parra mostró la energía y los sueños que tenía para este año - crédito @georgyparra/ Instagram

El legado de Yeison Jiménez sigue generando impacto un mes después de su fallecimiento.

El cantante colombiano de música popular, que perdió la vida el 10 de enero junto a varios integrantes de su equipo, dejó tras de sí una serie de grabaciones inéditas y mensajes personales que han salido a la luz en las últimas semanas.

El productor musical Georgy Parra, colaborador cercano del intérprete, compartió en una entrevista para la emisora La Kalle el último audio que recibió del artista. La nota de voz fue enviada el 9 de enero, apenas un día antes del accidente que cobró la vida del intérprete de Destino final y de otros miembros de su equipo.

El último audio de Yeison
El último audio de Yeison Jiménez, enviado a Georgy Parra, reveló sus planes y sueños musicales para 2026 - crédito @salvajemusic/ Instagram

En el mensaje, Jiménez expresó su entusiasmo por los proyectos que tenía para el año en curso: “Ah bueno. Yo tengo mucha música Georgy, muchos planes, muchas cosas en la cabeza, toca comenzar a ejecutar porque tengo mucha música, gloria a Dios. Ahí hay música por toneladas”, aseguró el cantante en la grabación.

La respuesta de Parra también quedó registrada: “¡qué chimba! A romper este 2026”. Finalmente, Jiménez respondió: “Amén, Rey”. Estas palabras, compartidas por el productor en la emisora, se han convertido en un símbolo del carácter trabajador y soñador del artista, y han sido replicadas en redes sociales por seguidores y colegas.

El 10 de febrero se cumple un mes de la muerte de Jiménez, que falleció junto a Juan Manuel Rodríguez, Oscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora y el capitán Fernando Torres, todos parte de su equipo de trabajo.

“Ahí hay música por toneladas”,
“Ahí hay música por toneladas”, dijo Yeison Jiménez en su último mensaje de voz, reflejando su entusiasmo y creatividad - crédito @salvajemusic/ Instagram

En la entrevista con La Kalle, Georgy Parra reveló que existe la posibilidad de publicar hasta tres álbumes póstumos con canciones que Yeison Jiménez dejó grabadas. “Yo tengo gran parte del catálogo de él trabajado durante los últimos años y hay música guardada increíble, además sé que él también tiene música con otros productores. Creo yo que soy el que más música tiene de él. Vamos a hacer equipo de trabajo y seguir este legado tan bonito de lo que es Yeison Jiménez”, afirmó Parra. Se estima que el archivo inédito del artista supera las 50 canciones.

El productor insistió en que la familia y el equipo mantendrán vivo el legado musical del cantante, trabajando para que sus obras inéditas lleguen al público en los próximos meses. La muerte de Yeison Jiménez sigue siendo motivo de duelo en la industria musical, donde era reconocido por su disciplina y su capacidad para conectar con el público a través de letras honestas y proyectos de largo alcance.

Algunas canciones inéditas de Jiménez
Algunas canciones inéditas de Jiménez fueron completadas con inteligencia artificial a partir de registros vocales previos - @georgyparra/ Instagram

“Lo que sí, en resumen, se viene mucha música de Yeison y sigue más vivo que nunca”. El productor remarcó la importancia de acompañar a la familia en la gestión del legado musical y en la toma de decisiones sobre los futuros lanzamientos.

Entre las composiciones inéditas, Parra destacó Sin testigos como una de las favoritas del propio Jiménez, describiéndola como “un híbrido entre regional popular y algo medio latino”, así como colaboraciones con artistas como Lenin Ramírez, El Flaco. “Yeison en colaboraciones podía tener un álbum ya listo”, afirmó Parra.

Algunas de las nuevas canciones fueron completadas utilizando inteligencia artificial, a partir de tomas de voz y fragmentos grabados por Jiménez antes de diciembre de 2025, cuando se terminaron los últimos detalles de Dime que sí. Parra explicó que la introducción de este sencillo se hizo solo con la voz del cantante, sin acompañamiento musical, como homenaje a quienes siguen recordándolo.

Georgy Parra destacó 'Sin testigos'
Georgy Parra destacó 'Sin testigos' como una de las canciones preferidas del propio Yeison Jiménez - crédito @georgyparra/ Instagram

Jiménez, cuya proyección para 2026 incluía incursionar en los Latin Grammy y explorar nuevos ritmos latinos, dejó un archivo que refleja su interés por la innovación y la colaboración. Parra mencionó que el sueño del artista era “tirar todo y organizar para los Grammys” ese año. Respecto a los homenajes tras el accidente aéreo que cobró la vida del artista, Parra aclaró que no participó en la organización de los tributos en Bogotá, pero se mantiene disponible para la familia en cualquier iniciativa futura.

