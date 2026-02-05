Colombia

Captura de Alex Saab: estos son los graves delitos por los cuales es investigado en Colombia el señalado testaferro de Nicolás Maduro

Luigi Giuliano, abogado del empresario colombiano, desmintió la información sobre detención de su cliente

Guardar
ARCHIVO - El presidente de
ARCHIVO - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y Alex Saab abrazados en un evento por el aniversario del golpe de 1958 que derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez, en Caracas, Venezuela, el 23 de enero de 2024. (AP Foto/Jesús Vargas, Archivo)

El 4 de febrero de 2026, autoridades internacionales confirmaron la detención en Caracas, Venezuela, de Alex Saab, empresario colombiano vinculado con el esquema de financiamiento del régimen de Nicolás Maduro.

Este hecho intensificó la atención de las autoridades colombianas por los procesos judiciales activos que se adelantan en su contra en el país. La Fiscalía General de la Nación, según informó La FM, apuesta a una última estrategia: una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia que podría reabrir el capítulo penal más relevante del caso.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La disputa actual se focaliza en la extinción de dominio sobre al menos siete activos localizados en Barranquilla, Atlántico, cuyo valor se estima en cerca de $35.000.000.000. Entre estos destaca una mansión tasada en $28.000.000.000 bienes que, de acuerdo con el ente acusador, fueron adquiridos con fondos ilícitos y ocultados a través de la sociedad Dubera S.A.S.. Para el organismo, dicha empresa fue constituida únicamente para encubrir estos patrimonios ligados a operaciones fraudulentas.

La Fiscalía considera que Saab
La Fiscalía considera que Saab adquirió predios en Colombia con dineros ilicitos- crédito Fiscalía General de la Nación

El caso judicial avanza a instancias decisivas. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema evalúa una demanda de casación interpuesta por la Fiscalía contra la absolución previa de Alex Saab y su contador, Devis José Mendoza Lapeira, que enfrentan cargos por lavado de activos y exportaciones ficticias.

Esta acción constituye el último recurso en el ámbito judicial para reabrir el debate sobre el presunto blanqueo de capitales. El propósito del órgano judicial es que el magistrado ponente acepte la demanda, convoque una audiencia de sustentación oral y emita posteriormente una condena definitiva.

Temas Relacionados

Alex SaabCaptura Alex SaabColombiaInvestigación Alex SaabNicolás MaduroFiscalía General de la NaciónTestaferro Nicolás MaduroVenezuelaLavado de ActivosCorte Suprema de JusticiaColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Baloto y Revancha 4 de febrero: números ganadores del último sorteo

Con dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábados, puedes ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los afortunados más recientes

Resultados Baloto y Revancha 4

Cuándo el cónyuge puede heredar el 100 % de una sucesión en Colombia: Este es único escenario previsto por la ley

El Código Civil colombiano define un orden estricto para repartir herencias, priorizando descendientes

Cuándo el cónyuge puede heredar

Así la reforma laboral limita la prestación de servicios y prohíbe su uso en cargos con funciones permanentes

Con la entrada en vigencia de la Ley 2466 de 2025, la reforma laboral introduce restricciones al contrato por prestación de servicios cuando hay subordinación, horario y dependencia económica, obligando a las empresas a formalizar vínculos laborales en casos específicos definidos por la norma

Así la reforma laboral limita

Violencia en la UCI neonatal de Ibagué: irrupción armada, angustia del personal y un bebé rescatado en una operación de alto riesgo

Un hecho sin precedentes sacudió al Hospital Federico Lleras Acosta, donde la seguridad y la integridad fueron puestas a prueba

Violencia en la UCI neonatal

Una serie de ataques armados deja cinco muertos en Soledad y Malambo

Las autoridades investigan una sucesión de homicidios cometidos en distintos barrios del área metropolitana de Barranquilla, donde en menos de cinco horas se registraron hechos violentos vinculados al uso de motocicletas y armas de fuego

Una serie de ataques armados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enero de 2026 dejó una

Enero de 2026 dejó una muerte cada 12 horas y se convirtió en el mes más violento en masacres desde 2023

Bombardeo en el Catatumbo: así fue la ofensiva de las Fuerzas Militares contra el ELN y el Frente 33

Cabecilla de las disidencias estaría amenazando a candidatos al Senado: “Se están metiendo como Pedro por su casa”

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

ENTRETENIMIENTO

Omar Murillo volvió a avivar

Omar Murillo volvió a avivar rumores sobre su orientación sexual tras aparecer en una foto con otro hombre: “Qué bonito sería”

Alexa Torrex y Beba protagonizan tenso enfrentamiento en ‘La casa de los famosos Colombia 3′: “Buscona, amargada y desleal”

Pelea entre Andrea Valdiri y Valentino Lázaro llegó a la justicia: investigarán conductas de violencia de género

Yina Calderón se refirió a los rumores de separación de Yeferson Cossio y Carolina Gómez: “Que embarrada eso”

Emiro Navarro desbordó emoción tras unirse a ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026′: así reaccionó

Deportes

Así va la tabla de

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 4: América no pudo con Nacional y se alejó del liderato

Atlético Nacional venció al América de Cali y reafirmó su superioridad como local en el Atanasio Girardot

Video: Frank Fabra desató polémica entre los hinchas de Independiente Medellín por cantar himno del rival de patio

Un golazo de Rafael Santos Borré en el Maracaná contribuyó a sacar un empate ante Flamengo por el Brasileirao

Liga BetPlay en modo ajuste: estas son las nuevas fechas de los partidos aplazados