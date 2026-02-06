Colombia

Sofía Jaramillo se defendió de los ataques en redes sociales por afección en su rostro: “Me preocupa la falta de criterio”

La modelo y exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia 3′ explicó abiertamente de dónde provenían las imperfecciones que tiene en su rostro, compartiendo cómo enfrenta el escrutinio en redes sociales junto a expertos en dermatología

Guardar
La contundente reflexión de Sofía
La contundente reflexión de Sofía Jaramillo sobre los juicios en redes tras revelar su acné hormonal - crédito cortesía RCN

La modelo Sofía Jaramillo ha decidido enfrentar públicamente las críticas recientes sobre la apariencia de su piel, abordando las especulaciones en torno a las supuestas imperfecciones en su rostro y revelando la causa de estas marcas.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3 explicó que padece acné hormonal, una condición que surgió tras diez años de uso continuo de pastillas anticonceptivas. Además, Jaramillo relató que este tratamiento prolongado terminó por afectar su microbiota intestinal, lo que desencadenó una inflamación sistémica observable en su piel.

Durante una transmisión en directo junto a su hermana Laura Jaramillo, la modelo profundizó sobre su experiencia y desmintió las acusaciones de que utiliza filtros digitales o exceso de maquillaje para disimular las lesiones cutáneas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aclaró que el maquillaje en exceso generaría una textura irregular, por lo que prefiere evitarlo, mientras que Laura Jaramillo intervino en el diálogo y precisó que la modelo no padece acné quístico —que típicamente deja cicatrices—, sino otra variante vinculada a desequilibrios hormonales.

Sofía Jaramillo responde sin filtros
Sofía Jaramillo responde sin filtros a las críticas sobre su piel y revela la verdad detrás del acné - crédito cortesía RCN

“Mi acné no apareció en la adolescencia, sino después de años de planificar con pastillas,” subrayó Jaramillo durante la transmisión, añadiendo que ha buscado asesoría con dermatólogos expertos y sigue tratamientos especializados en el cuidado de su piel.

Con respecto a la reacción ante los comentarios negativos en redes sociales, Jaramillo manifestó que “los comentarios negativos no me afectan directamente, pero sí me preocupa la falta de criterio con la que muchas personas opinan”.

En una publicación posterior, compartió su reflexión sobre el fenómeno de la crítica en línea y la tendencia a degradar a otros por su aspecto físico. Resumió su posición señalando que, cuando una persona recurre a la descalificación como forma de expresión, la raíz de ese juicio suele estar en lo emocional, no en la apariencia de quien recibe el comentario.

La creadora de contenido concluyó afirmando que su atención está puesta en su propio bienestar y no en las opiniones ajenas.

Sofía Jaramillo y Laura Jaramillo
Sofía Jaramillo y Laura Jaramillo desmienten mitos sobre el acné y el uso de maquillaje excesivo - crédito cortesía Canal RCN

Sofía Jaramillo también reveló cómo vivió la polémica por los audios de Laura Jaramillo

El escándalo originado por las declaraciones de Juan Martín Moreno sobre Laura Jaramillo generó una oleada de reacciones en redes sociales y dentro del círculo cercano de Sofía Jaramillo, la cual afirmó que el impacto de la controversia afectó especialmente a su grupo de amigas, minimizando su propio malestar frente a las acusaciones y rumores.

Creo que se estresaron más ellas, estaban superestresadas en medio de tanto caos, porque sí hay mucho caos”, subrayó Jaramillo a través de sus historias en Instagram.

En el tramo final de esta controversia, la exparticipante relató que, al abandonar la competencia, el primer contacto fue con su hermana Laura. Según explicó Sofía Jaramillo, recibió una llamada en la que Laura, “superpreocupada”, le puso al tanto de la situación que se desarrollaba fuera de la casa.

Posteriormente, Sofía expresó que esa conversación le permitió recuperar la calma en medio del revuelo mediático. Además, la modelo enfatizó: “Las opiniones y los señalamientos de los demás son solamente opiniones y señalamientos. Eso a mí no me define como mujer, no me define como ser humano”.

Sofía Jaramillo habló del escándalo
Sofía Jaramillo habló del escándalo de los audios entre su hermana y Martín - crédito @laujaramillov/IG

La polémica tomó fuerza luego de que Juan Martín Moreno afirmara en una transmisión en TikTok que poseía audios comprometidos de Laura Jaramillo, donde, según él, la joven expresaba su deseo de viajar a Dubái para encontrarse con él sin el conocimiento de Sofía.

Tengo unos audios, una llamada que le grabé a Laura Jaramillo donde decía que quería venir a Dubái para que me la comiera, sin que se enterase su hermana Sofía. Y que le gustaba que se la metiera por el culo. Así tal cual”, declaró Moreno durante la transmisión, agregando: “Voy a filtrar todos los audios donde Laura Jaramillo decía que quería venir a Dubái para tener algo, sexo conmigo, y quería que sacáramos a Sofía de la casa para entrar ella, tengo aquí los audios”.

Pese a que prometió hacer públicos esos materiales, finalmente no divulgó la mencionada llamada, aunque sí difundió un audio en el que Laura, al parecer, mantenía una conversación sexual con Moreno.

El conflicto tiene antecedentes en la relación previa entre Sofía Jaramillo y Juan Martín Moreno, quien, según declaró Laura Jaramillo llegó a organizar un equipo digital para apoyar la candidatura de Sofía en el reality. Este respaldo se retiró posteriormente, pues Moreno juzgó inadecuados ciertos comportamientos, lo que para Laura habría sido determinante en la salida de Sofía del programa. Tanto Laura como el empresario negaron los rumores que afirmaban que Moreno habría pagado para facilitar el ingreso de la modelo a La Casa de los Famosos Colombia.

Temas Relacionados

Sofía JaramilloAcnéQué provoca el acnéCómo quitar el acnéColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Autoridades hallaron dos cuerpos tras la emergencia minera en Guachetá: gobernador de Cundinamarca confirmó el origen de la tragedia

La explosión en la mina Mata Siete habría sido causada por la acumulación de gases; las labores de rescate y ventilación continúan bajo coordinación del PMU

Autoridades hallaron dos cuerpos tras

Verónica Orozco confirmó su participación en ‘Masterchef Celebrity’ y así reaccionaron sus compañeros

La actriz compartió fotos y declaraciones sobre su nuevo proyecto profesional y desató varios comentarios por lo que podría lograr en la competencia solo con su presencia

Verónica Orozco confirmó su participación

Turista bogotano ahorró dos años para conocer el mar de Santa Marta y se ahogó en playa de Taganga: familia acusó a empresa que prestó el servicio de dejarlo “a su suerte”

El adulto mayor de 67 años fue identificado como Alberto Junco

Turista bogotano ahorró dos años

Jessi Uribe acusó a su exmanager de robo y reveló detalles de lo que vivió durante años en su carrera: “Fui muy inocente”

El reconocido cantante de música popular sorprendió al contar públicamente los difíciles años que vivió con su anterior representante, incluyendo problemas económicos que hoy lo tienen enfrentando una batalla legal

Jessi Uribe acusó a su

El Profe Jordi no dejó pasar el episodio de Johana Fadul y Campanita en “La Casa de los Famosos”: “Hablar de racismo en la escuela es fundamental”

Jordi Romero mencionó la importancia de hablar de estas problemáticas desde edades tempranas

El Profe Jordi no dejó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Experta en salud pública desmintió

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

ENTRETENIMIENTO

Verónica Orozco confirmó su participación

Verónica Orozco confirmó su participación en ‘Masterchef Celebrity’ y así reaccionaron sus compañeros

Jessi Uribe acusó a su exmanager de robo y reveló detalles de lo que vivió durante años en su carrera: “Fui muy inocente”

El Profe Jordi no dejó pasar el episodio de Johana Fadul y Campanita en “La Casa de los Famosos”: “Hablar de racismo en la escuela es fundamental”

Grupo Niche lanzó nueva canción en homenaje al Carnaval: “Barranquilla está de moda”

Polilla reveló el problema que tiene con los proyectos que dejó grabados ‘La Gorda’ Fabiola: “No he tenido la fuerza”

Deportes

Este es el millonario sueldo

Este es el millonario sueldo que recibirá James Rodríguez en el Minnesota United: será el jugador mejor pagado en la historia del club

Luis Javier Suárez fue protagonista y villano en la clasificación a la semifinal de la Copa de Portugal para Sporting Lisboa

Iván Mejía y Hernán Pelaéz regresan a los medios de comunicación: estos son los nuevos proyectos de los referentes del periodismo deportivo en Colombia

Colombia vs. Chile EN VIVO, Sudamericano Femenino Sub-20: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Así fue el homicidio de la estrella de la selección Colombia Andrés Escobar en el que participó el narco Santiago Gallón Henao, quien habría sido asesinado en México