Colombia

Pico y Placa en Cartagena: qué vehículos descansan este miércoles 3 de junio

Esto le interesa si va a manejar por las calles de Cartagena este miércoles

Guardar
Google icon
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

Que el Pico y Placa de este miércoles 3 de junio no lo tome por sorpresa; averigüe si puede manejar su automóvil en Cartagena y evite multas.

La restricción vehicular cambia según el día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de su placa, de acuerdo con la Alcaldía de Cartagena.

PUBLICIDAD

Es importante mencionar que esta prohibición vehicular se modifica diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante recordar que este programa funciona diferente por ciudad.

PUBLICIDAD

El fin de limitar el tránsito de vehículos por la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

  • Motos: 1 y 2.
  • Particulares: 1 y 2.
  • Taxis: 9 y 0.

No solo la restricción vehicular, sino también el horario del Pico y Placa en Cartagena cambia por tipo de vehículo y aplica de la siguiente manera:

Motos: de 5:00 horas a 23:00 horas.

Particulares: de 7:00 a 9:00 y de 18:00 a 20:00 horas.

Taxis: de 6:00 a 6:00 horas del día siguiente, es decir por 24 horas.

Pico y Placa en Cartagena para 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cartagena)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cartagena)

La alcaldía de Cartagena publicó cómo será la rotación del Pico y Placa durante el primer semestre de este 2026.

La restricción vehicular se determinará de acuerdo al último dígito del engomado del vehículo, así como el día de la semana.

El Pico y Placa para vehículos particulares regirá desde el 16 de enero y hasta el 27 de marzo del 2026 de la siguiente manera:

Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8.

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4

Para el 30 de marzo del 2026 y hasta 27 de junio del 2026 rotará de la siguiente manera:

Lunes: 7 y 8.

Martes: 9 y 0.

Miércoles: 1 y 2.

Jueves: 3 y 4.

Viernes: 5 y 6

Para la tercera rotación del 30 de junio del 2026 y hasta 2 de octubre del 2026 rotará de la siguiente manera:

Lunes: 9 y 0.

Martes: 1 y 2.

Miércoles: 3 y 4.

Jueves: 5 y 6.

Viernes: 7 y 8

Finalmente, la cuarta rotación del 5 de octubre del 2026 y hasta 22 de enero del 2027 rotará así:

Lunes: 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0

El Pico y Placa para vehículos particulares operará de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en los siguientes horarios: de 7:00 a 9:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.

En el caso de los taxis, la rotación durante la primera mitad del año serán las siguientes.

Rotación del 1 de junio de 2026 al 26 de junio de 2026:

  • Lunes: 5 y 6.
  • Martes: 7 y 8
  • Miércoles: 9 y 0.
  • Jueves: 1 y 2.
  • Viernes: 3 y 4.

Para los taxis, el horario del Pico y Placa regirá de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en el horario comprendido entre las 6:00 horas y las 6:00 horas del día siguiente.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los automóviles son obligados a seguirel Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

Con el Permiso Especial de Acceso a Zona de Restricción Vehicular.

Eléctricos o cero emisiones.

Oficiales de todos los niveles.

Fúnebres.

De emergencia.

De atención médica.

De distribución de medicamentos.

De rescate o traslado de órganos y tejidos.

De control de tráfico y grúas.

De residuos hospitalarios.

De medios de comunicación.

Que ofrecen servicios turísticos.

Escolares.

De valores

Destinados a la enseñanza automovilística.

Para que el auto con dichas condiciones pueda exentar el Pico y Placa debe de presentar la solicitud correspondiente con copia de la documentación en regla del vehículo y del conductor, así como el paz y salvo por todo concepto.

Sanciones

De acuerdo con la alcaldía de Cartagena, la sanción por violar los lineamientos del Pico y Placa es la siguiente:

Una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que asciende a 711 mil 750 pesos.

Además de la multa, el automóvil del infractor será inmovilizado.

Temas Relacionados

Pico y Placa en CartagenaPico y Placa en Cartagena hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Sinuano Noche hoy 2 de junio

Entérese de los detalles de los números seleccionados en esta jornada nocturna

Resultado Sinuano Noche hoy 2 de junio

Pico y Placa en Villavicencio: qué vehículos descansan este miércoles 3 de junio

Esto le interesa si va a manejar por las calles de Villavicencio este miércoles

Pico y Placa en Villavicencio: qué vehículos descansan este miércoles 3 de junio

Cortes de agua en Bogotá, hoy 3 de junio

Se suspenderá temporalmente el servicio de abastecimiento de agua, así que revisa y alista las reservas

Cortes de agua en Bogotá, hoy 3 de junio

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para evitar multas este miércoles 3 de junio

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para evitar multas este miércoles 3 de junio

Pico y Placa Medellín: evita multas este miércoles 3 de junio

Cuáles son los autos que que no pueden transitar este miércoles, chécalo y evita una multa

Pico y Placa Medellín: evita multas este miércoles 3 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Camiseta de la selección Colombia, otra vez en el centro del debate: creadora de contenido hizo su versión rococó del atuendo oficial

Camiseta de la selección Colombia, otra vez en el centro del debate: creadora de contenido hizo su versión rococó del atuendo oficial

Camilo cerrará su gira internacional en Bogotá con grandes éxitos y una experiencia más cercana con sus fans: fecha, lugar y precios

Diana Ángel pidió a Cepeda que asista a los debates con De la Espriella: “Nos quedan 21 días para salvar a Colombia del retroceso”

Altafulla sorprendió a sus seguidores con impactante anuncio junto a una mujer embarazada: ¿es su hijo?

Carlos Vives presentó en El Campín “La Barra Incondicional”, canción oficial de la selección Colombia para el Mundial 2026

Deportes

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ignoró a James Rodríguez, capitán de la selección Colombia: esta es la historia

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ignoró a James Rodríguez, capitán de la selección Colombia: esta es la historia

Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla: cuándo es la final vuelta de la Liga BetPlay 2026-1

Junior de Barranquilla goleó 3-0 a Atlético Nacional y quedó a un paso de ser bicampeón: resumen completo del partido

Estas son las próximas cinco carreras de running en Colombia y el proceso para inscribirse

Junior FC vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver los primeros 90 minutos de la final de la Liga BetPlay I-2026