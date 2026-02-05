Colombia

Resultados Lotería del Valle miércoles 4 de febrero de 2026: quién ganó el premio mayor de $9.000 millones

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Valle

Guardar
El sorteo de la Lotería
El sorteo de la Lotería del Valle se realiza todos los miércoles (Infobae)

La Lotería del Valle divulgó los números ganadores de su último sorteo celebrado este miércoles 4 de febrero de 2026.

Este popular sorteo entrega un premio mayor de $9.000 millones y más de 30 secos millonarios. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Valle

Fecha del sorteo: miércoles 4 de febrero de 2026.

Número de sorteo: 4834

Número ganador: 2880.

Serie: 050.

A qué hora se juega la Lotería del Valle

La Lotería del Valle únicamente lleva a cabo un juego a la semana, todos los miércoles. Prueba tu suerte y puedes varios miles de millones de pesos en premios.

Nueva lista de premios

La Lotería del Valle ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales que suman más de 22.000 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 9.000 millones de pesos.

Un seco de 500 millones de pesos.

Dos secos de 100 millones de pesos.

Tres secos de 60 millones de pesos.

Un seco de 40 millones de pesos.

25 secos de 30 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Valle que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cuánto tiempo se tiene para cobrar un premio de la lotería?

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Para reclamar el premio, puede hacerlo en cualquier punto autorizado, siempre y cuando no supere los 20 millones, de lo contrario tienes que acudir a las oficinas de la Lotería del Valle.

Recuerde que tiene un lapso de 12 meses, una vez finalizado el sorteo, para ir por tu premio.

¿Cómo se juega la Lotería del Valle?

Para poder jugar a la Lotería del Vallenecesita al menos 6 mil pesos para comprar una de sus tres fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 18 mil pesos.

Existen varias opciones para adquirir la fracción o el boleto entero. Tiene la posibilidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedehacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

El siguiente paso es escogersu jugada ganadora conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con la combinación ganadora, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

La Lotería del Valle tiene más de 90 años, inició operaciones en 1930 y actualmente sus ganancias se destinan al sector salud.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de ColombiaLotería del Valle miércoles

Más Noticias

Resultados de la Lotería de Manizales miércoles 4 de febrero: números ganadores del último sorteo

Este popular sorteo ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales

Resultados de la Lotería de

Pulso entre la Andi y la SIC: cuestionamientos legales, secreto empresarial y el debate por la competencia en Colombia

El gremio advierte sobre posibles riesgos para la estabilidad jurídica ante requerimientos de la autoridad, al sostener que exceder lo permitido por la legislación podría comprometer la confidencialidad y los derechos de las compañías nacionales

Pulso entre la Andi y

Resultados de la Lotería de la Caribeña Noche del 4 de febrero: todos los números ganadores

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados de la Lotería de

La Corte Constitucional amplía el acceso al descanso remunerado por aborto para todas las personas gestantes

El tribunal colombiano estableció que cualquier individuo en situación de embarazo podrá acceder a la licencia laboral en caso de aborto

La Corte Constitucional amplía el

La digitalización y la flexibilidad laboral figuran entre las estrategias recomendadas ante el alza del salario mínimo

Las propuestas sugeridas por expertos buscan mitigar el impacto financiero, distribuyendo los costos, ajustando esquemas contractuales y promoviendo capacitaciones, con miras a sostener la viabilidad empresarial

La digitalización y la flexibilidad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enero de 2026 dejó una

Enero de 2026 dejó una muerte cada 12 horas y se convirtió en el mes más violento en masacres desde 2023

Bombardeo en el Catatumbo: así fue la ofensiva de las Fuerzas Militares contra el ELN y el Frente 33

Cabecilla de las disidencias estaría amenazando a candidatos al Senado: “Se están metiendo como Pedro por su casa”

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

ENTRETENIMIENTO

Omar Murillo volvió a avivar

Omar Murillo volvió a avivar rumores sobre su orientación sexual tras aparecer en una foto con otro hombre: “Qué bonito sería”

Alexa Torrex y Beba protagonizan tenso enfrentamiento en ‘La casa de los famosos Colombia 3′: “Buscona, amargada y desleal”

Pelea entre Andrea Valdiri y Valentino Lázaro llegó a la justicia: investigarán conductas de violencia de género

Yina Calderón se refirió a los rumores de separación de Yeferson Cossio y Carolina Gómez: “Que embarrada eso”

Emiro Navarro desbordó emoción tras unirse a ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026′: así reaccionó

Deportes

Así va la tabla de

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 4: América no pudo con Nacional y se alejó del liderato

Atlético Nacional venció al América de Cali y reafirmó su superioridad como local en el Atanasio Girardot

Video: Frank Fabra desató polémica entre los hinchas de Independiente Medellín por cantar himno del rival de patio

Un golazo de Rafael Santos Borré en el Maracaná contribuyó a sacar un empate ante Flamengo por el Brasileirao

Liga BetPlay en modo ajuste: estas son las nuevas fechas de los partidos aplazados