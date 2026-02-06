Así fue el homicidio de la estrella de la selección Colombia Andrés Escobar en el que participó el narco Santiago Gallón Henao, quien habría sido asesinado en México

La muerte violenta de uno de los implicados en el encubrimiento de la muerte del futbolista colombiano ha vuelto a poner en primer plano los vínculos entre estructuras criminales y el fútbol en Colombia- crédito Shaun Botterill/ALLSPORT

El asesinato de Juan Santiago Gallón Henao en México el pasado 4 de febrero reavivó el recuerdo del homicidio de Andrés Escobar, uno de los episodios más dolorosos en la historia del fútbol colombiano.

Gallón Henao, vinculado al encubrimiento de ese crimen, fue baleado al ingresar a un restaurante,

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El caso vuelve a destacar la relación entre quienes participaron en el asesinato de Escobar y las estructuras criminales en Colombia, así como las secuelas que persisten en el deporte y la sociedad del país.

Tras la muerte de Escobar, el nombre de Gallón Henao quedó ligado al crimen organizado.

Además de la condena por encubrimiento, Gallón Henao fue señalado como caballista y vinculado al narcotráfico y al financiamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Juan Santiago Gallón Henao fue capturado en enero de 2018 por información de agentes britanicos que lo vinculaban a una red de narcotráfico.

La Fiscalía lo investigó por aportar fondos a bloques paramilitares bajo el mando de los hermanos Castaño entre 2000 y 2004, acción que impactó a varios municipios del suroeste de Antioquia. Por estos hechos, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia lo condenó en 2009 a tres años y tres meses de prisión.

En su historial judicial figuran varios procesos relacionados con narcotráfico.

En 2018, Gallón Henao fue capturado en Cúcuta por presuntamente integrar una red que trasladaba cocaína oculta en alimentos para animales con destino al Reino Unido y Estados Unidos.

Sin embargo, recuperó la libertad un año despúes, en 2019, luego de que un juez concluyera que se habían vencido los términos legales del proceso de narcotráfico.

Su antecedente más conocido está vinculado al encubrimiento del asesinato de Andrés Escobar, ocurrido en Medellín el 2 de julio de 1994.

La reciente ejecución del señalado financista y caballista colombiano ha renovado la discusión sobre la impunidad y las consecuencias del crimen organizado en episodios claves de la historia deportiva nacional- credito EFE

Los hermanos Gallón Henao realizaron una denuncia falsa de robo para desviar la investigación sobre el asesinato del defensor central.

Por esa acción, ambos recibieron una condena de 15 meses de prisión, que no implicó reclusión efectiva, mientras que la autoría material recayó en Humberto Muñoz Castro, conductor y escolta de los hermanos, sentenciado a 43 años de cárcel, aunque solo permaneció 11 años en prisión debido a beneficios legales.

La noche del crimen sucedió tras la eliminación de Colombia en el Mundial de Estados Unidos de 1994, cuyo desenlace estuvo marcado por un autogol de Escobar.

El futbolista regresó a Colombia pese a las advertencias de su familia, que le solicitó permanecer en Estados Unidos. Después de salir de la discoteca Padua en Medellín, Escobar fue increpado por los hermanos Gallón Henao, ambos conocidos caballistas.

Lo insultaron por el autogol y, tras exigir respeto, recibió una amenaza: “Usted no sabe con quién se está metiendo”, antes de que Muñoz Castro abriera fuego.

El entorno de violencia en Colombia durante los años noventa, con la presencia del narcotráfico y el accionar paramilitar, fue clave en esta tragedia.

El reciente homicidio de una figura ligada al caso Escobar reabre el debate sobre las conexiones persistentes entre el crimen organizado, el deporte y las huellas profundas que dejó la década de los noventa en Colombia- crédito página oficial de Atlético Nacional

Una de las principales hipótesis, y la más sostenidas en la tradición oral de los colombianos, sostiene que Escobar fue víctima de represalias vinculadas a apuestas ilegales relacionadas con su autogol, aunque las investigaciones no lograron probar la existencia de autores intelectuales de mayor rango en el crimen organizado.

Las consecuencias judiciales generaron malestar en la opinión pública y en la familia de Escobar, quienes consideraron que las sanciones fueron insuficientes.

Santiago Escobar, hermano del futbolista, expresó a Noticias Caracol que “los actores intelectuales a los pocos meses ya estaban en las calles” de Medellín, reflejando la percepción de impunidad entre los responsables ajenos a la autoría material.

El Atlético Nacional, club donde forjó su carrera, instituyó la Orden de Mérito “Andrés Escobar Saldarriaga, el Caballero del Fútbol” para honrar su memoria. El número 2, que vestía en su camiseta, es recordado por hinchas y jugadores como emblema de honestidad en el fútbol colombiano.