Colombia

La agente de tránsito más bella de Colombia habló de la enfermedad autoinmune que la llevó a perder la memoria: “El cuerpo empieza a cicatrizar por dentro”

A medida que los procedimientos resultaban ineficaces y la dolencia avanzaba sin explicación, la reumatóloga le propuso la última alternativa: un trasplante de médula ósea

Guardar
Daniela Gaviria, conocida por muchos
Daniela Gaviria, conocida por muchos usuarios como "la agente de tránsito más hermosa“ - crédito captura depantalla del podcast Más Allá del Silencio

La exposión digital transformó la cotidianidad de Daniela Gaviria, conocida por muchos usuarios como “la agente de tránsito más hermosa“. Cuando su imagen circulaba entre miles de perfiles, en su intimidad el diagnóstico de una enfermedad autoinmune trazaba un rumbo inesperado en su vida.

Mientras las redes sociales multiplicaban su fama y el número de seguidores pasaba de dos mil a más de 300 mil, Daniela asimilaba la devastadora noticia: padecía esclerosis sistémica progresiva, también conocida como esclerodermia.

“Ese día era uno de los días donde más enferma me sentía”, relató Daniela Gaviria al periodista Rafael Poveda en el pódcast Más Allá del Silencio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La propia agente describió la crudeza de la afección: “Es una enfermedad muy limitante. Causa mucho dolor, inflamación y cambios físicos muy bruscos”, afirmó Daniela Gaviria a Más Allá del Silencio.

Los efectos de la enfermedad resultaron evidentes, tanto en la superficie de su piel como en la estructura invisible de su memoria. “Oscurecí dos o tres tonos de piel, la piel se vuelve dura, literal como tocar una piedra, se recogen los tendones y el cuerpo empieza a cicatrizar por dentro”, detalló Daniela Gaviria, acentuando la transformación física.

El golpe emocional, sin embargo, fue incluso más agudo. “Para alguien que era vanidosa, ver esos cambios fue un golpe emocional muy fuerte”, admitió. Más allá de lo corporal, la enfermedad fragmentó recuerdos esenciales: “No recuerdo nada de mis embarazos, ni de mi matrimonio, ni de muchas cosas que pasaron antes”, confió al programa.

La exposión digital transformó la
La exposión digital transformó la cotidianidad de Daniela Gaviria, conocida por muchos usuarios como “la agente de tránsito más hermosa“ - crédito Daniela Gaviria//Instagram

En medio del desconcierto que vívia por sus condiciones físicas y mentales, buscó alternativas fuera de la medicina convencional.

Conversó con un angeólogo, quien le atribuyó el padecimiento a causas sobrenaturales: “Así te tienen. Hay una persona que te quiere hacer mucho daño y te quiere ver muerta”, advirtió un sacerdote al poner su cédula boca abajo. Pese al impacto de esas afirmaciones, ella optó por no interrumpir los tratamientos médicos: “Sentía que algo no estaba bien. Quería dejar todo en manos de Dios y seguir confiando en la medicina”, sostuvo en la conversación.

A medida que los procedimientos resultaban ineficaces y la dolencia avanzaba sin explicación, la reumatóloga le propuso la última alternativa: un trasplante de médula ósea. El primer intento en Pereira no prosperó, pero en Cali, en la Clínica Valle del Lili, se concretó la intervención.

En medio del desconcierto que
En medio del desconcierto que vívia por sus condiciones físicas y mentales, buscó alternativas fuera de la medicina convencional - crédito Daniela Gaviria/Instagram

“Nunca me tapé, no usé pelucas ni pañoletas. Era parte de mi proceso”, declaró, tras compartir imágenes de su transformación física, incluida la pérdida total de su cabello. En el procedimiento, le recolectaron más de 13 millones de células madre, recibió quimioterapia y, contra todo pronóstico, superó la fase más crítica. “En ese proceso uno siente la muerte muy cerca. Decidí dedicarme a vivir y aprovechar cada segundo”, expresó ante el periodista.

La viralidad no cesó con la recuperación. Un hombre subió un video en el que mostraba una muñeca atravesada por agujas, junto a fotografías de Daniela, halladas presuntamente en un cementerio. Ella desmintió cualquier vínculo directo con esta persona: “Todas las fotos estaban en mis redes y eran posteriores a mi diagnóstico”, aseguró. Ante el intento de contacto, solo le pidieron dinero: “Nunca tuve contacto con esa persona. Fue un montaje”.

En el procedimiento, le recolectaron
En el procedimiento, le recolectaron más de 13 millones de células madre, recibió quimioterapia y, contra todo pronóstico, superó la fase más crítica - crédito Daniela Gaviria/Instagram

No quedó completamente cerrada la pregunta sobre la brujería: “Creo que pudo haber sido parte de una brujería, pero creo más en la fe y en el cuidado que Dios ha tenido conmigo”, reconoció, mencionando incluso sospechas hacia una antigua compañera de trabajo, sin presentar pruebas.

Hoy, Daniela Gaviria permanece pensionada por su estado de salud, asume la maternidad de sus dos hijos de 11 y 8 años, y privilegia el presente: “El pasado ya fue, el futuro genera ansiedad. Yo vivo el día a día”, concluyó en la entrevista concedida a Más Allá del Silencio.

Temas Relacionados

Daniela Gaviriala agente de tránsito más hermosaEnfermedad autoinmuneesclerodermiaColombia-Noticias

Más Noticias

Autoridades hallaron dos cuerpos tras la emergencia minera en Guachetá: gobernador de Cundinamarca confirmó el origen de la tragedia

La explosión en la mina Mata Siete habría sido causada por la acumulación de gases; las labores de rescate y ventilación continúan bajo coordinación del PMU

Autoridades hallaron dos cuerpos tras

Verónica Orozco confirmó su participación en ‘Masterchef Celebrity’ y así reaccionaron sus compañeros

La actriz compartió fotos y declaraciones sobre su nuevo proyecto profesional y desató varios comentarios por lo que podría lograr en la competencia solo con su presencia

Verónica Orozco confirmó su participación

Turista bogotano ahorró dos años para conocer el mar de Santa Marta y se ahogó en playa de Taganga: familia acusó a empresa que prestó el servicio de dejarlo “a su suerte”

El adulto mayor de 67 años fue identificado como Alberto Junco

Turista bogotano ahorró dos años

Jessi Uribe acusó a su exmanager de robo y reveló detalles de lo que vivió durante años en su carrera: “Fui muy inocente”

El reconocido cantante de música popular sorprendió al contar públicamente los difíciles años que vivió con su anterior representante, incluyendo problemas económicos que hoy lo tienen enfrentando una batalla legal

Jessi Uribe acusó a su

El Profe Jordi no dejó pasar el episodio de Johana Fadul y Campanita en “La Casa de los Famosos”: “Hablar de racismo en la escuela es fundamental”

Jordi Romero mencionó la importancia de hablar de estas problemáticas desde edades tempranas

El Profe Jordi no dejó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Experta en salud pública desmintió

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

ENTRETENIMIENTO

Verónica Orozco confirmó su participación

Verónica Orozco confirmó su participación en ‘Masterchef Celebrity’ y así reaccionaron sus compañeros

Jessi Uribe acusó a su exmanager de robo y reveló detalles de lo que vivió durante años en su carrera: “Fui muy inocente”

El Profe Jordi no dejó pasar el episodio de Johana Fadul y Campanita en “La Casa de los Famosos”: “Hablar de racismo en la escuela es fundamental”

Grupo Niche lanzó nueva canción en homenaje al Carnaval: “Barranquilla está de moda”

Polilla reveló el problema que tiene con los proyectos que dejó grabados ‘La Gorda’ Fabiola: “No he tenido la fuerza”

Deportes

Este es el millonario sueldo

Este es el millonario sueldo que recibirá James Rodríguez en el Minnesota United: será el jugador mejor pagado en la historia del club

Luis Javier Suárez fue protagonista y villano en la clasificación a la semifinal de la Copa de Portugal para Sporting Lisboa

Iván Mejía y Hernán Pelaéz regresan a los medios de comunicación: estos son los nuevos proyectos de los referentes del periodismo deportivo en Colombia

Colombia vs. Chile EN VIVO, Sudamericano Femenino Sub-20: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Así fue el homicidio de la estrella de la selección Colombia Andrés Escobar en el que participó el narco Santiago Gallón Henao, quien habría sido asesinado en México