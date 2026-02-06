Cuál es la verdad sobre la supuesta cédula colombiana de Nicolás Maduro que circula en redes por su juicio en Nueva York

Maduro fue trasladado en cuestión de horas de Caracas a Nueva York el mismo sábado 3 de enero de 2026, día del operativo militar que dio con su caída - créditos @waldoalarconho1/X | Adam Gray/Reuters

Una imagen falsa de una supuesta identidad colombiana del otrora cabecilla del régimen venezolano, Nicolás Maduro, ha circulado de nuevo en redes sociales.

Esto con el fin de alimentar versiones sin respaldo sobre su proceso ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, luego de lo que fue el operativo de captura que se dio el 3 de enero de 2026 en Caracas, y que también dejó arrestada a su esposa, Cilia Flores.

Pese a la masiva difusión de la fotografía y a los mensajes que insisten en que la justicia estadounidense pidió precisiones acerca del lugar de nacimiento del dictador de Venezuela, diversos registros oficiales y verificaciones independientes han negado de manera constante tales afirmaciones, de acuerdo a lo que indicó el medio Colombia Check, especialista en fact-checking, o verificación.

En el informe que publicó dicho portal no existen pruebas públicas de que las autoridades judiciales de Estados Unidos hayan hecho ese tipo de requerimientos en el caso por narcoterrorismo que enfrenta Maduro.

El presunto documento, una imitación digital basada en el antiguo formato de cédula blanca laminada expedida en Colombia, muestra múltiples inconsistencias; entre ellas, indica que Maduro habría nacido en noviembre de 1962 en Cúcuta y recibido la cédula el 30 de agosto de 1979, a los 16 años.

Esa edad era insuficiente para acceder a este documento, pues la mayoría de edad se estableció en 18 años en ese país desde 1975.

La firma adjunta del registrador nacional tampoco corresponde con el periodo citado: para agosto de 1979 el titular era Gerardo Ayerbe Chaux, aunque la imagen original de referencia está fechada en 1991 bajo el mandato de Luis Camilo Osorio Isaza.

Además, la supuesta numeración utilizada no aparece en las bases de datos oficiales, donde incluso figuran registros de ciudadanos fallecidos.

La falsedad del documento base se remonta a una plantilla modificada a nombre de Hildefonso Cabra Barahona, difundida en 2012 según sitios de archivos históricos digitales, aunque el origen concreto resulta indeterminado.

El propio organismo registral de Colombia confirmó en consultas posteriores que tal documento nunca fue legítimo. Además, el montaje recurre a recursos ya utilizados en engaños anteriores, como elementos fotográficos repetidos y la invención de datos personales.

La difusión más reciente de la imagen partió de una cuenta de X gestionada por Homero Boscán (@homeroboscan), que se autodefine como periodista venezolano radicado en Orlando. Su publicación, fechada el 27 de enero de 2026, acumula más de 1,4 millones de visualizaciones y ha sido replicada ampliamente en redes como Instagram, Threads y Facebook.

En Threads, el perfil juliocesargomezromero reportó 5.727 ‘me gusta’ y 1.151 comentarios.

Facebook también reflejó cierta repercusión: en el grupo público “EL GRAN COLOMBIANO REGRESÓ.por una Colombia libre y democrática” la imagen generó 74 reacciones y 69 compartidos.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano, compartió en redes la constancia de nacimiento de su padre para aclarar que él no es colombiano - crédito @maduroguerra/IG

Por qué se volvió a decir en redes sociales que Nicolás Maduro no es venezolano, sino colombiano

La narrativa sobre una supuesta nacionalidad colombiana de Maduro resurgió en momentos clave de la política venezolana.

Tras su asunción como presidente en 2013, el político panameño Guillermo Cochez difundió un certificado de nacimiento también falso que lo ubicaba como oriundo de Cúcuta.

Este documento fue desmentido expresamente por la Registraduría Nacional de Colombia.

La controversia reapareció en varias ocasiones, incluso tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que ratificó, en octubre de 2016, que Maduro nació en Caracas y solo ostenta la nacionalidad venezolana. En 2021, Nicolás Maduro Guerra publicó en Instagram una constancia oficial de nacimiento emitida en Caracas en 1969.

A pesar de las refutaciones institucionales, la imagen falsa ha regresado cada cierto tiempo al debate digital.

En 2017, el diario antioqueño El Mundo la desmintió; Cotejo.Info hizo lo mismo en 2022, y Cazadores de Fake News y Efecto Cocuyo la refutaron de nuevo en 2023 y 2024.

En cuanto al proceso estadounidense sobre narcoterrorismo y tráfico de cocaína, las bases jurídicas muestran que no existen solicitudes ni actuaciones enfocadas en el origen de nacimiento del procesado.

No hay cargos relacionados con perjurio, como han sugerido mensajes desinformativos. En la actualidad, Maduro se encuentra encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn.

Su audiencia con el juez Alvin Hellerstein fue reprogramada para el 26 de marzo de 2026 ante la cantidad de pruebas presentadas por la fiscalía.