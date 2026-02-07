Distrito de Bogotá impulsa una campaña de donaciones para animales afectados por las lluvias en Córdoba

El Instituto Distrital de Protección Animal capitalino ya recogió media tonelada de ayudas - crédito Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá activó una campaña de donaciones para los animales damnificados por las inundaciones en el departamento de Córdoba, en el norte de Colombia.

Durante el primer día de la iniciativa, la ciudad recaudó media tonelada de ayudas, aunque la meta establecida asciende a siete toneladas. El llamado, respaldado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), sigue vigente este sábado 7 y domingo 8 de febrero, con cuatro puntos habilitados para recibir aportes de la ciudadanía.

Según informó la Alcaldía de Bogotá, los puntos de recolección permanecen abiertos entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m., ubicados en las estaciones Bicentenario, Chapinero y Kennedy del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, así como en la sede del Ipybac Cundinamarca.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) coordina operaciones de asistencia humanitaria en los municipios afectados, con el envío de ayuda aérea y terrestre para atender a las familias damnificadas - crédito Ungrd

Entre los insumos solicitados figuran alimentos para animales de compañía y de granja, collares, correas, platos, vitaminas y medicamentos veterinarios.

Antonio Hernández Llamas, director del Idpyba, explicó que la meta propuesta aún no se ha alcanzado y convocó a la participación de empresas y ciudadanos: “Aunque la meta de siete toneladas aún está lejos de alcanzarse razón por la que hacemos un llamado a la ciudadanía, las grandes empresas y entidades de todos los niveles, a aportar para llevar esperanza y amor a los animales de Córdoba”, sostuvo el funcionario durante el lanzamiento de la campaña, según información oficial.

El reporte de la administración distrital señala que las lluvias e inundaciones han afectado a miles de animales en Córdoba, generando una emergencia que demanda insumos veterinarios y alimentos de manera urgente.

Entre los productos que pueden donarse se encuentran alimento concentrado y húmedo para perros y gatos, melaza, sales mineralizadas para diferentes especies, heno, premezclas energéticas, maíz amarillo, desparasitantes, multivitamínicos, gasas, alcohol desinfectante, correas y collares. No se reciben donaciones de dinero, agua, cobijas ni alimentos vencidos.

De acuerdo con el reporte de la Alcaldía de Bogotá, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam) anunció la llegada de un nuevo frente frío que podría intensificar las lluvias en la región norte del país y en zonas de los Andes, lo que incrementa la urgencia de la asistencia.

La image de una vaca cargando a unos perritos fue vista durante las inundaciones en Córdoba - crédito captura de pantalla

La recolección continuará durante todo el fin de semana en los siguientes puntos de Bogotá y Cundinamarca: Estación Bicentenario (carrera 55 #167-51), Estación Chapinero (carrera 9A #61-77), Estación Kennedy (carrera 79 #41D-20 sur) y la sede del Ipybac de la Gobernación de Cundinamarca (carrera 30 #48-30 local 17). Para mayor información, la ciudadanía puede comunicarse al número +57 601 647 7117.

La Alcaldía de Bogotá reiteró que la protección y el bienestar animal forman parte integral de la respuesta ante emergencias.

“Demos un ejemplo de cómo Bogotá es animalista”, insistió Hernández Llamas, en declaraciones recogidas por la comunicación oficial.

Ya van más de 50.000 familias afectadas en Córdoba y 14 muertos por lluvias

Las lluvias atípicas asociadas al ingreso de frentes fríos desde el hemisferio norte han desencadenado una emergencia humanitaria en Córdoba y Sucre, en la región Caribe de Colombia.

El saldo provisional es 14 muertos, casi 9.000 viviendas destruidas y cerca de 50.000 familias afectadas, mientras el presidente Gustavo Petro se prepara para decretar la emergencia económica, ambiental y social.

El impacto agrícola resulta especialmente grave: al menos 35.000 hectáreas de cultivos permanecen bajo el agua, y exponen a pequeños productores a pérdidas económicas y un aumento de la inseguridad alimentaria, situación que la FAO ha advertido previamente como consecuencia de la crisis climática en la zona.

Las fuertes lluvias provocadas por frentes fríos atípicos han generado inundaciones en amplias zonas de Córdoba y Sucre, dejando miles de viviendas bajo el agua y severas afectaciones a cultivos y vías rurales - crédito Ungrd

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) confirmó que las inundaciones han dejado más de 100 emergencias en 84 municipios de 14 departamentos, con afectación directa a 43.900 familias. Córdoba concentra la mayor parte de los daños, con 33.000 hogares damnificados, prolongadas inundaciones y comunidades aisladas por la destrucción de vías rurales.

En respuesta a la emergencia, la Ungrd desplegó 21 operaciones de asistencia humanitaria y, con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, movilizó alrededor de 30 toneladas de ayuda en 20 vuelos, distribuyendo 13.000 kits de emergencia con alimentos, agua potable y bienes básicos.