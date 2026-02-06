Reajuste pensional de 2026 ya rige en Colpensiones: así se aplica el aumento y quiénes se benefician

Colpensiones recordó que el reajuste de las pensiones se aplica automáticamente cada año, sin que los beneficiarios deban realizar trámites adicionales - crédito Colpensiones/Colprensa

Las pensiones administradas por Colpensiones comenzaron a pagarse en 2026 con el reajuste anual correspondiente, un incremento que se aplica de manera automática y sin que los beneficiarios deban adelantar trámites adicionales.

La medida busca proteger el poder adquisitivo de los pensionados frente al aumento del costo de vida y está sustentada en disposiciones legales vigentes desde hace más de tres décadas.

Para 2026, el salario mínimo fue fijado en $1.750.905, valor al que se nivelan automáticamente todas las pensiones mínimas. En el caso de las mesadas que superan un salario mínimo, el incremento se calcula con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior, que fue certificado en 5,1 %.

El respaldo legal del incremento anual de las pensiones

Las pensiones equivalentes a un salario mínimo fueron ajustadas al nuevo valor fijado para 2026, garantizando que ninguna mesada quede por debajo de ese monto- crédito Colpensiones (Colprensa)/VisualesIA

El reajuste pensional no corresponde a una decisión discrecional de Colpensiones ni a un beneficio excepcional, sino a una obligación legal respaldada por la Constitución y la Ley 100 de 1993. El artículo 14 de esa norma establece que las pensiones deben ajustarse cada año para evitar que la inflación deteriore su valor real.

A lo largo de los años, la Corte Constitucional ha reiterado este principio en varias sentencias, subrayando que la pensión constituye un mecanismo esencial para garantizar una vida digna en la vejez, la invalidez o la sobrevivencia. Por esta razón, el ajuste anual es considerado un derecho irrenunciable para los pensionados del sistema.

En ese contexto, Colpensiones actúa como entidad administradora que da cumplimiento a lo ordenado por la ley, aplicando de forma automática el incremento correspondiente, sin exigir solicitudes, formularios ni procesos adicionales por parte de los beneficiarios.

Dos formas de reajuste: salario mínimo o inflación

El incremento del 5,1 % para las pensiones superiores al mínimo se calculó con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor del año anterior- crédito Uniandes

El incremento de las mesadas en 2026 se aplica bajo dos criterios distintos, dependiendo del valor que recibía el pensionado en 2025. Las personas cuya pensión era equivalente a un salario mínimo se benefician del mismo porcentaje de aumento decretado por el Gobierno Nacional para el salario mínimo legal mensual vigente.

Esto significa que ninguna pensión puede quedar por debajo de los $1.750.905 establecidos para 2026. Incluso, si una persona recibía en 2025 una mesada ligeramente superior al mínimo, por ejemplo, $1.700.000, y al aplicar el aumento del 5,1 % el resultado fuera inferior al nuevo salario mínimo, Colpensiones está obligada a nivelar automáticamente ese valor.

Por otro lado, las pensiones que superan un salario mínimo se reajustan conforme al IPC del año anterior. Para 2026, este porcentaje es del 5,1 % y se aplica a todas las modalidades pensionales, incluidas las de vejez, invalidez y sobrevivencia. El aumento también impacta las mesadas adicionales, como la 13 y, en los casos en que aplique, la 14.

Descuentos, mesadas adicionales y cómo verificar el aumento

Los pensionados pueden consultar el detalle del reajuste y los descuentos aplicados en el desprendible de pago disponible en la oficina virtual de Colpensiones.- crédito VisualesAI

Un aspecto que suele generar dudas entre los pensionados es el impacto del reajuste en los descuentos por concepto de salud. Aunque la mesada aumenta, el aporte al sistema de salud puede variar dependiendo del nuevo valor recibido. La normativa vigente establece que quienes reciben un salario mínimo aportan el 4 %, aquellos con mesadas entre uno y tres salarios mínimos contribuyen con el 10 %, y quienes superan los tres salarios mínimos aportan el 12 %.

Además del incremento mensual, el reajuste también se refleja en los pagos adicionales. La mesada 13, que se paga a todos los pensionados en diciembre, incorpora el aumento correspondiente.

En cuanto a la mesada 14, esta solo aplica para quienes adquirieron el derecho antes de julio de 2005, o antes de 2011 si su pensión no excedía los tres salarios mínimos. En esos casos, el reajuste también se traslada a ese pago adicional.