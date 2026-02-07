Colombia

Compras de dólares en Colombia reavivan el debate cambiario y el Ministerio de Hacienda sale al paso

El Gobierno explicó que las operaciones en dólares no han implicado intervención directa sobre la tasa de cambio

El dólar registró alta volatilidad
El dólar registró alta volatilidad y presionó al peso colombiano, ubicándolo como la moneda emergente de peor desempeño de la semana - crédito iStock

El comportamiento del dólar volvió a encender el debate sobre el papel del Gobierno en el mercado cambiario y su posible influencia sobre la cotización del peso colombiano. En medio de una semana marcada por la volatilidad, la moneda local se ubicó como la de peor desempeño entre las emergentes, lo que abrió la puerta a especulaciones sobre una eventual intervención oficial a gran escala.

Frente a ese escenario, el viceministro de Hacienda, Javier Cuéllar, salió a aclarar que la Nación sí realizó compras significativas de dólares, pero negó que estas operaciones estén detrás de la depreciación reciente del peso. Según explicó, el Gobierno aprovechó niveles considerados favorables de la tasa de cambio para fortalecer su caja en moneda extranjera, sin que ello haya implicado ventas de divisas en el mercado local durante lo corrido del año. En ese sentido, sostuvo que el movimiento del tipo de cambio responde a factores distintos y no a una presión directa generada por la estrategia oficial.

El viceministro de Hacienda explicó
El viceministro de Hacienda explicó que la acumulación de reservas responde a una táctica de resiliencia económica y no a la intención de intervenir en la cotización cambiaria / crédito REUTERS

De acuerdo con Cuéllar, estas operaciones permitieron cubrir el mercado de contratos NDF y avanzar en la consolidación de una posición más sólida en dólares. El funcionario estimó que la caja de la Nación en moneda extranjera podría rondar los 10.000 millones de dólares y que, dependiendo de las condiciones del mercado, ese monto podría incrementarse entre 2.000 millones y 5.000 millones adicionales en los próximos meses. La estrategia, insistió, busca fortalecer la liquidez y reducir vulnerabilidades, más que incidir sobre la tasa de cambio.

Las aclaraciones se dieron en un contexto complejo para el peso colombiano. En los últimos días, la divisa local registró una depreciación cercana al 1,63%, en una jornada en la que confluyeron varios elementos, la expectativa de nuevas compras de dólares por parte de la Nación, la caída en los precios del petróleo Brent y un entorno internacional más adverso para los activos de riesgo. Este cóctel de factores terminó por presionar la moneda, a pesar de que la política monetaria interna se mantiene en terreno restrictivo.

Analistas del mercado señalaron que la dinámica cambiaria estuvo marcada por un aumento en la demanda de dólares por parte de intermediarios del mercado cambiario e inversionistas extranjeros, mientras que las ventas habrían provenido principalmente de agentes del sector real. En un informe de Davivienda se detalló que “Se estimó que Intermediarios del Mercado Cambiario e inversionistas extranjeros habrían demandado dólares, mientras que las ventas en la jornada, posiblemente, provinieron de agentes del sector real. El monto transado fue de USD1,422.7 millones y la volatilidad intradía de $66, mientras que en el último año han promediado USD1,260 millones y $45, respectivamente”.

La caja de la Nación
La caja de la Nación en moneda extranjera podría alcanzar hasta 15.000 millones de dólares si las condiciones del mercado lo permiten - crédito Jesús Avilés/Infobae

Este comportamiento se dio, además, en un momento en el que la atención del mercado está puesta sobre el Plan Financiero de 2026. Cuéllar presentó una versión preliminar del documento, que aún debe ser avalada por el Confis, y que incorpora proyecciones más optimistas frente a las contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025. En particular, se estima que el pago de intereses de la deuda representaría el 3,1% del PIB y que la relación deuda/PIB se ubicaría en 58,9%, ambos indicadores por debajo de las previsiones anteriores.

Estas cifras buscan enviar una señal de mayor disciplina fiscal en un contexto en el que el costo del endeudamiento y la volatilidad cambiaria siguen siendo focos de preocupación. Para los analistas, la acumulación de dólares por parte del Gobierno puede interpretarse como una medida preventiva ante un entorno externo incierto, más que como una apuesta por influir directamente en la cotización del peso.

Intermediarios cambiarios e inversionistas extranjeros
Intermediarios cambiarios e inversionistas extranjeros aumentaron la demanda de dólares, mientras el sector real protagonizó la mayoría de ventas - crédito Dado Ruvic/REUTERS

El fenómeno no fue exclusivo de Colombia. En la misma jornada, las monedas emergentes se depreciaron en promedio 0,17%, afectadas por una mayor aversión al riesgo a nivel global. El rand sudafricano cayó 0,79% y el peso chileno 0,64%, ambos presionados por la desvalorización de los metales. En contraste, el peso filipino mostró una revaluación de 0,44%, impulsada por la aceleración de la inflación al consumidor en ese país, lo que reforzó las expectativas de una política monetaria más estricta.

