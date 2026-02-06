Estos son los cargos que enfrentaría joven involucrado en accidente vial donde murió una abuela en Bogotá

Un vehículo descontrolado arrolló a un motociclista y a tres peatones, generando graves daños y el cierre temporal de la calle 63 - crédito X

En la tarde del 4 de febrero, un accidente de tránsito en Bogotá tuvo lugar en la calle 63 con carrera 17, dejando una víctima mortal y tres personas heridas, incluidos dos menores de edad.

El conductor implicado, Andrés Felipe Domínguez Pardo, de veinte años, ignoró la señal de semáforo en rojo y enfrenta un proceso judicial en el que se le vinculó al caso por presunto homicidio y lesiones culposas en accidente de tránsito

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con las autoridades, Domínguez conducía una camioneta BYD negra acompañado de una joven de diecinueve años.

Al no detenerse ante la luz roja, impactó a un motociclista en la intersección, después chocó contra un poste, afectó a otros dos automóviles y arrolló a una mujer de cincuenta y ocho años que caminaba con dos menores.

El vehículo finalizó su recorrido contra una vivienda, lo que generó alarma entre los vecinos.

Los organismos de emergencia intervinieron tras el accidente que causó la muerte de una mujer y lesiones a menores, además de afectar la infraestructura y desencadenar medidas de control vehicular en la zona - crédito X

Sobre Domínguez, se le impuso una infracción de $1.266.100 por no detenerse ante el semáforo, conforme a la normativa D04.

La Fiscalía inició una noticia criminal para esclarecer los detalles del siniestro y averiguar si hubo exceso de velocidad. Las pruebas legales confirmaron que el conductor no tenía rastros de alcohol. La joven acompañante sufrió traumas en brazo y pierna derecha.

Entre los heridos, se encuentra Santiago Álvarez, un motociclista de veintidós años, quien permanece en estado grave en cuidados intensivos y debe someterse a cirugía por una hemorragia cerebral, contó su padre en Citytv.

El joven presentó fractura de cráneo y atención médica urgente. Los otros lesionados son dos menores de seis y once años, presuntamente familiares de la víctima mortal; el menor de seis años fue diagnosticado con trauma craneoencefálico leve, trauma facial y laceraciones en la pierna. El mayor tuvo laceraciones.

La víctima fatal fue una mujer venezolana de cincuenta y ocho años, identificada como ama de casa, quien transitaba junto a los menores. Las autoridades avanzan en la confirmación de su identidad a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) de Venezuela.

Las autoridades mencionan que el hecho involucró a un automóvil fuera de control, un motociclista accidentado y una fuga de gas, lo que llevó a un amplio despliegue de emergencia y restricciones a la circulación - crédito X

El padre del motociclista, Fernando Álvarez, relató a Citytv que el siniestro ocurrió cuando el automóvil avanzó a gran velocidad, ignoró el semáforo y embistió a su hijo, para luego terminar contra una vivienda y atropellar a la mujer con los menores.

Mientras las investigaciones judiciales siguen en curso, la comunidad exige mayores controles y sanciones ante accidentes causados por imprudencia vial, reflejando el temor persistente de las familias ante situaciones que pueden alterar la vida cotidiana en vías urbanas.

Habla motociclista que sobrevivió al choque

El motociclista Cristian Rincón, quien fue testigo y resultó herido, relató a Citytv que “me alcancé a tirar, a agachar, el carro me pasó por el lado, quedé a dos metros”. Su motocicleta quedó destruida producto del choque.

El coronel Jhon Silva, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, precisó que el conductor, un joven de 20 años, iba acompañado por otra persona de 19. Ambos fueron trasladados a una Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde enfrentan los procedimientos judiciales de rigor.

Cristian Rincón aseguró que el vehículo circulaba con música a alto volumen y a gran velocidad. - crédito captura de video y CityTv

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, instó a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito: “Es un llamado a la responsabilidad a los ciudadanos para que tengan cuidado cuando conducen y respeten las señales y las reglas de tránsito, pues cuando esto no ocurre se presentan hechos lamentables como este”, afirmó en declaraciones recogidas por El Tiempo.

Vecinos del barrio Teusaquillo han solicitado mayor control sobre la velocidad y el cumplimiento de señales en una zona de constante movimiento peatonal y de ciclistas.