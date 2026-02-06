La agente de tránsito más bella de Colombia habló de la enfermedad autoinmune que la llevó a perder la memoria: “El cuerpo empieza a cicatrizar por dentro”

Daniela Gaviria, conocida por muchos usuarios como "la agente de tránsito más hermosa“ - crédito captura depantalla del podcast Más Allá del Silencio

La exposión digital transformó la cotidianidad de Daniela Gaviria, conocida por muchos usuarios como “la agente de tránsito más hermosa“. Cuando su imagen circulaba entre miles de perfiles, en su intimidad el diagnóstico de una enfermedad autoinmune trazaba un rumbo inesperado en su vida.

Mientras las redes sociales multiplicaban su fama y el número de seguidores pasaba de dos mil a más de 300 mil, Daniela asimilaba la devastadora noticia: padecía esclerosis sistémica progresiva, también conocida como esclerodermia.

“Ese día era uno de los días donde más enferma me sentía”, relató Daniela Gaviria al periodista Rafael Poveda en el pódcast Más Allá del Silencio.

La propia agente describió la crudeza de la afección: “Es una enfermedad muy limitante. Causa mucho dolor, inflamación y cambios físicos muy bruscos”, afirmó Daniela Gaviria a Más Allá del Silencio.

Los efectos de la enfermedad resultaron evidentes, tanto en la superficie de su piel como en la estructura invisible de su memoria. “Oscurecí dos o tres tonos de piel, la piel se vuelve dura, literal como tocar una piedra, se recogen los tendones y el cuerpo empieza a cicatrizar por dentro”, detalló Daniela Gaviria, acentuando la transformación física.

El golpe emocional, sin embargo, fue incluso más agudo. “Para alguien que era vanidosa, ver esos cambios fue un golpe emocional muy fuerte”, admitió. Más allá de lo corporal, la enfermedad fragmentó recuerdos esenciales: “No recuerdo nada de mis embarazos, ni de mi matrimonio, ni de muchas cosas que pasaron antes”, confió al programa.

En medio del desconcierto que vívia por sus condiciones físicas y mentales, buscó alternativas fuera de la medicina convencional.

Conversó con un angeólogo, quien le atribuyó el padecimiento a causas sobrenaturales: “Así te tienen. Hay una persona que te quiere hacer mucho daño y te quiere ver muerta”, advirtió un sacerdote al poner su cédula boca abajo. Pese al impacto de esas afirmaciones, ella optó por no interrumpir los tratamientos médicos: “Sentía que algo no estaba bien. Quería dejar todo en manos de Dios y seguir confiando en la medicina”, sostuvo en la conversación.

A medida que los procedimientos resultaban ineficaces y la dolencia avanzaba sin explicación, la reumatóloga le propuso la última alternativa: un trasplante de médula ósea. El primer intento en Pereira no prosperó, pero en Cali, en la Clínica Valle del Lili, se concretó la intervención.

“Nunca me tapé, no usé pelucas ni pañoletas. Era parte de mi proceso”, declaró, tras compartir imágenes de su transformación física, incluida la pérdida total de su cabello. En el procedimiento, le recolectaron más de 13 millones de células madre, recibió quimioterapia y, contra todo pronóstico, superó la fase más crítica. “En ese proceso uno siente la muerte muy cerca. Decidí dedicarme a vivir y aprovechar cada segundo”, expresó ante el periodista.

La viralidad no cesó con la recuperación. Un hombre subió un video en el que mostraba una muñeca atravesada por agujas, junto a fotografías de Daniela, halladas presuntamente en un cementerio. Ella desmintió cualquier vínculo directo con esta persona: “Todas las fotos estaban en mis redes y eran posteriores a mi diagnóstico”, aseguró. Ante el intento de contacto, solo le pidieron dinero: “Nunca tuve contacto con esa persona. Fue un montaje”.

No quedó completamente cerrada la pregunta sobre la brujería: “Creo que pudo haber sido parte de una brujería, pero creo más en la fe y en el cuidado que Dios ha tenido conmigo”, reconoció, mencionando incluso sospechas hacia una antigua compañera de trabajo, sin presentar pruebas.

Hoy, Daniela Gaviria permanece pensionada por su estado de salud, asume la maternidad de sus dos hijos de 11 y 8 años, y privilegia el presente: “El pasado ya fue, el futuro genera ansiedad. Yo vivo el día a día”, concluyó en la entrevista concedida a Más Allá del Silencio.