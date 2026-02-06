Colombia

Yaya Muñoz habló de su relación con José Rodríguez y de por qué se habría terminado pocos meses después de formalizar

La presentadora compartió detalles inéditos sobre lo que pasó entre ella y el exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ tras abandonar el programa en el que nació su amor

Guardar
Yaya Muñoz cuenta por qué
Yaya Muñoz cuenta por qué terminó su relación con José Rodríguez fuera de La casa de los famosos - crédito @dahianlorena/IG

La confesión pública de Yaya Muñoz sobre los motivos que precipitaron el final de su vínculo sentimental con José Rodríguez ha desmentido rumores y revelado la complejidad de las relaciones surgidas en contextos como el de La casa de los famosos Colombia 2025.

En declaraciones para el programa Buen día Colombia, la presentadora reconoció que, aunque lo intentaron tras abandonar el reality, no lograron construir una convivencia armoniosa fuera de ese entorno excepcional.

En los días que siguieron a su salida del programa, la pareja decidió vivir junta, pues ya venían acostumbrados a compartir el espacio, teniendo en cuenta que estuvieron 24/7 encerrados cuando compitieron en el programa, y Yaya Muñoz relató que compartieron hogar hasta los primeros días de diciembre, momento en el que optaron por separarse.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La panelista de Tamo en vivo, programa de Dímelo King, enfatizó en la diferencia entre los sentimientos que surgieron en el encierro y las dificultades al enfrentarse a la vida cotidiana.

La confesión de Yaya Muñoz
La confesión de Yaya Muñoz sobre su romance con José Rodríguez y el reto de vivir juntos después del reality - crédito @joserodriguezcof/ Instagram

No nos entendíamos, lo intentamos, fue algo muy bonito que se vivió en La casa de los famosos, pero yo creo que sí hay que conocerse más a la hora de salir de un reality“, afirmó Muñoz a Buen día Colombia.

Durante la entrevista, Orlando Liñán la interrogó sobre la autenticidad de la relación y ante esta duda, Dahian Lorena Muñoz (su nombre de pila) insistió en la veracidad de su romance y remarcó: "todo fue real“, mientras que, pese a la ruptura, recalcó que ambos se quedan con recuerdos agradables y momentos valiosos compartidos durante la relación.

Actualmente, la exhabitante de la casa más famosa del país se ha volcado en su desempeño profesional, destacándose en su rol como panelista del podcast mencionado, una labor que ahora ocupa el centro de su atención y que asegura que le gusta mucho realizar.

Además, según el testimonio de Yaya Muñoz recogido por Buen día Colombia, su presencia mediática ha crecido de manera notable desde que hizo pública su soltería.

De la casa más famosa
De la casa más famosa al foco mediático: Yaya Muñoz destaca tras su separación y se luce como panelista en 'Tamo en Vivo' - crédito @dahianlorena/IG

Yaya Muñoz fue la que hizo público el fin de su relación con José Rodríguez, en medio de insistentes rumores y expectativas generados en redes sociales, donde la eliminación de fotografías compartidas con Rodríguez despertó la curiosidad y las especulaciones sobre la estabilidad del vínculo surgido durante su paso por el reality.

De acuerdo con las declaraciones realizadas por Muñoz en el programa de Dímelo King, la ruptura se consumó poco antes de la Navidad de 2025, lo que la llevó a comenzar el nuevo año en soltería, priorizando el tiempo en familia.

En sus primeras palabras, la presentadora relató ante la audiencia que la decisión de borrar las imágenes junto a su expareja no fue casual: “Si se borra, no es por algo bueno”, expresó, en alusión directa a las conjeturas en redes sobre una posible estrategia mediática.

La confirmación de la ruptura llegó después del cuestionamiento de sus compañeros de show, quienes observaron el vaciamiento del perfil de Instagram.

Se ha especulado en las redes sociales y mi relación se terminó en el 2025, es decir que arranco el año 2026 soltera… La relación que yo tenía se acabó un poco antes de Navidad”, afirmó Muñoz al programa.

Yaya Muñoz enfrenta el 2026
Yaya Muñoz enfrenta el 2026 soltera y sincera tras su ruptura con José Rodríguez - crédito@dahianlorena/IG

Muñoz optó por pasar las fiestas acompañada por sus seres cercanos, buscando apoyarse en ellos durante la transición posterior a la separación.

Estuve en familia, recargándome de ellos… Nada, me voy a quedar con lo bueno de lo que se vivió, de esa persona aprendí mucho, yo creo que todos llegan para dejar enseñanzas”, comentó.

Si bien evitó profundizar en los detalles concretos que precipitaron el final del romance, la presentadora dedicó palabras de reconocimiento a Rodríguez y descartó algún conflicto insalvable, remarcando: “Hay relaciones que no son para siempre y lastimosamente esa fue una de esas… Esa persona es Jose, es una buena persona, le deseo lo mejor… Agradezco por todo las cosas bonitas que se vivieron, aquí siempre tendrá una amiga, de eso se trata la vida...

Temas Relacionados

Yaya MuñozJosé RodríguezLa casa de los famosos ColombiaNovio Yaya MuñozColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Verónica Orozco confirmó su participación en ‘Masterchef Celebrity’ y así reaccionaron sus compañeros

La actriz compartió fotos y declaraciones sobre su nuevo proyecto profesional y desató varios comentarios por lo que podría lograr en la competencia solo con su presencia

Verónica Orozco confirmó su participación

Turista bogotano ahorró dos años para conocer el mar de Santa Marta y se ahogó en playa de Taganga: familia acusó a empresa que prestó el servicio de dejarlo “a su suerte”

El adulto mayor de 67 años fue identificado como Alberto Junco

Turista bogotano ahorró dos años

Jessi Uribe acusó a su exmanager de robo y reveló detalles de lo que vivió durante años en su carrera: “Fui muy inocente”

El reconocido cantante de música popular sorprendió al contar públicamente los difíciles años que vivió con su anterior representante, incluyendo problemas económicos que hoy lo tienen enfrentando una batalla legal

Jessi Uribe acusó a su

El Profe Jordi no dejó pasar el episodio de Johana Fadul y Campanita en “La Casa de los Famosos”: “Hablar de racismo en la escuela es fundamental”

Jordi Romero mencionó la importancia de hablar de estas problemáticas desde edades tempranas

El Profe Jordi no dejó

Reajuste pensional de 2026 ya rige en Colpensiones: así se aplica el aumento y quiénes se benefician

El incremento de las mesadas se refleja desde enero y responde a lo ordenado por la ley. Las pensiones mínimas se ajustan al nuevo salario mínimo y las superiores crecen según la inflación certificada

Reajuste pensional de 2026 ya
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Experta en salud pública desmintió

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

ENTRETENIMIENTO

Verónica Orozco confirmó su participación

Verónica Orozco confirmó su participación en ‘Masterchef Celebrity’ y así reaccionaron sus compañeros

Jessi Uribe acusó a su exmanager de robo y reveló detalles de lo que vivió durante años en su carrera: “Fui muy inocente”

El Profe Jordi no dejó pasar el episodio de Johana Fadul y Campanita en “La Casa de los Famosos”: “Hablar de racismo en la escuela es fundamental”

Grupo Niche lanzó nueva canción en homenaje al Carnaval: “Barranquilla está de moda”

Polilla reveló el problema que tiene con los proyectos que dejó grabados ‘La Gorda’ Fabiola: “No he tenido la fuerza”

Deportes

Este es el millonario sueldo

Este es el millonario sueldo que recibirá James Rodríguez en el Minnesota United: será el jugador mejor pagado en la historia del club

Luis Javier Suárez fue protagonista y villano en la clasificación a la semifinal de la Copa de Portugal para Sporting Lisboa

Iván Mejía y Hernán Pelaéz regresan a los medios de comunicación: estos son los nuevos proyectos de los referentes del periodismo deportivo en Colombia

Colombia vs. Chile EN VIVO, Sudamericano Femenino Sub-20: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Así fue el homicidio de la estrella de la selección Colombia Andrés Escobar en el que participó el narco Santiago Gallón Henao, quien habría sido asesinado en México