Por qué la Fiscalía allanó la casa de la madre de alias Bendito Menor, cabecilla de Los Conquistadores de la Sierra

Estas acciones forman parte de una ofensiva en la que se pretende identificar los espacios, familiares y personales, empleados por el cabecilla tras haber sido apartado de los listados de gestores de paz y colocado nuevamente como objetivo de las autoridades

Naín Andrés Pérez Toncel, alias
Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o ‘el Bendito Menor’ - crédito redes sociales

El cerco sobre alias Nain, conocido como “El Bendito Menor”, uno de los más buscados por la justicia colombiana, se ha intensificado. Las autoridades han ejecutado una serie de operativos para neutralizar sus actividades y neutralizar el apoyo logístico de su entorno cercano.

Entre las medidas recientes, la Fiscalía allanó la casa de la madre de Nain en Dibulla, La Guajira, como parte de una estrategia dirigida a desarticular la estructura de Los Conquistadores de la Sierra y frenar la expansión del grupo en la región, según informó Semana.

Estas acciones forman parte de una ofensiva en la que se pretende identificar los espacios, familiares y personales, empleados por el cabecilla tras haber sido apartado de los listados de gestores de paz y colocado nuevamente como objetivo de las autoridades.

Las consecuencias de la operación también alcanzaron a un escolta cercano. De acuerdo con Semana, unidades del Gaula Militar y el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) se desplazaron hasta la vivienda de este colaborador, quien disparó contra los funcionarios cuando estos ingresaron. Los agentes respondieron y el sujeto falleció en el intercambio. Este incidente subraya el nivel de resistencia y violencia que existe en el entorno inmediato de alias Nain.

Este sujeto estaría detrás del
Este sujeto estaría detrás del crimen contra cinco personas en el municipio guajiro, ocurrido en la noche del 9 de enero - crédito Captura de Pantalla Facebook

Dentro de la vivienda allanada, la Fiscalía halló información de relevancia y un teléfono móvil que había sido dejado por Rosa Angélica Tarazona, conocida como la Bebecita y pareja sentimental de Nain, actualmente prófuga de la justicia.

En el dispositivo se encontraron fotografías que evidencian el vínculo entre la pareja, mostrando imágenes donde ambos posan armados y exhibiendo ostentosamente joyas durante recorridos por las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta evidencia visual refuerza la percepción de un liderazgo criminal con matices de ostentación y desafío abierto tanto a las autoridades como a otras bandas.

El operativo, según lo reportado por Semana, surge de una alerta sobre un posible arsenal oculto en el domicilio de la madre de Nain. Las autoridades creen que ese armamento ha permitido a Los Conquistadores de la Sierra sostener su guerra con el Clan del Golfo y mantener las actividades delictivas, incluso mientras altos mandos de la organización se han mostrado en diálogos de paz con representantes del Gobierno nacional.

Naín Andrés Pérez Toncel, alias
Naín Andrés Pérez Toncel, alias el Menor y Rosa Angélica Tarazona Tarazona, alias Bebecita, Los Pachenca - crédito @JACOBOSOLANOC/X

En meses anteriores, las fuerzas de seguridad ya habían capturado a la novia de alias Nain pocas horas después de que él le pidiera matrimonio. Posteriormente, el propio Nain fue objeto de un bombardeo del que logró sobrevivir.

Estas acciones buscan debilitar su base de apoyo y dificultar sus operaciones. Cabe destacar que, mientras figuraba como vocero de paz, alias Nain utilizaba sus redes sociales para lanzarse como figura de poder, llegando incluso a convocar movilizaciones en varios municipios y presentándose como un actor político más que como mediador, siempre según la reconstrucción de Semana.

Esta irrupción virtual generó reacciones inmediatas: el Clan del Golfo elevó amenazas directas contra los comerciantes que apoyaran las marchas instigadas por Nain, introduciendo a la población civil en medio de un conflicto de bandas.

Alias Naín, líder de las
Alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, gana notoriedad como negociador de paz y figura criminal en el norte de Colombia - crédito X

A pesar de su imagen pública de gestor de paz, la misma Fiscalía logró documentar que se mantenía al mando de múltiples homicidios en áreas cercanas a Santa Marta, mientras seguía implicado en extorsiones y el tráfico de cocaína.

Se proyectan en los próximos días nuevas intervenciones que, de acuerdo con el seguimiento de Semana, buscan lograr la captura definitiva tanto de alias Nain como de alias la Bebecita. La pareja, tras desafiar abiertamente al Clan del Golfo y a las autoridades, permanece prófuga y continúa activa en actividades ilícitas.

Cómo identificar un "princeso" en

Gustavo Bolívar aseguró que Gustavo

Paloma Valencia fue confrontada sobre

Revolcón en 'La casa de

Iván Mejía y Hernán Pelaéz
ELN secuestró a médico y

Cómo identificar un "princeso" en

Iván Mejía y Hernán Pelaéz

