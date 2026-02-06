Colombia

Camilo Romero no participará en la consulta del Frente por la Vida del 8 de marzo: apoyará a Iván Cepeda

La Registraduría ya fue notificada de la renuncia y no será incluido en el tarjetón

Camilo Romero ratificó su decisión
Camilo Romero ratificó su decisión de apoyar el proyecto progresista de Iván Cepeda en las presidenciales del 2026, en primera vuelta - crédito Cristian Bayona/Colprensa.

Con una carta firmada por su puño y letra, el candidato presidencial Camilo Romero, inscrito para participar en la consulta interpartidista del Frente por la Vida del 8 de marzo, formalizó su retiro del ejercicio democrático.

Por medio de la misiva dirigida a la Registraduría Nacional del Estado Civil, Romero explicó que su decisión responde a la revocatoria de la inscripción de Iván Cepeda Castro por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), hecho que catalogó como “arbitrario”.

En su mensaje, afirmó que la determinación del CNE “desconoce de manera abierta el derecho fundamental a la participación política y vulnera de forma grave y directa la autonomía de los partidos políticos, la libertad de configuración interna y el carácter vinculante de las decisiones adoptadas democráticamente”.

Romero confirmó, además, su respaldo político a Iván Cepeda como candidato presidencial en primera vuelta.

Noticia en desarrollo...

