Grupo Niche lanzó nueva canción en homenaje al Carnaval: “Barranquilla está de moda”

El Carnaval de Barranquilla es una de las celebraciones culturales más importantes de Colombia y del continente americano. Reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, el carnaval fusiona tradiciones indígenas, africanas y europeas en un evento multitudinario que transforma la ciudad en un escenario de color, música y danza.

A lo largo de cuatro días principales, Barranquilla recibe a miles de visitantes que participan en desfiles emblemáticos como la Batalla de Flores, la Gran Parada de Tradición y Folclor, la Gran Parada de Comparsas y el tradicional entierro de Joselito Carnaval, con un despliegue de comparsas, disfraces y expresiones artísticas que celebran la identidad caribeña y la diversidad colombiana.

En su edición de 2026, el Carnaval tendrá lugar del 14 al 17 de febrero, con eventos previos desde mediados de enero, incluyendo la Lectura del Bando y La Guacherna, el desfile nocturno que da inicio a las festividades.

Como parte de un homenaje al inicio del Carnalval de Barranquilla, la reconocida agrupación el Grupo Niche presentó Barranquilla está de Moda, un sencillo que rinde homenaje a la ciudad y a la festividad que la define ante Colombia y el mundo. El lanzamiento se realizó en la mañana del 6 de febrero en el canal de YouTube del conjunto. Sin embargo, la primera vez que se escuchó el tema fue el 17 de enero, durante la Lectura del Bando en el Estadio Romelio Martínez, evento que marcó el comienzo oficial del carnaval.

La canción, compuesta por José Aguirre, recorre lugares emblemáticos de Barranquilla, como el río Magdalena, Bocas de Ceniza, el Gran Malecón, el Estadio Metropolitano y Barrio Abajo. El sencillo incorpora referencias a manifestaciones tradicionales del carnaval, entre ellas La Guacherna, el desfile nocturno que precede las principales celebraciones. El Grupo Niche describió el tema como un reconocimiento al espíritu, la energía y la historia de la ciudad, destacando la conexión entre la agrupación y el público local.

La agrupación manifestó que “es un homenaje a la ciudad, a su progreso, a su gente y a la emoción que sentimos cada vez que llegamos a Barranquilla”. El Grupo Niche agradeció el respaldo brindado por la ciudad a lo largo de su trayectoria, y afirmó que la canción busca celebrar el carácter trabajador y resiliente de los barranquilleros.

El lanzamiento de Barranquilla está de Moda coincide con el inicio del Niche Disco Tour 2026, que arrancó el 6 de enero en Puerto Morelos, México, y con la nominación del grupo al Grammy 2026 en la categoría Mejor Álbum de Salsa por Clásicos 1.0. A estas distinciones se suma una postulación a Premio Lo Nuestro 2026 por la colaboración con Carlos Vives en La Tierra del Olvido (Versión Salsa).

Juan Piña estrena ‘La Hora Loca’ en el lanzamiento del Carnaval de Barranquilla

El Carnaval de Barranquilla tambien abrió su edición 2026 con el lanzamiento de La Hora Loca, el nuevo sencillo de Juan Piña. El artista presentó la canción durante el evento inaugural, sumándose así a la agenda oficial de la fiesta más importante del Caribe colombiano.

Juan Piña, con más de 65 años de trayectoria, se mantiene vigente como referente de la música tropical y bailable. Canciones como La Canillona, La Tumba Catre, Baila Simón, El Cumbión, El Junior y La Rama del Tamarindo forman parte de su extenso repertorio y continúan presentes en la programación de las celebraciones populares.

En esta edición del Carnaval, Juan Piña será homenajeado en el Festival de Orquestas, donde se reconocerán sus aportes a la música nacional. La Hora Loca, su más reciente producción, está dirigida al público carnavalero y responde a la tradición de música de fiesta que caracteriza estos días en Barranquilla.

El lanzamiento y la agenda de homenajes marcan el inicio de la temporada de Carnaval, que reúne a artistas, orquestas y público de distintas regiones del país. Juan Piña, considerado uno de los grandes exponentes del folclor colombiano, suma así un nuevo capítulo a su carrera, en el marco de una de las celebraciones culturales más relevantes del país.