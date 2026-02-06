Gobierno confirmó millonaria entrega de recursos a polémico centro de investigación agropecuario

En el 2025 los trabajadores de Agrosavia protestaron en diferentes partes del país. En el 2026 anunciaron un millonario traspaso a su presupuesto - crédito @cutcordoba

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural anunció el fortalecimiento de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, conocida como Agrosavia, mediante la expedición de la resolución 0041 de 2026, con una transferencia presupuestal acumulada de $992.833 millones para el periodo 2023-2026.

Este monto representa un aumento de $155.086 millones frente al cuatrienio anterior, según informó la misma cartera en un comunicado oficial emitido en la tarde del 5 de febrero de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La resolución, expedida el 3 de febrero, garantiza la continuidad en las actividades de investigación, innovación y transferencia tecnológica agropecuaria.

Estas acciones, según la cartera, refuerzan el papel estratégico de la corporación agropecuaria en el desarrollo rural y la seguridad alimentaria del país.

Comunicado del Ministerio de Agricultura - crédito Ministerio de Agricultura

“La transferencia de recursos correspondiente a la vigencia 2026 asegura la operación y la estabilidad financiera de Agrosavia”, se leyó en el comunicado del Ministerio de Agricultura.

Agrosavia desmintió presunta “masacre laboral”

El asunto es que el decreto se dio a conocer solo dos días después de que Agrosavia aclaró a la opinión pública cuestionamientos sobre un presunto despido masivo.

La corporación desmintió versiones publicadas en redes sociales y en la prensa sobre las posibles cancelaciones de contratos contra al menos 600 trabajadores

“Aunque es cierto que la Corporación enfrentó en 2025 una reducción presupuestal del 24,16%, pasando de $299.325 millones a $226.000 millones y este año se espera que la asignación de parte del Gobierno nacional sea de $213.754.750, es falso que se hayan proyectado 600 despidos en 2026″, indicó la corporación.

Agrosavia afirmó que no habrá despidos en el 2026, ante señalamientos de "masacre laboral" - crédito Agrosavia/página web

Este problema no fue menor. En su momento, la Cámara de Representantes señaló que los despidos se debieron a recortes que el mismo Gobierno Petro aplicó.

En mayo de 2025 se citó a debate de control político a los ministerios de Agricultura y de Hacienda “por la preocupación sobre un recorte cercano al 30% en el presupuesto para esta entidad científica del sector agropecuario”.

Las razones del recorte de presupuesto

En la apertura del debate, el representante del Pacto Histórico Gabriel Ernesto Parrado Durán reveló la magnitud de la disminución.

“Del 2024 se pasó de un presupuesto de 299.325 millones de pesos, a 216.754 millones de pesos en el 2025, generando una reducción de 82.571 millones de pesos, dentro de los cuales hay 10.000 millones de pesos que se encuentran aplazados”, explicó. Además señaló la importancia de que esta restricción siga siendo temporal y no se convierta en un recorte definitivo, ya que “de lo contrario Agrosavia tendría unas consecuencias mayores”.

Debate de control político por caso Agrosavia - crédito Cámara de Representantes

Pero la oposición vio este recorte como una estrategia netamente política. La representante Jennifer Pedraza, del partido Dignidad, aseguró a la Cámara que “es una decisión política del gobierno para acabar con Agrosavia, (...) expulsando a sus científicos y fusionándola con el ICA”.

Pedraza denunció incluso el cierre de cuatro sedes en distintas regiones del país e insistió: “esto es un ataque a la yugular en contra del desarrollo tecnológico del campo colombiano”, afirmó la servidora legislativa, de acuerdo con un comunicado oficial de la Cámara.

Por su parte, Agrosavia reportó que durante 2025 sí se realizaron 290 despidos “por diferentes causas que lamentamos, obedeciendo a la coyuntura”.

La inyección presupuestal es en favor de la Reforma Agraria de Petro

Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura aclaró que la inversión pública en favor de Agrosavia prioriza la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria (Acfec), la Reforma Agraria y el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria.

Protesta Agrosavia sería debido a falta de pago de los sueldos de los trabajadores - crédito @cutcordoba

Según la cartera, “los recursos se destinan a la atención directa de territorios Acfec mediante investigación territorializada, transición agroecológica y fortalecimiento de capacidades productivas de pequeños y medianos productores principalmente”.

El Gobierno, de la misma manera, anunció el desbloqueo de $10.000 millones al cierre de 2025, medida que permitió sostener la operación financiera de Agrosavia y su aporte al sector agropecuario colombiano durante ese periodo.

Incluso, indicaron que esta gestión presupuestal responde al cumplimiento de la Ley 1731 de 2014, que establece transferencias anuales a la entidad.