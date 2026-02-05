Colombia

Psicólogos explican cómo construir una relación sana y las claves para afrontar la crisis por soledad

Los expertos hacen recomendaciones para aquellos que no han tenido suerte en el amor

En medio de San Valentín,
En medio de San Valentín, la sensación de soledad puede incrementar - crédito Freepik

El 14 de febrero se celebra en numerosos países el día de San Valentín, una fecha tradicionalmente asociada a encuentros entre parejas, amigos o familias en un ambiente de citas, sorpresas y dedicatorias. Aunque en Colombia esta jornada no es celebrada tradicionalmente, con el pasar del tiempo y su amplia difusión en las redes sociales se convirtió en una fecha más para demostrar afecto hacia otras personas.

Sin embargo, los expertos consideran que en medio de este tipo de celebraciones, la comercialización puede llegar a alejar a las personas del sentido real de la fecha. Así lo señaló Mya Faride Gómez, directora de la Especialización de Psicología Clínica de la Universidad Católica de Colombia: “La afectividad se transforma en un vínculo de consumo, presentando las relaciones afectivas como un producto más del mercado”.

Por ello, la psicóloga recomienda vivir este momento en reflexión para fortalecer relaciones de pareja de forma saludable y aprender a estar solo, en dado caso de que no tenga pareja.

Recomendaciones para construir una relación sana

Según Mya Faride Gómez, existen varias claves para construir vínculos de pareja más saludables y entre ellas se destacan algunas como:

  • Afrontar los conflictos:

En todas las relaciones existen diferencias que pueden generar desacuerdos. Por esta razón, los expertos reiteran la importancia de evitar centrarse en lo negativo, pues consideran que lo importante es abordar el conflicto con inteligencia emocional. En ese orden de ideas, la comunicación resulta indispensable para expresar necesidades y desacuerdos sin recurrir a la violencia.

  • Reconocimiento de la autonomía:

Es importante entender a la pareja como una persona independiente, con historia, límites y proyectos propios. Este reconocimiento permite que la relación se base en el respeto mutuo de las ideologías y evita la dependencia emocional o el control.

  • Regulación emocional:

Consiste en gestionar emociones intensas, como la ira, los celos o la frustración, de manera que no terminen en conductas dañinas. Además, implica actuar de acuerdo con los valores de la pareja, con el fin de construir la relación desde principios y no únicamente desde la emoción.

Aprender a disfrutar de su
Aprender a disfrutar de su vida y sus hobbies es indispensable para avanzar - crédito Freepik

Cómo afrontar una crisis de pareja o de soledad en fechas como San Valentín

Diversos estudios han identificado que las tasas de suicidio y depresión tienden a incrementarse en fechas como San Valentín, debido a la presión social que convierte la celebración en un estándar para demostrar la “relación ideal”, lo que genera expectativas poco realistas y puede terminar en frustración o sentimientos de rechazo.

Y es que la idealización de la fecha y la falta de comunicación pueden intensificar las sensaciones de tristeza entre aquellos que se cuestionan de forma frecuente su situación sentimental, aumentando los casos de agresión o depresión.

Frente a esta situación, Gómez sugiere: “Abordar estas fechas desde una mirada reflexiva donde se permita cuestionar mitos románticos y promover relaciones más saludables”.

Dejar de vivir en función
Dejar de vivir en función del romance y disfrutar de lo que le gusta puede cambiar su percepción - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En caso de atravesar una etapa de duelo amoroso o soledad, la recomendación está dirigida a la importancia de no asociar el sentido de la vida exclusivamente con la existencia de una pareja.

En cambio, es recomendable enfocarse en el autoconocimiento emocional y evitar reacciones impulsivas derivadas de la pérdida, la frustración o el estrés crónico.

El éxito de este proceso depende de múltiples variables, por lo que en dado caso de ser necesario, la experta recomendó buscar orientación psicológica profesional, recordando que la educación emocional constituye una necesidad fundamental.

Recuerde que siempre puede buscar
Recuerde que siempre puede buscar apoyo de un profesional para sobrellevar las cargas de una pérdida - crédito Pixabay

Del mismo modo, reiteró que San Valentín debe ser una fecha en la que se priorice la reflexión y el autocuidado, en lugar de los sentimientos negativos, de preocupación y carencia de una pareja, lo que puede contribuir a tener relaciones más sólidas y realizar una gestión emocional más saludable, tanto en pareja como en momentos de soledad.

