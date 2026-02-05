Se hizo viral video de una vaca llevando a varios perros en su espalda durante las inundaciones en Colombia

Vaca carga a perros en su lomo durante las inundaciones en Córdoba - crédito redsocialco

En medio de las inundaciones extremas que afectan a Córdoba, Colombia, una imagen ha captado la atención en redes sociales: una vaca lleva a cuatro perros sobre su lomo mientras avanza con dificultad por aguas que le llegan a el pecho.

La escena, grabada en una zona rural, ocurrió mientras las calles se inundaron y los vehículos quedan atrapados por el agua. No obstante, pese a que a muchas personas la imagen les ha enternecido, otros han dudado de la veracidad de la imagen, acusándola de ser inteligencia artificial.

Algunos usuarios manifestaron desconfianza: “Que piedra con eso IA da coraje mucho coraje ya no se puede creer nada” y “No es IA?”. Otros se enfocaron en detalles del video como: “El perrito blanco esta que se cae con esos movimientos se va al agua y el agua delata la inteligencia artificial” tratando de adivinar algún uso de las herramientas digitales.

No faltaron quienes destacaron la nobleza de los animales: “Diosss! Los animales son los mejores seres en este mundo cruel” o “Hermosura cuanto tenemos q aprender los humanos de ella”. Algunos pidieron protección: “Si ese video no es IA el dueño de de esa vaquita debería nunca dejar morir su vaquita que le hagan daño igualmente a sus perritos alguien que los adopte”.

La imagen se registró durante las inundaciones en Córdoba - crédito captura de pantalla

La autenticidad también fue defendida: “No es IA, es real, en nuestra Córdoba que se está ahogando”. Otros reflexionaron: “Imagínense ay más empatía en los animales q entre nosotros mismos”.

Estas inundaciones se han dado por el paso de un frente frío atípico que ha generado lluvias sin precedentes, según el IDEAM. En Tierralta, se registraron 145 milímetros de precipitación en menos de un día, lo que normalmente cae en un mes de temporada.

Las autoridades reportan niveles históricos en los ríos Sinú, San Jorge y Canalete, con numerosos desbordamientos. Campesinos locales han realizado rescates de animales y mascotas, protagonizando momentos de solidaridad humana y animal. El video de la vaca y los perros, aunque ha generado dudas sobre su autenticidad, se ha convertido en símbolo de la emergencia.