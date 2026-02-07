Colombia

Jennifer Pedraza criticó al Gobierno Petro por continuidad de Juliana Guerrero en cargos estatales: “Es más cercana al presidente que Benedetti”

La representante a la Cámara señaló que hay pruebas contundentes contra la funcionaria

Jennifer Pedraza criticó al Gobierno
Jennifer Pedraza criticó al Gobierno Petro por continuidad de Juliana Guerrero - crédito @JenniferPedraza/X - Presidencia - @jguerrero112/Instagram

Jennifer Pedraza, congresista que apoyó al actual gobierno en segunda vuelta presidencial, lanzó una severa acusación sobre corrupción en el sector educativo y criticó la falta de respuesta del Ministerio de Educación a las denuncias, según una entrevista concedida a El Heraldo. Pedraza denunció la existencia de un presunto “cartel de títulos universitarios” vinculado a la Fundación Universitaria San José, señalando que las quejas llevan más de seis meses sin respuesta oficial.

Según la representante, la investigación se originó al revisar el posible nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de las Juventudes, lo que permitió identificar “cosas cada vez más graves”. Pedraza enfatizó la gravedad del hallazgo: “No solo estamos hablando de falsedades, sino de compra y venta de títulos”.

La denuncia de Pedraza cita que el Ministerio de Educación intervino con rapidez la Universidad del Atlántico, la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, mientras que la Fundación Universitaria San José no ha enfrentado acciones similares.

La legisladora cuestiona la continuidad de Guerrero como delegada del presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, donde se elegirá rector el 16 de febrero de 2026: “Nuestro objetivo es proteger la universidad y respaldar la petición del movimiento estudiantil para que sea retirada del Consejo”.

La representante a la Cámara
La representante a la Cámara señaló que no hay pruebas contundentes contra la funcionaria - crédito Colprensa y @infopresidencia/X

A criterio de Pedraza, la joven Guerrero cuenta hoy con mayor poder dentro del Gobierno que varios ministros: “Me atrevo a decir que es más cercana al presidente que Armando Benedetti. Nadie que votó por Petro y Francia imaginó que terminaríamos gobernados por estas figuras”.

Jennifer Pedraza exigió a Petro actuar tras revelar prueba reina contra Juliana Guerrero

En medio de la polémica, Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, presentó facturas a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que prueban los pagos que Guerrero efectuó a la Fundación San José con el fin de concretar la adquisición irregular del título, aunque la determinación final corresponde a las autoridades judiciales.

La representante a la Cámara
La representante a la Cámara presentó facturas a la Dian de los pagos que la joven efectuó a la Fundación San José - crédito Prensa Jennifer Pedraza / @jguerrero112/Instagram

Con las pruebas en mano, la congresista hizo un pedido directo al presidente de la República, Gustavo Petro, exigiendo “retirar inmediatamente a Juliana Guerrero del Consejo Superior Universitario”, dijo en entrevista con Semana.

Pedraza también solicitó que no se le designe en cargos de dirección gubernamental, así como la colaboración del Ejecutivo con los procesos judiciales vinculados con el caso. De acuerdo con la congresista, la permanencia de Guerrero en la alta directiva de la Universidad Popular del Cesar genera inquietudes sobre los criterios de integridad institucional y transparencia en el Gobierno nacional.

Juliana Guerrero, a la que
Juliana Guerrero, a la que la Fundación San José graduó de contadora sin haber ido a clases - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

En relación con la posible responsabilidad penal, la legisladora insistió en que, de demostrarse la compra del título, Guerrero estaría implicada en la “presentación de documentación falsa”, lo que constituiría un delito. Subrayó el carácter múltiple de las infracciones: “Estamos hablando de varios delitos en uno solo y en Colombia no puede seguir haciendo carrera esa idea de la impunidad; nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias”.

Pedraza mencionó el impacto social de estos hechos, aportando que muchas personas le han manifestado su malestar por la desigualdad que perciben.

“Mientras que hay personas que se endeudan y luchan para sacar adelante su título profesional, otros, por el camino fácil, consiguen estos objetivos y terminan ocupando altos cargos”, asveró al medio citado.

La congresista expuso el “doble rasero” que, a su juicio, caracteriza la reacción oficial ante el caso. Recordó que en pasados gobiernos, situaciones similares despertaron protestas de integrantes que hoy, según ella, prefieren el silencio. “Aquí lo que estamos defendiendo también es la coherencia de que si nos dolía que pasara antes, entonces hoy es igualmente grave y deberíamos estar alzando la voz con la misma contundencia”, manifestó durante la entrevista.

