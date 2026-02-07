Colfuturo abrió convocatoria 2026 para estudiar maestrías y doctorados en el exterior: así puede postularse

Colfuturo abrió su convocatoria 2026 para financiar maestrías, doctorados y especialidades médicas en universidades de alto nivel en el exterior- crédito VisualesIA/Colfuturo

Colfuturo, una de las entidades más reconocidas en Colombia por su apoyo a la formación de alto nivel en el exterior, abrió oficialmente su convocatoria 2026 para que profesionales colombianos puedan acceder a maestrías, doctorados y especialidades médicas en universidades internacionales de alto prestigio.

El proceso de inscripción estará habilitado entre el 6 de febrero y el 2 de marzo de 2026, y los resultados se darán a conocer el miércoles 10 de junio.

La iniciativa hace parte del Programa Crédito Beca de Colfuturo, una de las principales alternativas de financiación para quienes buscan ampliar su formación académica fuera del país y traer ese conocimiento de regreso a Colombia. Desde su creación, el programa ha acompañado a miles de profesionales en su proyecto de estudiar en el exterior.

Crédito beca de Colfuturo: apoyo financiero para estudiar en el exterior

El Programa Crédito Beca de Colfuturo ofrece hasta USD 50.000 para que profesionales colombianos cursen estudios de posgrado fuera del país - crédito Johan Largo / Infobae

A través del Programa Crédito Beca, Colfuturo financia hasta USD 50.000 a las personas seleccionadas para cursar estudios de posgrado en cualquier área del conocimiento, incluyendo ciencias sociales, ingenierías, ciencias de la salud, artes, humanidades y tecnología. Los recursos pueden destinarse al pago de matrícula, seguro médico, pasajes aéreos, gastos de instalación, materiales académicos y sostenimiento durante la estancia en el exterior.

“Durante 35 años, en Colfuturo hemos acompañado el proyecto de miles de profesionales colombianos de cursar maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo. Estudiar en el exterior no solo permite crecer profesionalmente, sino ampliar la mirada, traer nuevas ideas y convertir los retos de Colombia en oportunidades”, afirmó Jerónimo Castro, director de Colfuturo.

Uno de los principales beneficios del programa es que el 25% del crédito se condona y se convierte en beca para quienes se gradúen, regresen al país y permanezcan en Colombia por un periodo mínimo de tres años, aportando su conocimiento al fortalecimiento de instituciones, comunidades y sectores estratégicos.

Universidades en convenio y becas adicionales para los seleccionados

Colfuturo mantiene convenios con más de 130 universidades internacionales que otorgan becas adicionales a los beneficiarios del programa - crédito Fundacción Acción Interna

Además del financiamiento directo, Colfuturo cuenta con convenios de cooperación con más de 130 universidades internacionales, que ofrecen becas adicionales a las personas beneficiarias del programa. Estas ayudas pueden cubrir entre el 10% y el 100% del valor de la matrícula, dependiendo de la institución y del programa académico.

En la convocatoria anterior, el 59% de las personas seleccionadas optó por estudiar en universidades con convenio, lo que representó USD 5,6 millones en becas otorgadas directamente por las instituciones extranjeras. Este respaldo ha sido clave para reducir los costos totales de los estudios y ampliar las oportunidades de acceso a educación de talla mundial.

Los convenios incluyen universidades ubicadas en países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y varios países de Europa, reconocidos por su excelencia académica y oferta de programas de posgrado.

Requisitos, proceso de inscripción y fechas clave

Las personas seleccionadas podrán convertir el 25% del crédito en beca si regresan a Colombia y permanecen en el país durante tres años- crédito Universidad Católica de Manizalez

Para postularse al Programa Crédito Beca de Colfuturo solo se requiere tener ciudadanía colombiana, contar con un título de pregrado, presentar el programa de posgrado que se desea cursar y redactar un ensayo. El proceso de selección se basa exclusivamente en méritos académicos, sin tener en cuenta factores como estrato socioeconómico, región de origen, género u otras condiciones personales.

El formulario de inscripción está compuesto por siete secciones que recopilan información personal, académica y laboral; detalles del posgrado; el ensayo; el presupuesto requerido; y los documentos de soporte. El dominio de un segundo idioma es obligatorio, pero solo debe certificarse si la persona resulta seleccionada, antes de iniciar sus estudios.

Durante el periodo de convocatoria, Colfuturo realizará webinars informativos de martes a jueves, en los que se brindarán recomendaciones para realizar una postulación exitosa. La programación completa y el formulario de inscripción están disponibles en el sitio web oficial de la Fundación.