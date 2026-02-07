Colombia

Los próximos eliminados de ‘La casa de los famosos Colombia’: según encuestas en redes sociales solo alcanzarían el 15% de las votaciones

En la noche del 8 de febrero se conocerá a los dos famosos que abandonarán la casa estudio para finalizar la semana de juego doble y en redes sociales ya se conocen algunos resultados preliminares

Seguidores de La casa de los famosos dan un resultado preliminar de la pareja que podría ser eliminada - crédito cortesía Canal RCN

En La casa de los famosos Colombia, la semana quedó marcada por la dinámica del superpoder dúo, que obligó a los participantes a competir en parejas.

Tras las nominaciones y la salvación por parte de los líderes Beba y Valentino Lázaro, la placa de eliminación quedó definida y cuatro parejas deberán enfrentarse a la decisión del público.

Las duplas en riesgo de abandonar la competencia son Jay Torres y Juan Palau, Alexa Torrex y Yuli Ruiz, Sara Uribe y Marilyn Patiño, y Manuela Gómez y Campanita.

Jay Torres y Juan Palau recibieron menos votos del público, lo que los llevó directamente a la placa sin posibilidad de salvarse. Alexa Torrex y Yuli Ruiz, junto con Manuela Gómez y Campanita, fueron nominadas por sus compañeros, mientras que Sara Uribe y Marilyn Patiño quedaron en la placa tras ser elegidas por los líderes de la semana.

Lorena Altamirano y Juanse Laverde lograron salir de la zona de riesgo luego de ser salvados por los líderes, tras haber sido nominados previamente por la eliminada Sofía Jaramillo. Ahora, la atención está puesta en la votación, que definirá qué parejas deberán abandonar la casa en la próxima gala de doble eliminación.

Sara Uribe podría ser eliminada de la competencia en la noche del 8 de febrero - crédito cortesía RCN

Durante las votaciones para la eliminación, aumenta en redes sociales el interés por conocer qué pareja dejará la casa la noche del 8 de febrero. Circulan encuestas no oficiales que buscan anticipar el resultado de la gala.

Como es el caso de Telegram, donde el canal Encuestas LCDLF Colombia publica regularmente estos sondeos y ha llegado a predecir eliminaciones como la de Sofía Jaramillo en la tercera semana del programa.

Según la encuesta en la que han participado más de 4.000 usuarios para predecir la salida de los famosos, la primera pareja en entrar a la casa será Yuli y Alexa Ruiz con un 41% de las votaciones, Jay y Juan Palau entrarían en la segunda posición con 28%, con un 16% entraría a la casa Marilyn Patiño y Sara Uribe, mientras que Campanita y Manuela al parecer serían la pareja menos apoyada de la semana y abandonarían la casa con un 15%.

Campanita y Manuela serían la pareja eliminada de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Captura de pantalla / Encuestas LCDLF Colombia / Telegram

Los resultados de estas predicciones suelen coincidir en gran medida con las cifras que finalmente presenta el Canal RCN. No obstante, al no tratarse de encuestas oficiales, los porcentajes pueden variar según el desarrollo de la dinámica del programa y las decisiones que se tomen durante la gala.

Karola será la nueva integrante en La casa de los famosos tras la expulsión de Johanna Fadul

La producción de La casa de los famosos Colombia confirmó la incorporación de Karola Alcendra como nueva participante, luego de la salida de Johanna Fadul.

Karola, creadora de contenido originaria de Cartagena y con más de dos millones de seguidores en Instagram, se suma al reality de Canal RCN en la edición 2026, generando expectativas entre la audiencia por su historial en redes sociales y su personalidad reconocida por el público.

El anuncio de su ingreso fue realizado por El Jefe, la figura central del formato, que decidió que Karola se integrara al grupo de celebridades. La entrada de la influencer está programada para la gala del lunes 9 de febrero, fecha que la propia Karola celebró en sus plataformas digitales.

“Llegó la que controla 💛👸🏻🔜👑🤞🏼✨✨✨✨✨✨ vine a desempolvar ese poco de muebles 🪑 jaajajajajaj confío en mi #TEAMKAROLAokkkk? LOS AMO! Nos vemos el lunes, con Dios por delante. Defiéndanme cualquier cosa que entro malositaaaaaa 🐍🐍🐍jaajjajajaja”, escribió tras la confirmación de su participación.

Karola fue confirmada por El Jefe como la nueva participante en 'La casa de los famosos 3' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram

Karola ha logrado consolidar una comunidad de seguidores que destaca su cercanía, creatividad y carácter directo. Su paso por otros realities le ha permitido ganar proyección y sumar admiradores, en parte por la transparencia y la estrategia con la que suele desenvolverse en este tipo de competencias.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar tras la noticia de su ingreso. Comentarios como “Se metió Karola se metió Karola”, “¡Entró la ganadora!!🔥“, “Donde se junte con Valentino, la caga😂“, “Listo para Aplaudirla o Funarla, no la quiero básica 🔥“, “AHORA SI ME TOCO VERME ESTO”, y “Ella sí contenido, no como los muebles” (Sic), reflejan las expectativas de los seguidores ante su llegada a la casa.

Un elemento que también ha llamado la atención es la amistad que Karola mantiene con Emiro Navarro, participante de la segunda temporada del programa. Ambos han demostrado en varias ocasiones un vínculo de apoyo y cercanía, lo que ha sido visible para sus comunidades digitales.

