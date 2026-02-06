Colombia

Afiliados de Emssanar con servicios pendientes serán atendidos este viernes en el oriente de Cali

La Gobernación del Valle del Cauca realizará este viernes 6 de febrero una jornada de atención en salud para afiliados de Emssanar EPS del oriente de Cali, con el fin de revisar órdenes médicas y servicios pendientes en el Hospital Isaías Duarte Cancino

- crédito Emssanar
La Gobernación del Valle del Cauca anunció la realización de una jornada integral de atención en salud dirigida a afiliados de Emssanar EPS que residen en el oriente de Cali y que presentan trámites represados dentro del sistema.

La actividad se desarrollará este viernes 6 de febrero y busca atender usuarios con órdenes médicas y servicios pendientes de autorización o ejecución.

De acuerdo con información publicada por Semana, esta intervención hace parte de una estrategia departamental que apunta a ofrecer respuestas directas a pacientes que no han logrado acceder oportunamente a la atención requerida.

Emissanar brinda servicios de salud en diferentes regiones del país - crédito Emssanar

En esta primera fase, la convocatoria está enfocada únicamente en afiliados de Emssanar EPS, sin incluir usuarios de otras entidades promotoras de salud.

La jornada fue denominada ‘Gran Jornada de Salud del 2026’ y se llevará a cabo en el Hospital Isaías Duarte Cancino, ubicado en el oriente de la capital del Valle del Cauca. Según lo informado, la atención iniciará desde las 7:00 de la mañana, horario en el que se habilitarán los puntos de recepción y orientación para los asistentes.

Durante la actividad, se dispondrá de personal médico, administrativo y de apoyo, encargado de revisar de manera individual cada caso presentado por los usuarios. El objetivo es orientar a los afiliados frente a procesos relacionados con autorizaciones, procedimientos médicos y otros servicios que se encuentren pendientes dentro de la red de atención.

La Secretaría de Salud del Valle del Cauca indicó que la jornada contempla la prestación de varios servicios considerados prioritarios. Entre ellos se encuentran orientación en salud, toma de pruebas rápidas de VIH y sífilis, mamografías, tamizajes en salud y esquemas de vacunación, de acuerdo con las necesidades identificadas en la población convocada.

Afiliados de Emssanar con servicios pendientes serán atendidos este viernes en el oriente de Cali

En declaraciones recogidas por Semana, la secretaria de Salud departamental, María Cristina Lesmes, explicó el alcance de la intervención y el trabajo conjunto entre las entidades participantes. “Es un evento conjunto para la gente del oriente de Cali. Se va a realizar en el Hospital Isaías Duarte Cancino, donde con Emssanar y la Secretaría Departamental de Salud haremos una intervención directa a los pacientes o a los familiares, según las necesidades específicas que tengan”, afirmó la funcionaria.

Desde la Gobernación se precisó que la jornada busca facilitar el acceso a los servicios sin intermediarios ni costos para los usuarios. Las autoridades señalaron que la atención será gratuita y que no se requiere ningún tipo de gestor externo para poder acceder a los servicios que se ofrecerán durante la actividad programada.

Para participar en la jornada, los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos básicos definidos por la administración departamental. Entre ellos se encuentra residir en el oriente de Cali, estar afiliados a Emssanar EPS y presentar copia del documento de identidad. También será necesario llevar las órdenes médicas vigentes y la historia clínica correspondiente, con el fin de facilitar la revisión de cada caso.

La información oficial señala que estos documentos permitirán al personal asignado verificar el estado de los trámites y orientar a los usuarios sobre los pasos a seguir para destrabar procesos que se encuentren pendientes dentro del sistema de salud. La revisión se hará de manera individual, según la disponibilidad y el tipo de servicio requerido.

Las autoridades departamentales explicaron que esta es la primera fase de la estrategia y que se espera replicar el modelo con otros afiliados y en distintos territorios del departamento, de acuerdo con las necesidades que se identifiquen en cada zona. La programación de nuevas jornadas dependerá de la evaluación de los resultados obtenidos en esta intervención inicial.

Según lo reportado por Semana, la Gobernación del Valle del Cauca reiteró que este tipo de actividades buscan articular esfuerzos entre la administración departamental, las EPS y la red hospitalaria pública, con el propósito de resolver situaciones puntuales que afectan el acceso a la atención en salud de determinados grupos poblacionales.

La jornada del 6 de febrero se desarrollará exclusivamente en el Hospital Isaías Duarte Cancino, centro asistencial que funcionará como punto de referencia para la recepción y atención de los afiliados convocados. Las autoridades recomendaron a los asistentes llegar con antelación y portar la documentación solicitada para facilitar el proceso de atención durante la jornada.

