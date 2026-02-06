Camilo Romero no participará en la consulta del Frente por la Vida del 8 de marzo: apoyará a Iván Cepeda

Camilo Romero ratificó su decisión de apoyar el proyecto progresista de Iván Cepeda en las presidenciales del 2026, en primera vuelta - crédito Cristian Bayona/Colprensa.

Con una carta firmada por su puño y letra, el candidato presidencial Camilo Romero, inscrito para participar en la consulta interpartidista del Frente por la Vida del 8 de marzo, formalizó su retiro del ejercicio democrático.

Por medio de la misiva dirigida a la Registraduría Nacional del Estado Civil, Romero explicó que su decisión responde a la revocatoria de la inscripción de Iván Cepeda Castro por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), hecho que catalogó como “arbitrario”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su mensaje, afirmó que la determinación del CNE “desconoce de manera abierta el derecho fundamental a la participación política y vulnera de forma grave y directa la autonomía de los partidos políticos, la libertad de configuración interna y el carácter vinculante de las decisiones adoptadas democráticamente”.

Romero confirmó, además, su respaldo político a Iván Cepeda como candidato presidencial en primera vuelta.

Noticia en desarrollo...