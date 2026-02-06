Yaya Muñoz habló de su relación con José Rodríguez y de por qué se habría terminado pocos meses después de formalizar

Yaya Muñoz cuenta por qué terminó su relación con José Rodríguez fuera de La casa de los famosos - crédito @dahianlorena/IG

La confesión pública de Yaya Muñoz sobre los motivos que precipitaron el final de su vínculo sentimental con José Rodríguez ha desmentido rumores y revelado la complejidad de las relaciones surgidas en contextos como el de La casa de los famosos Colombia 2025.

En declaraciones para el programa Buen día Colombia, la presentadora reconoció que, aunque lo intentaron tras abandonar el reality, no lograron construir una convivencia armoniosa fuera de ese entorno excepcional.

En los días que siguieron a su salida del programa, la pareja decidió vivir junta, pues ya venían acostumbrados a compartir el espacio, teniendo en cuenta que estuvieron 24/7 encerrados cuando compitieron en el programa, y Yaya Muñoz relató que compartieron hogar hasta los primeros días de diciembre, momento en el que optaron por separarse.

La panelista de Tamo en vivo, programa de Dímelo King, enfatizó en la diferencia entre los sentimientos que surgieron en el encierro y las dificultades al enfrentarse a la vida cotidiana.

La confesión de Yaya Muñoz sobre su romance con José Rodríguez y el reto de vivir juntos después del reality - crédito @joserodriguezcof/ Instagram

“No nos entendíamos, lo intentamos, fue algo muy bonito que se vivió en La casa de los famosos, pero yo creo que sí hay que conocerse más a la hora de salir de un reality“, afirmó Muñoz a Buen día Colombia.

Durante la entrevista, Orlando Liñán la interrogó sobre la autenticidad de la relación y ante esta duda, Dahian Lorena Muñoz (su nombre de pila) insistió en la veracidad de su romance y remarcó: "todo fue real“, mientras que, pese a la ruptura, recalcó que ambos se quedan con recuerdos agradables y momentos valiosos compartidos durante la relación.

Actualmente, la exhabitante de la casa más famosa del país se ha volcado en su desempeño profesional, destacándose en su rol como panelista del podcast mencionado, una labor que ahora ocupa el centro de su atención y que asegura que le gusta mucho realizar.

Además, según el testimonio de Yaya Muñoz recogido por Buen día Colombia, su presencia mediática ha crecido de manera notable desde que hizo pública su soltería.

De la casa más famosa al foco mediático: Yaya Muñoz destaca tras su separación y se luce como panelista en 'Tamo en Vivo' - crédito @dahianlorena/IG

Yaya Muñoz fue la que hizo público el fin de su relación con José Rodríguez, en medio de insistentes rumores y expectativas generados en redes sociales, donde la eliminación de fotografías compartidas con Rodríguez despertó la curiosidad y las especulaciones sobre la estabilidad del vínculo surgido durante su paso por el reality.

De acuerdo con las declaraciones realizadas por Muñoz en el programa de Dímelo King, la ruptura se consumó poco antes de la Navidad de 2025, lo que la llevó a comenzar el nuevo año en soltería, priorizando el tiempo en familia.

En sus primeras palabras, la presentadora relató ante la audiencia que la decisión de borrar las imágenes junto a su expareja no fue casual: “Si se borra, no es por algo bueno”, expresó, en alusión directa a las conjeturas en redes sobre una posible estrategia mediática.

La confirmación de la ruptura llegó después del cuestionamiento de sus compañeros de show, quienes observaron el vaciamiento del perfil de Instagram.

“Se ha especulado en las redes sociales y mi relación se terminó en el 2025, es decir que arranco el año 2026 soltera… La relación que yo tenía se acabó un poco antes de Navidad”, afirmó Muñoz al programa.

Yaya Muñoz enfrenta el 2026 soltera y sincera tras su ruptura con José Rodríguez - crédito@dahianlorena/IG

Muñoz optó por pasar las fiestas acompañada por sus seres cercanos, buscando apoyarse en ellos durante la transición posterior a la separación.

“Estuve en familia, recargándome de ellos… Nada, me voy a quedar con lo bueno de lo que se vivió, de esa persona aprendí mucho, yo creo que todos llegan para dejar enseñanzas”, comentó.

Si bien evitó profundizar en los detalles concretos que precipitaron el final del romance, la presentadora dedicó palabras de reconocimiento a Rodríguez y descartó algún conflicto insalvable, remarcando: “Hay relaciones que no son para siempre y lastimosamente esa fue una de esas… Esa persona es Jose, es una buena persona, le deseo lo mejor… Agradezco por todo las cosas bonitas que se vivieron, aquí siempre tendrá una amiga, de eso se trata la vida...”