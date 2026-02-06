Colombia

Gestión económica del Gobierno Petro podría disparar las tasas de interés en el 2026, advirtió el gerente del Banco de la República

Leonardo Villar señaló que el incremento del gasto público de la actual administración tiene efectos sobre los mercados financieros

Banco de la República advirtió sobre el aumento de la tasa de interés y otros indicadores por la gestión económica del Gobierno Petro - crédito Presidencia/Colprensa

El Banco de la República advirtió que elajuste realizado a su tasa de interés de política podría no resultar suficiente para frenar las presiones inflacionarias en Colombia, y adelantó la posibilidad de incrementos adicionales si las expectativas no muestran una corrección sostenida a la baja.

La advertencia llega en un contexto en el que, según estimaciones del propio órgano del Estado, el aumento del salario mínimo programado para 2026 (23%), sumado a la apreciación del peso frente al dólar, eleva el valor en moneda estadounidense por encima del 38%, lo que tendría un impacto directo sobre la competitividad del sector exportador y los costos internos.

Durante su participación en el Congreso de Tesorería de Asobancaria, en Cartagena, Bolívar, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, subrayó que la flexibilización fiscal impulsada por el Gobierno nacional liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, restringió las posibilidades de reducir la inflación.

Y recordó que la “suspensión de la regla fiscal y el aumento del déficit primario generaron un impulso adicional a la demanda”. Villar cuantificó ese efecto: “Entre 2023 y 2025 la demanda agregada recibió un enorme e inesperado impulso fiscal del orden de tres puntos porcentuales del PIB”. Según especificó, ese mayor gasto público elevó la demanda interna más allá de lo previsto, presionando los precios y limitando los márgenes para recortar las tasas.

Leonardo Villar, gerente del Emisor, señaló que el aumento del gasto público de la actual administración tiene efectos sobre los mercados financieros - crédito Luisa González/Reuters

Para el integrante de la junta de la directiva del banco central, este entorno tiene efectos sobre los mercados financieros, donde las expectativas de inflación y las mayores tasas de interés ya se traducen en un encarecimiento del financiamiento público. Villar advirtió que este fenómeno generó “alzas significativas en las tasas de los TES durante 2025”, lo que incrementa directamente el costo de endeudamiento del Gobierno.

Banco de la RepúblicaTasa de interésTasa de UsuraInflaciónAumento de preciosDeudaGobierno PetroFinanzasMercados financierosLeonardo VillarColombia-Noticias

