Sergio Fajardo lanzó nueva pulla a Abelardo de la Espriella tras la supuesta captura de Alex Saab: “¿Quién lo defenderá?”

Sergio Fajardo volvió a lanzar pulla contra Abelardo de la Espriella - crédito @SergioFajardo/X

En plena temporada electoral, Sergio Fajardo ha intensificado sus críticas contra Abelardo de la Espriella, candidato que figura entre los favoritos en las encuestas.

Uno de sus más recientes pullas se dio tras la supuesta recaptura de Alex Saab, recordando la relación profesional que De la Espriella mantuvo con el empresario colombiano, señalado como testaferro de Nicolás Maduro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Fajardo aprovechó la noticia para avivar el debate: “Acaban de capturar al testaferro de Maduro, Alex Saab. Y ahora: ¿quién lo defenderá?”, escribió en X, aludiendo al pasado profesional de De la Espriella, entre 2013 y 2019.

La supuesta recaptura de Alex Saab reaviva el debate político por el papel de De la Espriella como su antiguo abogado - crédito Reuters

Este vínculo ha sido motivo de controversia, dado que De la Espriella ha criticado abiertamente al régimen de Nicolás Maduro.

El rifirrafe entre Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella

Durante una entrevista con la revista Semana, Fajardo cuestionó con firmeza el respaldo económico y las maquinarias políticas que, según sus palabras, impulsan candidaturas como la de De la Espriella y la de Iván Cepeda.

Calificó al abogado como una “calamidad para este país” y expresó su intención de derrotarlo en la primera vuelta presidencial, argumentando que representa una opción de centroderecha que considera riesgosa para el país.

La respuesta de De la Espriella llegó a través de la red social X, donde expresó “todo el respeto y la consideración” hacia Fajardo, marcando distancia respecto al tono empleado por el exgobernador de Antioquia.

Sergio Fajardo intensifica sus críticas contra Abelardo de la Espriella en plena campaña presidencial por su relación con Alex Saab - crédito Fotocomposición fotográfica (Redes sociales/Instagram)

El intercambio no se detuvo ahí. Fajardo reiteró en X que una eventual presidencia de De la Espriella “sería una calamidad para Colombia”, e insistió en que tanto el extremo representado por Cepeda como el de De la Espriella suponen un peligro ante la posibilidad de una confrontación social y una división nacional profunda. Además, defendió la construcción de una alternativa desde sectores independientes y moderados, invitando públicamente a De la Espriella a un debate abierto para contrastar ideas.

De la Espriella respondió en tono conciliador, reiterando su respeto por Fajardo, a quien incluso le expresó su disposición a apoyar en una eventual segunda vuelta presidencial, insistiendo en que el verdadero adversario es Iván Cepeda, a quien volvió a retar públicamente a debatir. Animó a Fajardo a no buscar una confrontación innecesaria y lo invitó a sumarse a su “manada” para salvar a Colombia.

Abelardo de la Espriella y vínculo profesional con Alex Saab

La relación profesional entre De la Espriella y Saab se mantuvo por al menos seis años. La firma De la Espriella Lawyers asumió la defensa de Saab ante una investigación penal en la Fiscalía General de la Nación por presunto lavado de activos.

Según reportes de prensa, citados por Vanguardia, la firma registró ingresos significativos durante ese periodo. En julio de 2019, De la Espriella reconoció públicamente haber representado a Saab, alegando que su despacho atiende clientes “sin distingo ideológico” y que la relación terminó tras la inclusión de Saab en la lista Ofac del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Alex Saab se convirtió en el talón de Aquiles en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Fotomontaje Infobae (Colprensa/Tribunal Federal de Florida)

El periodista Daniel Coronell señaló que el abogado no ha mostrado el documento de renuncia al poder de Saab, lo que originó una disputa judicial. De la Espriella demandó a Coronell en Estados Unidos, pero retiró la acción cuando el periodista solicitó como prueba los contratos de asesoría legal. Al desistir, De la Espriella afirmó: “Prefiero aceptar la pérdida de una batalla ante Coronell que vivir con la deshonra de falta a la confidencialidad a la que estoy obligado”.

De la Espriella aseguró que Saab le ocultó sus vínculos con el Gobierno de Venezuela y que, al conocerlos, intentó persuadirlo para que colaborara con autoridades estadounidenses. Saab, por su parte, sostuvo desde prisión en Cabo Verde que De la Espriella es un gran abogado y amigo, y aclaró que las diferencias políticas no influyeron en la relación profesional.

El vínculo entre ambos volvió al centro de la discusión tras el fallido operativo de captura del 25 de septiembre de 2018 en Barranquilla. La operación se frustró debido a la filtración de información por parte de un policía, que fue condenado posteriormente.

La Fiscalía y la Comisión de Disciplina Judicial archivaron las investigaciones contra De la Espriella, concluyendo que no participó ni autorizó acciones para impedir la captura. No obstante, el expresidente Juan Manuel Santos afirmó públicamente que un abogado habría alertado a la familia Saab y señaló directamente a De la Espriella, aunque Saab negó cualquier responsabilidad por parte de sus abogados.