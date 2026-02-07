Erick Pabón habló de Maiker y su posición frente al racismo y aprovechó para despacharse por el contenido que su equipo sube en las redes sociales

Erick Pabón cuestiona el contenido de Maiker y fija postura frente al racismo - crédito @erick_pabon/IG y cortesía canal RCN

Erick Pabón fue uno de los invitados al programa Tamo en Vivo, conducido por Dímelo King, y aprovechó el espacio para dejar varias reflexiones que no pasaron desapercibidas para los fanáticos de La casa de los famosos Colombia.

Durante la conversación, el creador de contenido habló sin rodeos sobre su postura frente al racismo, una experiencia personal que vivió con Maiker, y aprovechó para lanzar una fuerte crítica al tipo de clips que el equipo del influenciador estaría difundiendo actualmente en plataformas digitales.

En medio del diálogo con los panelistas, que le preguntaron sobre lo que pensaba respecto a la molestia que demostró tener Smith en el programa con las frases racistas que usó Johanna Fadul en el último posicionamiento con Campanita, y por el contenido que ha visto del influenciador en el formato, Pabón lanzó unas palabras contundentes.

Crítico al equipo de redes sociales de Maiker

En primer lugar, se refirió directamente a la forma en la que se está construyendo la imagen de Maiker en redes sociales, señalando que gran parte del contenido que circula se limita a gestos exagerados y reacciones que buscan generar burla o viralidad.

Según explicó, quienes manejan las redes del creador estarían apostando por un enfoque superficial que reduce su participación a memes visuales.

“Pero la verdad, todos los clips que yo veo de Maiker, quien le está manejando sus redes sociales, solo está tratando de sacar memes o chistes de que está pasando una pelea y él está mirando con los ojos así. Cuando te gusta el chisme y está (abre los ojos)… solo son caras estos, gestos”, expresó Pabón, cuestionando la falta de profundidad en ese tipo de contenido y también los pocos videos que se han publicado con las actividades que realiza Maiker en la casa estudio.

Pabón trató de explicar que, al mostrar más los esfuerzos de Smith dentro del programa por estar movido y crear contenido de valor, tendría una percepción diferente de parte del público, especialmente de los que lo critican o tildan de “mueble”.

El humor y el racismo: una lección que aprendió con Maiker

No obstante, el tono de la entrevista cambió cuando Erick decidió contar una experiencia inédita que vivió con Maiker durante una gira de medios, episodio que, según él, marcó un antes y un después en su comprensión sobre el racismo, y le servía para abordar esa situación que ocurrió en el reality.

Pabón relató que, en tono de broma, grabó un video desenmascarando supuestamente a varios creadores de contenido, incluyendo a Maiker, pero que decidió no publicarlo.

“Yo una vez, cuando estábamos haciendo gira de medios, yo dije: ‘¿Sabe qué? Yo, yo los voy a desenmascarar a todos’. Y entonces empecé. Saqué el celular… ¡Maiker! Maiker no es negro. Maiker todas las noches se maquilla… Bla, bla, bla. Yo guardé el video, yo no lo subí”, contó el creador, aclarando que en ese momento no dimensionó el alcance de lo que había dicho.

Más adelante, explicó que sostuvo una conversación privada con Maiker, en la que decidió preguntarle directamente si ese tipo de comentarios podían considerarse ofensivos. La respuesta, según Pabón, fue contundente y le permitió entender una realidad que hasta entonces no había visto con claridad.

“Yo le dije: ‘Disculpe, una preguntica, porque yo soy ignorante en esos temas’. Y le dije: ‘Por ejemplo, el chiste que yo hice’. Él me dijo: ‘Es racismo’. Y yo: ‘Uf, menos mal yo no subí eso, porque yo no lo vi así. Yo no lo hice con ánimo de ofenderlo’”, relató.

Sin embargo, Maiker le explicó que la intención no siempre elimina el daño, ya que ese tipo de burlas hacen parte de una historia de discriminación que muchas personas negras han tenido que soportar desde la infancia.

“No importa que usted no lo haga con ánimo de ofenderlo. Nosotros hemos escuchado ese chiste desde que éramos niños”, le habría dicho Maiker, según el testimonio de Pabón.

El influencer profundizó en el tema y le recordó a Erick algunos de los estereotipos que suelen repetirse: “El de que se embetunó, el de que se echó no sé qué, el de que se está tiznado… Y lo hacen para ofendernos”, citó, reconociendo que ese intercambio le permitió replantearse muchas ideas.

Pabón también confesó que le preguntó a Maiker por qué no lo había corregido antes, a lo que recibió una respuesta que lo marcó: “Porque yo no, yo no tengo que ir educando a la gente”. Para Erick, esa frase fue clave para entender que la responsabilidad de informarse y reflexionar no recae en quienes han sido históricamente discriminados.

Finalmente, al ser cuestionado por Dímelo King sobre si Maiker podría ofender a otras personas con su propio contenido, Pabón fue claro en que ese tipo de juicios quedan en el terreno personal, ya que también han circulado en las redes sociales clips en los que se ve al creador de contenido haciendo bromas con el color de piel de la gente, pero ofendido en otras oportunidades y la dualidad ha generado polémica.

“Eso ya queda en la conciencia de cada uno y en las cosas de cada uno. Yo en mi intención nunca estuvo ofenderlo”, concluyó, reiterando que decidió no publicar el video y asumir el aprendizaje que le dejó esa experiencia.