Sofía Jaramillo se defendió de los ataques en redes sociales por afección en su rostro: “Me preocupa la falta de criterio”

La contundente reflexión de Sofía Jaramillo sobre los juicios en redes tras revelar su acné hormonal - crédito cortesía RCN

La modelo Sofía Jaramillo ha decidido enfrentar públicamente las críticas recientes sobre la apariencia de su piel, abordando las especulaciones en torno a las supuestas imperfecciones en su rostro y revelando la causa de estas marcas.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3 explicó que padece acné hormonal, una condición que surgió tras diez años de uso continuo de pastillas anticonceptivas. Además, Jaramillo relató que este tratamiento prolongado terminó por afectar su microbiota intestinal, lo que desencadenó una inflamación sistémica observable en su piel.

Durante una transmisión en directo junto a su hermana Laura Jaramillo, la modelo profundizó sobre su experiencia y desmintió las acusaciones de que utiliza filtros digitales o exceso de maquillaje para disimular las lesiones cutáneas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aclaró que el maquillaje en exceso generaría una textura irregular, por lo que prefiere evitarlo, mientras que Laura Jaramillo intervino en el diálogo y precisó que la modelo no padece acné quístico —que típicamente deja cicatrices—, sino otra variante vinculada a desequilibrios hormonales.

Sofía Jaramillo responde sin filtros a las críticas sobre su piel y revela la verdad detrás del acné - crédito cortesía RCN

“Mi acné no apareció en la adolescencia, sino después de años de planificar con pastillas,” subrayó Jaramillo durante la transmisión, añadiendo que ha buscado asesoría con dermatólogos expertos y sigue tratamientos especializados en el cuidado de su piel.

Con respecto a la reacción ante los comentarios negativos en redes sociales, Jaramillo manifestó que “los comentarios negativos no me afectan directamente, pero sí me preocupa la falta de criterio con la que muchas personas opinan”.

En una publicación posterior, compartió su reflexión sobre el fenómeno de la crítica en línea y la tendencia a degradar a otros por su aspecto físico. Resumió su posición señalando que, cuando una persona recurre a la descalificación como forma de expresión, la raíz de ese juicio suele estar en lo emocional, no en la apariencia de quien recibe el comentario.

La creadora de contenido concluyó afirmando que su atención está puesta en su propio bienestar y no en las opiniones ajenas.

Sofía Jaramillo y Laura Jaramillo desmienten mitos sobre el acné y el uso de maquillaje excesivo - crédito cortesía Canal RCN

Sofía Jaramillo también reveló cómo vivió la polémica por los audios de Laura Jaramillo

El escándalo originado por las declaraciones de Juan Martín Moreno sobre Laura Jaramillo generó una oleada de reacciones en redes sociales y dentro del círculo cercano de Sofía Jaramillo, la cual afirmó que el impacto de la controversia afectó especialmente a su grupo de amigas, minimizando su propio malestar frente a las acusaciones y rumores.

“Creo que se estresaron más ellas, estaban superestresadas en medio de tanto caos, porque sí hay mucho caos”, subrayó Jaramillo a través de sus historias en Instagram.

En el tramo final de esta controversia, la exparticipante relató que, al abandonar la competencia, el primer contacto fue con su hermana Laura. Según explicó Sofía Jaramillo, recibió una llamada en la que Laura, “superpreocupada”, le puso al tanto de la situación que se desarrollaba fuera de la casa.

Posteriormente, Sofía expresó que esa conversación le permitió recuperar la calma en medio del revuelo mediático. Además, la modelo enfatizó: “Las opiniones y los señalamientos de los demás son solamente opiniones y señalamientos. Eso a mí no me define como mujer, no me define como ser humano”.

Sofía Jaramillo habló del escándalo de los audios entre su hermana y Martín - crédito @laujaramillov/IG

La polémica tomó fuerza luego de que Juan Martín Moreno afirmara en una transmisión en TikTok que poseía audios comprometidos de Laura Jaramillo, donde, según él, la joven expresaba su deseo de viajar a Dubái para encontrarse con él sin el conocimiento de Sofía.

“Tengo unos audios, una llamada que le grabé a Laura Jaramillo donde decía que quería venir a Dubái para que me la comiera, sin que se enterase su hermana Sofía. Y que le gustaba que se la metiera por el culo. Así tal cual”, declaró Moreno durante la transmisión, agregando: “Voy a filtrar todos los audios donde Laura Jaramillo decía que quería venir a Dubái para tener algo, sexo conmigo, y quería que sacáramos a Sofía de la casa para entrar ella, tengo aquí los audios”.

Pese a que prometió hacer públicos esos materiales, finalmente no divulgó la mencionada llamada, aunque sí difundió un audio en el que Laura, al parecer, mantenía una conversación sexual con Moreno.

El conflicto tiene antecedentes en la relación previa entre Sofía Jaramillo y Juan Martín Moreno, quien, según declaró Laura Jaramillo llegó a organizar un equipo digital para apoyar la candidatura de Sofía en el reality. Este respaldo se retiró posteriormente, pues Moreno juzgó inadecuados ciertos comportamientos, lo que para Laura habría sido determinante en la salida de Sofía del programa. Tanto Laura como el empresario negaron los rumores que afirmaban que Moreno habría pagado para facilitar el ingreso de la modelo a La Casa de los Famosos Colombia.