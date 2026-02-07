Carlos Vives, Silvestre Dangond, Grupo Niche, Monsieur Periné y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Carlos Vives anunció nuevo álbum de estudio y su primer adelanto, "Te Dedico" - crédito Diego Hines cortesía Paola España

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante la última semana, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, o la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional durante la primera semana de febrero de 2026.

Soley se juntó con The Rudeboyz en “Shine”

Una de las figuras en ascenso de la música urbana en Colombia, presenta su más reciente canción, creada junto a los productores reconocidos por su trabajo con artistas como Maluma o Ryan Castro, poniendo el empoderamiento femenino por delante.

Para el videoclip, la artista se inclinó por un collage que recopila los momentos que la marcaron durante el año pasado: viajes, shows, videos musicales, promociones de prensa, premios y momentos cotidianos.

Miky La Sensa le canta al amor y la complicidad en “Con las ganas en el cielo”

El paisa relata en este sencillo una historia cotidiana e íntima sobre el amor, la complicidad y la decisión de construir junto a otro. Lo acompaña un videoclip de tono minimalista, donde un único escenario funciona como símbolo de viaje, pausa y destino compartido, reforzando esa emoción central del tema y dejando que la interpretación cobre protagonismo.

Jhaner Trujillo presenta “Pa Volverme A Enamorar”

La promesa del género regional colombiano, estrena una canción para cantar a todo pulmón luego de una ruptura o un desamor que no dejó más que un corazón roto, con la promesa de que será “un tema emblemático para los despechados, quienes con profundo sentimiento entonarán con esta letra que para volverse a enamorar tendrían incluso que volver a nacer o trasplantarse el corazón”.

El video oficial fue rodado en Llanogrande, Antioquia, bajo la producción de Deimar Pacheco, desarrollándose en un ambiente campestre que resalta la naturalidad, la cercanía y la calidez de cada escena. A lo largo del audiovisual se aprecia a Jhaner como protagonista principal, rodeado de copas, conversaciones sinceras y momentos de complicidad junto a sus amigos, creando una atmósfera íntima y auténtica que conecta directamente con la esencia de la canción.

Jesús Hernández se une con Sebastián Ayala para presentar “Salir Adelante”, un mensaje de esperanza y agradecimiento

Como contrapartida, otras dos figuras del regional colombiano decidieron en esta pista celebrar valores como la disciplina, la gratitud, la humildad y la importancia de la familia como motor para construir un mejor futuro. La canción propone un mensaje directo y honesto sobre la lucha diaria por los sueños, sin perder la esencia ni las raíces.

El videoclip, dirigido por el hermano de Jesús, Nico Hernández, y producido por Musari Films, desarrolla una historia aspiracional basada en la superación personal y el orgullo por sus raíces. Reflejando un entorno cercano y familiar, con amigos, seres queridos y elementos culturales colombianos como la chiva. Adicionalmente, en el audiovisual se plasman historias reales de los artistas, como el pasado de Sebastián Ayala siendo mecánico, simbolizando el esfuerzo y el trabajo, y el de Jesús Hernández como un joven soñador que escribe canciones.

Lil Supa y DJ Mad Pee se unen a PNO de Tres Coronas en “41ST Side Tales”

Varias de las figuras más destacadas del hip hop latino presentan esta pista que une la crudeza del “Queens sound” con un relato urbano de precisión lírica y una estética cinematográfica alineada con la resurrección que viene atravesando el boom bap como forma de hacer hip hop a nivel internacional.

El proyecto surge tras un proceso profundo de investigación musical en los cinco distritos de Nueva York, con raíces claras en Queens, territorio que define la identidad sonora de DJ Mad Pee.

Durante este recorrido, el productor compartió directamente con el pionero del movimiento DJ Kool Herc en las calles del Bronx, conectando con la historia viva del hip hop y trasladando esa experiencia a una producción que respira respeto por el origen y visión contemporánea.

Grupo Niche lanzó nueva canción en homenaje al Carnaval: “Barranquilla está de moda”

La reconocida agrupación de salsa rindió tributo a la ciudad y a la festividad que la define ante Colombia y el mundo. Compuesta por José Aguirre, recorre lugares emblemáticos de Barranquilla, como el río Magdalena, Bocas de Ceniza, el Gran Malecón, el Estadio Metropolitano y Barrio Abajo, incorporando referencias a manifestaciones tradicionales del carnaval, entre ellas La Guacherna, el desfile nocturno que precede las principales celebraciones.

El lanzamiento se realizó en la mañana del 6 de febrero en el canal de YouTube del conjunto. Sin embargo, la primera vez que se escuchó el tema fue el 17 de enero, durante la Lectura del Bando en el Estadio Romelio Martínez, evento que marcó el comienzo oficial del Carnaval.

Mike Bahía graba su propia versión de “Bonita Bonita”

Escrita hace 13 años por Poeta Callejero, la canción se volvió tendencia en redes sociales gracias a la versión creada por el productor dominicano Kenny Javier con herramientas de Inteligencia Artificial.

Ahora, el caleño la lleva a su terreno, asegurando que se sintió identificado con la letra y que era la primera canción desde Buscándote que consideraba adecuada para dedicarle a su pareja, Greeicy Rendón.

Annasofia y Andrés Cepeda presentan el bolero “Estamos A Paz”

En un encuentro que une dos generaciones y momentos clave de la música latina, la artista colombiana recientemente nominada a mejor nuevo artista en los Latin Grammy presenta esta colaboración con el cantautor bogotano, en la que se aborda el final de una historia amorosa que se apagó con el tiempo, en la que ambos reconocen sus fallas y logran dejar atrás culpas y resentimientos, para alcanzar una verdadera paz.

“Andrés y yo tenemos esta canción desde hace tres años. Yo escribí esta canción junto con los Jacobs y sentí que Andrés podría encajar perfectamente ahí. Desde el primer momento dijo que fuéramos para adelante; no se dio por miles de motivos y tres años después, en un momento muy especial tanto para él como para mí, nos volvemos a encontrar”, contó Annasofia en un comunicado de prensa.

La producción se realizó de la mano del reconocido productor Julio Reyes Copello y además cuenta con arreglos de cuerdas a cargo de la Sinfónica de Viena, convirtiendo la pieza en una producción especialmente cuidada y emotiva. El videoclip refuerza esta intimidad, mostrando a los artistas en una cena romántica donde las velas se han consumido y los sentimientos quedan a la vista sobre la mesa.

Monsieur Periné y Jossman unieron fuerzas en “Mucho Con Demasiao”

La banda colombiana dos veces ganadora del Latin Grammy publicó su nuevo sencillo en colaboración con Jossman, una de las voces más representativas de la escena del afrobeats caleño. La canción celebra el amor vivido sin reservas y marca un nuevo encuentro entre sonidos, territorios y sensibilidades que conectan la identidad del Pacífico colombiano con el universo musical del grupo.

El origen de la canción se remonta a un viaje de Catalina García y Santiago Prieto rumbo a una de las ediciones del Festival Petronio Álvarez. Fue allí donde se reunieron con Jossman y dieron rienda suelta a un proceso creativo que venía siendo un pendiente: hacer música juntos. Un deseo que nace, en parte, de la profunda admiración de Catalina por el trabajo y la voz del artista caleño.

Mucho Con Demasiao’ toma su nombre de una expresión popular en Colombia, y muy presente en Cali, que se utiliza para decir que algo es enorme, intenso o que gusta profundamente. En este caso, la frase se convierte en una declaración amorosa: una manera de decirle a alguien que se está perdidamente enamorado, o, como se dice coloquialmente, tragao’. La canción invita a creer en el amor sin miedo, sin límites y sin explicaciones.

En lo musical, el sencillo incorpora grabaciones de marimbas, acercando la canción al sonido del Pacífico colombiano y reforzando el diálogo entre tradición y contemporaneidad. Este elemento sonoro se integra de forma orgánica al estilo de Monsieur Periné, rindiendo un homenaje a las raíces culturales del país.

Carlos Vives anuncia “Te Dedico” y un nuevo álbum de estudio

El samario anunció el inminente lanzamiento de un nuevo álbum de estudio, El Último Disco, acompañado de su primer adelanto, con el que busca proponer un regreso al romanticismo y la autenticidad musical, dos valores que considera fundamentales en tiempos donde las conexiones personales parecen diluirse en medio del furor que despiertan las plataformas digitales.

El estreno del sencillo viene acompañado de un videoclip en el que destaca la presencia de Pedro Vives, hijo del cantante, que se erige como el gran protagonista del audiovisual, dando forma al encuentro entre maneras opuestas de experimentar el afecto, eje central en la letra de la canción.

Silvestre Dangond sumó a Luis Díaz en el videoclip de “Ganas De Tenerla”

El cantante vallenato presentó un tema con el que junto la música y el fútbol, a tono con el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Para ello sumó a la estrella del Bayern Múnich y de la Selección Colombia en su videoclip.

“¡¡¡Cuando la música se encuentra con el fútbol, la emoción habla sola!!!”, manifestó el cantante en su cuenta de X con motivo del estreno.

Kali Uchis es la invitada de Easykid en “Y si peleamos”

Sin anuncio previo, el chileno estrenó esta colaboración con la colomboestadounidense en la que se entrecruzan el reguetón y el R&B que fusiona las identidades musicales de los artistas, sin sacrificar la identidad de ambos en el proceso.

Eladio Carrión presenta “Buenos Días”, su primer sencillo de 2026

Una de las voces más influyentes del trap latino y ganador del Latin Grammy apuesta por dejar de lado el tono agresivo de sus canciones más destacadas para dar paso a un tono más introspectivo, abriendo espacio a la reflexión, la resiliencia y la paz mental.

Sobre una producción envolvente y minimalista, el tema presenta a un Eladio más humano y consciente, que reconoce que la vida no siempre es perfecta y que los procesos pueden ser difíciles, pero que la verdadera victoria reside en la gratitud de poder vivirla, sentirla y disfrutarla. La canción funciona como un recordatorio poderoso: seguir adelante, incluso en medio de la incertidumbre, también es una forma de triunfo.

El lanzamiento también incluye un video musical dirigido por Dave y Tom Morales, filmado en República Dominicana. A lo largo del video, Eladio invita al espectador a acompañarlo durante un día de pausa y reconexión junto a su familia y amigos, rodeado de naturaleza y momentos cotidianos.

The Warning y Carin León unieron fuerzas en “To Be Loved”

Justo a tiempo para el día de San Valentín, el trío mexicano de rock unió fuerzas con el multipremiado ícono del regional mexicano en este sencillo que fue coescrito con, entre otros, Teddy Swims. Dicha colaboración marcó la primera vez que Carin (que se prepara para irse de gira por Estados Unidos con su gira De Sonora Para El Mundo entre mayo y octubre) hizo una interpretación enteramente en inglés.

“Estamos muy emocionadas con esta canción. Como banda de rock, es algo completamente distinto para nosotras y una oportunidad para explorar nuevos sonidos”, afirma The Warning en un comunicado de prensa.

En cuanto a Carin, expresó: “Estoy encantado y muy feliz con esta colaboración junto a estas grandes artistas, como son The Warning, una banda que admiro profundamente y que me reafirma que la música mexicana y el rock mexicano no han muerto, sino que siguen presentes y más fuertes que nunca”.

Sofía Lafuente presenta “La Línea”

La española presenta una canción con estructura y ejecución synthpop, que junto a una letra de tono vulnerable explora la tensión entre protegerse emocionalmente y dejarse llevar cuando aparece alguien nuevo.

Elefante presenta nueva versión de su clásico “Así Es La Vida”

La agrupación mexicana de pop-rock le dio un giro a su clásico de 2001 a un formato acústico que refuerza el tono bohemio de la letra y le da un nuevo sentido a uno de los temas que definió la radioformula del pop latino en los 2000.

Sofi Tukker sumó a J Balvin en “Cook”

El dúo estadounidense, reconocido por su amor a los ritmos latinos y por colaborar con figuras con Bomba Estéreo en el pasado, presentó su primer sencillo de 2026 siguiendo las líneas que han definido su carrera: música dance eufórica y con mucha percusión, que bebe tanto de los ritmos brasileños y la cultura club global como de la producción electrónica contemporánea. En esa mezcla se suma el paisa, que aporta el sabor latino al resultado.