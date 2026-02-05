Registraduría aceptó oficialmente la salida de Iván Cepeda y del Pacto Histórico de la consulta interpartidista de la izquierda

Registraduría confirmó la salida de Iván Cepeda y el Pacto Histórico de la consulta interpartidista de la izquierda - crédito Europa Press

El 5 de febrero de 2026, el Pacto Histórico confirmó su retiro de la consulta Frente por la Vida tras la exclusión de Iván Cepeda del proceso, según informó la organización mediante una carta compartida a la opinión pública. La misiva, firmada por los representantes legales Gabriel Becerra, Mario José Pizarro, Carlos Alberto Benavides y Jaime Caicedo, toma esta decisión debido a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó la inscripción de Cepeda para la consulta prevista el 8 de marzo de 2026.

El documento puntualiza que “la decisión de la autoridad electoral desconoce de manera abierta y arbitraria el derecho fundamental a la participación política” y vulnera “de forma grave y directa los derechos fundamentales a la autonomía de los partidos políticos”.

La colectividad política argumenta que la consulta del 26 de octubre de 2025 tuvo carácter partidista y la resolución del CNE afecta la libertad de configuración interna y la legitimidad de las decisiones democráticas previstas en la Constitución Política de 1991.

Dadas las circunstancias, el Pacto Histórico anunció que Iván Cepeda será inscrito como candidato presidencial de manera directa para la primera vuelta de las elecciones del 31 de mayo de 2026. En efecto, solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil evitar el uso de su imagen y logos, así como símbolos similares, en el tarjetón electoral de la consulta que se celebre el 8 de marzo.

Tras la confirmación, la entidad pública, que organiza los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana publicó un documento en el que acepta el retiro de la colectividad política basándose en las razones expuestas.

“Por medio de la cual se acepta el retiro del Movimiento Político Pacto Histórico para participar en la consulta popular a realizarse el 8 de marzo de 2026 con la finalidad de escoger el candidato del denominado “FRENTE POR LA VIDA” a la presidencia de la República para las elecciones que se realizarán el 31 de mayo de 2026”, se lee en el comunicado.

Las reacciones a la salida de Iván Cepeda de la consulta interpartidista

El revuelo al interior del Frente por la Vida se intensificó tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de remover a Iván Cepeda de la consulta prevista para el 8 de marzo, un giro que dejó a Roy Barreras, precandidato presidencial, en una posición compleja. El político vallecaucano reafirmó su intención de asistir a la jornada democrática y evitar que un solo sector monopolice el espacio político. En este escenario, el respaldo a Cepeda en los sondeos recientes emerge como un factor determinante para el futuro de la coalición de izquierda.

Figuras cercanas al representante a la Cámara entre 2010 y 2014, lanzaron duras críticas a Barreras. La exministra de Ambiente, Susana Muhamad, lo instó a replantear su postulación. “Una reflexión sobre la propuesta de Roy: el candidato que desde octubre puntea en las encuestas —no del progresismo, sino de toda la elección— es Iván Cepeda. En la mayoría de las encuestas, Roy no alcanza ni el 1% y ahora propone que hagamos una consulta alrededor de él descartando el candidato que va de primero. ¿Cuál es la lógica política?”.

Muhamad agregó: “Si a Roy, realmente, le interesa el cambio, debería cancelar la consulta y unirse a Iván Cepeda para ir juntos a primera vuelta, esto si le interesa el proceso de cambio. Si solo juega para sí mismo, seguramente se mantendrá en la consulta y dividirá las fuerzas. Esa es su responsabilidad histórica y política frente a la trama del CNE que, parece, le sirve a él para pescar en río revuelto”. La ambientalista alineada hoy con el entorno de Cepeda, subrayó así la presión interna para unificar fuerzas de cara a la primera vuelta presidencial.

Bajo la misma línea, el exgobernador de Nariño y aspirante a la Presidencia, Camilo Romero, que originalmente iba a participar en el Frente por la Vida, anunció su desistimiento y, a través de plataformas digitales, manifestó: “Roy Barreras no representa al progresismo”. El intercambio de mensajes con Barreras evidenció la fragmentación de ese sector político.

Por su parte, el activista Levy Rincón dirigió una advertencia directa al precandidato desde redes sociales: “Hola, querido Roy, espero que no estés detrás de esto. Que no haya ninguna jugadita extraña con tus amigos del Partido de la U. Y te digo que espero porque estoy dispuesto a publicar cualquier prueba que me llegue en donde te veas vinculado. ¡La democracia se respeta! Y así ganes la consulta el 8 de marzo, me imagino que sos consciente de que con Iván no tienes posibilidad alguna en ningún escenario. Ojalá no te estés prestando como caballito de Troya de la derecha por ambición y codicia”.