Colombia

El Invima emitió una alerta sanitaria por la venta ilegal de aguardiente amarillo con la imagen de Yeison Jiménez

La Industria Licorera de Caldas identificó el producto como falsificado y fraudulento, situación ante la cual la autoridad sanitaria advirtió irregularidades en su rotulado, uso indebido de registro sanitario y falta de garantías de calidad

El Invima indicó que no debe ser comercializado ni consumido en Colombia - crédito Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informó a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal de un producto identificado como “Aguardiente sin azúcar Amarillo de Manzanares”, el cual estaría utilizando de manera indebida la imagen, el nombre y el logo del cantante Yeison Jiménez, además de hacer uso irregular de un registro sanitario vigente.

Según la entidad, la situación fue confirmada por la Industria Licorera de Caldas, titular del registro sanitario relacionado, que reconoció el producto como falsificado y fraudulento. En ese contexto, el Invima reiteró que su distribución y venta no cuentan con garantías sanitarias ni de calidad, por lo que representa un riesgo para los consumidores.

Irregularidades detectadas

Se desconoce el contenido real,
Se desconoce el contenido real, la trazabilidad y las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte - crédito Invima

El comunicado detalla varios elementos que permiten identificar el carácter falsificado del aguardiente señalado. Entre ellos, se indica que la contraetiqueta no presenta la referencia histórica del origen del producto, así como tampoco incluye información obligatoria como la leyenda “Hecho en Colombia”, el nombre y la dirección del fabricante, ni el número de registro sanitario correspondiente.

Adicionalmente, la etiqueta omite la advertencia legal “Prohíbase el expéndido de bebidas embriagantes a menores de edad”, exigida por la normativa vigente para bebidas alcohólicas. También se evidenció que en la contraetiqueta aparece la imagen, el nombre y el logo del cantante Yeison Jiménez, elementos que, de acuerdo con la autoridad sanitaria, no forman parte del rotulado original autorizado para el producto legítimo.

El Invima recordó que la Industria Licorera de Caldas es un establecimiento fabricante vigilado que cumple con las disposiciones sanitarias nacionales aplicables a la producción de bebidas alcohólicas. Por ello, la identificación de un producto que utiliza su registro sanitario de manera irregular refuerza la calificación de falsificación y fraude.

Riesgos y advertencias a la ciudadanía

Se pidió a la ciudadanía
Se pidió a la ciudadanía abstenerse de adquirir el producto y suspender su consumo si ya fue comprado - crédito Invima

La entidad advirtió que el producto señalado incumple las disposiciones sanitarias relacionadas con rotulado y etiquetado, y que además se desconoce su contenido real, trazabilidad, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte. Debido a estas incertidumbres, el Invima señaló que el aguardiente mencionado no debe ser comercializado ni consumido en el país.

En consecuencia, se solicitó a la ciudadanía abstenerse de adquirir el “Aguardiente sin azúcar Amarillo de Manzanares” que incluya la imagen, el nombre y el logo del artista. A quienes ya lo hayan comprado, la recomendación es suspender inmediatamente su consumo y notificar a las autoridades competentes para facilitar las acciones de control sanitario.

La advertencia también fue dirigida a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales, a las que se pidió realizar la búsqueda activa del producto mencionado en la alerta. Estas entidades deberán adelantar acciones de inspección, vigilancia y control en establecimientos donde presuntamente se esté distribuyendo o comercializando la bebida falsificada.

El Invima invitó a consultar
El Invima invitó a consultar sus canales oficiales para verificar alertas sanitarias vigentes - crédito Colprensa

El Invima invitó a la ciudadanía a consultar de manera permanente la aplicación oficial de alertas sanitarias disponible en su portal institucional, así como a seguir las comunicaciones publicadas en sus canales digitales y redes sociales. El objetivo de estas herramientas es facilitar el acceso a información actualizada sobre productos que puedan representar riesgos para la salud pública.

La entidad reiteró que la verificación de registros sanitarios y de características de rotulado es una medida clave para prevenir el consumo de productos fraudulentos en el país. En este caso específico, la utilización indebida de la imagen de una figura pública y de un registro sanitario vigente forma parte de los elementos que motivaron la emisión de la alerta.

La alerta sanitaria permanece vigente mientras se desarrollan las acciones de inspección y control correspondientes, y la entidad mantiene el llamado a la ciudadanía para que atienda las recomendaciones emitidas y consulte únicamente fuentes oficiales para obtener información relacionada con la seguridad de alimentos y bebidas en Colombia.

