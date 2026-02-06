Colombia

Cómo identificar un “princeso” en las relaciones de pareja, según la experta Giovanna Molina: “Ese ‘man’ era”

La mujer con experiencia en el tema de vínculos sentimentales puso en la mira a los famosos hombres que hablan de igualdad solo cuando les conviene y terminan dejando todo el peso emocional y práctico en sus parejas

Cómo identificar a un “princeso”
Cómo identificar a un “princeso” en las relaciones actuales, según la experta Giovanna Molina - crédito @cincuentaypico/IG

En medio de las transformaciones que han vivido las dinámicas de pareja y los discursos sobre igualdad, ha comenzado a tomar fuerza un término que muchas mujeres ya reconocen con facilidad: el “princeso”.

Así lo explica la experta en relaciones Giovanna Molina, la cual a partir de una experiencia personal y de su análisis profesional, puso sobre la mesa un concepto que, según ella, representa una forma moderna y silenciosa de machismo dentro de las relaciones sentimentales.

Molina relata que su primer acercamiento con este tipo de comportamiento no surgió desde la teoría, sino desde la práctica cotidiana del mundo de las citas.

Todo comenzó con un encuentro que, en apariencia, prometía mucho: “Encontré un man por las aplicaciones, el man divino. Y llegué al café y yo esperé y esperé, como diez minutos. Ni un texto. Y llega el man: ‘Ay, qué pena. Es que el tráfico estaba horrible’. Y yo: ‘Ok, no hay problema’”, contó, dejando claro que, en ese momento, la situación, aunque no fue la más cómoda, tampoco encendió ninguna alarma.

Giovanna Molina destapa el fenómeno del 'princeso': ¿el nuevo machismo disfrazado en las relaciones? - crédito @cincuenta_ypico/tiktok

La primera cita fluyó con normalidad, pero fue en los siguientes encuentros donde empezaron a aparecer las señales, pues durante la segunda salida, al momento de pagar la cuenta, la experiencia cambió de tono.

Fuimos a cenar y cuando llegó la cuenta, el man me mira y me dijo: ‘Cincuenta y cincuenta’. Y yo… (risas). Yo saqué mi billetera y cuando estaba pagando mi parte, me dijo: ‘Me encanta que seas independiente’ y yo pensé: WTF”, relató Molina, explicando que esa frase, lejos de sonar halagadora, le generó una sensación de incomodidad difícil de ignorar.

El episodio definitivo llegó con la tercera cita, cuando, según la experta, el hombre trasladó toda la carga emocional y logística hacia ella.

“Me llama y me dice: ‘Ay, quiero planear contigo hacer algo para el fin de semana. Invéntate tú algo que hacer, que las mujeres son mejores para eso’. Y yo le cancelé. Bloqueado. Bye-bye. No, gracias”, afirmó.

En ese momento, Giovanna reconoce que aún no tenía claro el término que describía lo que estaba viviendo, pero sí la certeza de que algo no estaba bien.

Así identifica Giovanna Molina al
Así identifica Giovanna Molina al 'princeso', el hombre que se esconde tras el discurso de igualdad... solo cuando le sirve - crédito @cincuentaypico/IG

Fue después de escuchar a otras mujeres que empezó a unir las piezas e indentificar al tipo que persona que se estaría volviendo común en la actualidad, tanto en hombres mayores de 50 (que es el target del contenido que ella realiza) como de algunos los jóvenes.

Yo no conocía la palabra princeso, sino que las mujeres empezaron: ‘No, que solo me llegan princesos’. Entonces, empecé a investigar y me di cuenta que ese man era un princeso”, explicó Molina.

A partir de ahí, la experta en relaciones, decidió definir con claridad qué significa este concepto y por qué se ha vuelto tan común en la actualidad.

Para Giovanna Molina, el princeso es un hombre que se escuda en el discurso de la igualdad solo cuando le resulta conveniente. “Es el tipo que dice que ya no tenemos que demostrar nada, pero espera que tú demuestres todo. Es el que habla de igualdad cuando toca pagar, pero de caballerosidad cuando le conviene. ¿Qué tal lo acomodado?”, señaló, describiendo una actitud que, según ella, genera relaciones profundamente desbalanceadas.

