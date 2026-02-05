Violeta Bergonzi regresó a clases y compartió las imágenes con el uniforme que usará en los próximos días

Violeta Bergonzi se lanza de lleno a la cocina tras ganar MasterChef Celebrity - crédito @violetabergonzi/IG

La presentadora colombiana Violeta Bergonzi sorprendió a sus seguidores al anunciar que, tras ganar Masterchef Celebrity, decidió iniciar una formación profesional en cocina.

Este anuncio—que hizo a través de su cuenta de Instagram donde suma miles de seguidores—representa un giro significativo en su trayectoria, pues aunque es profesional en comunicación social y periodismo, optó por profundizar en el arte culinario, motivada por la experiencia vivida en el reality culinario del Canal RCN.

Apenas unos meses después de alzarse como ganadora del formato, Violeta compartió públicamente la noticia de que comenzó una nueva etapa como estudiante de cocina.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un video publicado en sus redes sociales, que ya acumula más de 150 mil reproducciones, la presentadora aparece bailando mientras luce un uniforme de cocina, el atuendo que utilizará en sus clases, y así anunció cuál será su siguiente proyecto.

La transformación de Violeta Bergonzi: de presentadora a alumna de gastronomía motivada por MasterChef Celebrity - crédito @violetabergonzi/IG

“Con mucha felicidad les quiero contar que, aunque soy graduada de Comunicadora Social y periodista, me tomé en serio esto y hoy vuelvo a ser estudiante, pero de cocina”, escribió Bergonzi en la descripción del clip en el que aparece visiblemente emocionada.

El anuncio también lo acompañó de una broma con la que indicó que en este momento de su vida no tiene tiempo para actividades de ocio, especialmente si se trata de salir en horario nocturno a bailar.

“Cuando me invitan a rumbear, pero yo ya entré a estudiar”, expresó entre risas.

Como era de esperarse, la publicación tuvo centenares de mensajes apoyando su decisión, de los cuales sobresalieron expresiones de admiración y ánimo como “Que belleza saber que nunca es tarde para hacer lo que nos gusta” y “Felicitaciones, esa es la actitud. Adelante con toda”.

Así celebró Violeta Bergonzi su regreso a clases, ahora entre fogones y recetas tras MasterChef Celebrity - crédito @violetabergonzi/IG

La publicación también recibió comentarios en los que se reconoce a Violeta Bergonzi como inspiración para otros, especialmente por la dedicación y el compromiso que demostró durante su paso por Masterchef Celebrity.

La decisión de incursionar formalmente en la gastronomía se interpreta como una extensión de la disciplina y la pasión con las que Bergonzi enfrentó los desafíos del programa, según algunos de los comentarios de los fanáticos, donde se destacó por su entrega y constancia.

Ahora sus seguidores quedaron a la espera del contenido que compartirá en las redes sociales porque prometió dejar ver detalles del proceso que vivirá en las siguientes semanas, sus preparaciones y lo que aprenda.

“Les estaré compartiendo mi experiencia con mucho amor, los amo”, anunció la exreina de belleza, quien fue también una de las presentadoras del programa Buen día Colombia.

La reciente ganadora de MasterChef vuelve a ser estudiante - crédito @violetabergonzi/IG

La noticia de Violeta sobre continuar con su aprendizaje en la cocina coincide con la información que reveló el Canal RCN el 4 de febrero respecto al programa que inspiró a la presentadora para seguir por el camino de la cocina, ya que confirmaron la lista oficial de participantes de la próxima edición del reality culinario, lo que mantiene a MasterChef Celebrity vigente entre las conversaciones del público colombiano.

En esta oportunidad, el medio indicó que veinticuatro famosos participarán y al igual que en la edición de 2025, los jueces Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y la mexicana Belén Alonso integrarán el panel evaluador, al igual que la conducción seguirá a cargo de la presentadora Claudia Bahamón.

La selección de concursantes presenta diversidad en perfiles y especialidades, Emiro Navarro, Sebastián Villalobos, Luciano D’Alessandro, Jimmy Vásquez, Milena López, Iván Marín, Robert Farah, Angélica María Blandón, Sebastián Vega, Lina Tejeiro, Verónica Orozco, Emmanuel Restrepo, Mariana Mozo, Diana Mina, Hugo Gómez, Martha Restrepo, Julieta Piñeres, Tuto Patiño, Víctor Tarazona, Luisa Vergara, Tavo Bernate, Pautips, Virginia Lizcano y Marcela Carvajal.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado ningún tipo de información con respecto al estreno del programa e indicaron que solo arrancaron las grabaciones.