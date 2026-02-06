Colombia

Profesor de Valeria Afanador narró qué pasó la última vez que vio a la nila que desapareció de su colegio: “Yo salí y cerré el cuarto”

Diego Orlando Pinzón afirmó que el comportamiento de la niña presentaba ciertas particularidades conocidas por el equipo docente

La menor de 10 años
La menor de 10 años fue encontrada sin vida en la tarde del 29 de agosto - crédito Gimnasio Campestre Los Laureles / Gobernación de Cundinamarca

La investigación por la muerte de Valeria Afanador, la niña con síndrome de Down encontrada sin vida en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles de Cajíca, Cundinamarca, tiene un nuevo capitulo luego de el testimonio de Diego Orlando Pinzón, su profesor de educación física.

El docente, que fue la última persona que interactuó con Valeria antes de su desaparición, reconstruyó cronológicamente los movimientos y comportamientos de la menor en una declaración ahora crucial para la Fiscalía, de acuerdo a la información suministrada por Noticias RCN.

Pinzón describió con detalle el instante preciso en que mantuvo contacto con la niña el día en que salió del colegio por una reja averiada.

En el testimonio entregado a la Fiscalía General de la Nación, que reveló el medio de comunicación, dio detalles de la última vez que vio a la menor: “Cuando llegué al depósito la niña estaba ahí revisando cosas, que quería balones. Yo saqué a todos los demás y le di a Vale el balón de básquet y ella se fue con el balón. Yo salí y cerré el cuarto”.

La información proporcionada por Pinzón resulta determinante para los investigadores, pues permite ubicar a Valeria antes de abandonar el establecimiento educativo aquel día.

Vlaeria Afanador desaparecio en las
Vlaeria Afanador desaparecio en las instalaciones de su colegio en Cajicá y apapreció semanas después sin vida a cientos de metros del lugar - crédito redes sociales/X

El propio profesor afirmó que el comportamiento de la niña presentaba ciertas particularidades conocidas por el equipo docente, lo que aporta contexto sobre sus últimas horas. Detalló: “A veces, cuando no le gustaba la actividad, se salía de clases y se iba a jugar a la arena y nosotros le permitíamos eso por su condición”.

La Fiscalía continúa la labor para esclarecer si una tercera persona tuvo alguna relación con el fallecimiento de Valeria Afanador, mientras la declaración de Pinzón se configura como uno de los elementos centrales en la reconstrucción de los hechos, informó Noticias RCN.

Revelaron el informe completo de la necropsia a Valeria

El informe forense divulgado por el Instituto Nacional de Medicina Legal reveló que Valeria Afanador, falleció por ahogamiento en un medio líquido. Las conclusiones del reporte descartan lesiones traumáticas, abuso sexual y señales de violencia causadas por terceros, lo que ha llevado a poner el foco sobre los protocolos de cuidado y seguridad en torno a la menor y a la recomendación de evaluarlos de manera rigurosa.

Julián Quintana, abogado de la
Julián Quintana, abogado de la familia, aseguró que en el informe de Medicina Legal se registraron dos heridas, una en la mano y otra en el tórax - crédito @julianquintanat/X

En las páginas finales del informe, el Instituto estableció que la ventana de muerte superaba los 15 días, dato que coincide con la fecha en que se reportó la desaparición de Valeria Afanador el 12 de agosto de 2025. Según el documento, el cuerpo permaneció sumergido en agua fría por más de dos semanas, hasta ser encontrado 18 días después en el río Frío, en la vereda Canelón, en el sector Fagua, bajo el puente histórico del municipio de Cajicá, Cundinamarca.

El equipo técnico de Medicina Legal recolectó muestras de uñas, las cuales se reservaron para eventuales análisis posteriores. Paralelamente, ordenó realizar pruebas toxicológicas y exámenes biológicos complementarios. El reporte incluyó los datos antropométricos de Valeria Afanador, que alcanzaba una talla de 150 centímetros y un peso estimado entre 30,0 y 40,0 kilogramos, con contextura mediana.

El abogado de la familia, Julián Quintana, explicó en su cuenta de X que el informe de Medicina Legal documentó dos heridas: una en el tórax y otra en una mano. Precisó que ambas fueron escoriaciones causadas antes del deceso, que si bien “no eran mortales, sí son claves para esclarecer cómo se produjo la muerte”.

El cuerpo de Valeria Afanador
El cuerpo de Valeria Afanador fue hallado por un campesino en el río Frío, donde las autoridades ya habían llevado a cabo múltiples búsquedas - crédito @anibalgaviria/X y @MiltonArdila5/X

El análisis médico-legal detalló que el cadáver estaba en posición decúbito prono (boca abajo), envuelto por ramas, palos, un tronco de gran tamaño y vegetación. No se hallaron signos de sujeción, cuerdas o surcos de presión en cuello, muñecas o tobillos.

Además, el informe descartó traumatismo por asfixia, al no identificar lesiones en el cuello ni en el esqueleto laríngeo. Entre las observaciones resaltadas figura que “no se visualizan signos de maltrato antiguo o reciente... no se observan lesiones por sujeción, ni signos de defensa o lucha por agresión de terceros, ni signos de ocultamiento del cuerpo”.

El vestuario de la menor tampoco presentaba cortes ni desgarraduras. Solo se detectó un pliegue en el quinto dedo (meñique) de ambas manos. Se identificaron rasgos faciales compatibles con Síndrome de Down y la presencia de tierra y restos de hojas adheridos al cuerpo. No se identificaron lesiones traumáticas adicionales aparte de las ya mencionadas, y el aplanamiento fronto-nasal fue atribuido a la prolongada permanencia boca abajo.

