Captura de Alex Saab: estos son los graves delitos por los cuales es investigado en Colombia el señalado testaferro de Nicolás Maduro

ARCHIVO - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y Alex Saab abrazados en un evento por el aniversario del golpe de 1958 que derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez, en Caracas, Venezuela, el 23 de enero de 2024.

El 4 de febrero de 2026, autoridades internacionales confirmaron la detención en Caracas, Venezuela, de Alex Saab, empresario colombiano vinculado con el esquema de financiamiento del régimen de Nicolás Maduro.

Este hecho intensificó la atención de las autoridades colombianas por los procesos judiciales activos que se adelantan en su contra en el país. La Fiscalía General de la Nación, según informó La FM, apuesta a una última estrategia: una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia que podría reabrir el capítulo penal más relevante del caso.

La disputa actual se focaliza en la extinción de dominio sobre al menos siete activos localizados en Barranquilla, Atlántico, cuyo valor se estima en cerca de $35.000.000.000. Entre estos destaca una mansión tasada en $28.000.000.000 bienes que, de acuerdo con el ente acusador, fueron adquiridos con fondos ilícitos y ocultados a través de la sociedad Dubera S.A.S.. Para el organismo, dicha empresa fue constituida únicamente para encubrir estos patrimonios ligados a operaciones fraudulentas.

La Fiscalía considera que Saab adquirió predios en Colombia con dineros ilicitos

El caso judicial avanza a instancias decisivas. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema evalúa una demanda de casación interpuesta por la Fiscalía contra la absolución previa de Alex Saab y su contador, Devis José Mendoza Lapeira, que enfrentan cargos por lavado de activos y exportaciones ficticias.

Esta acción constituye el último recurso en el ámbito judicial para reabrir el debate sobre el presunto blanqueo de capitales. El propósito del órgano judicial es que el magistrado ponente acepte la demanda, convoque una audiencia de sustentación oral y emita posteriormente una condena definitiva.