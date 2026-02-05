Colombia

Nueva canción de Yeison Jiménez será lanzada después de su muerte: productor reveló fecha y hora

Tras el fallecimiento de Jiménez, sus seguidores podrán escuchar la última canción que dejó grabada el artista. El tema estará disponible en plataformas digitales en un lanzamiento autorizado por su familia y equipo musical

Guardar
La familia de Yeison Jiménez
La familia de Yeison Jiménez y su productor, Georgy Parra, anunciaron el estreno del último tema que el artista grabó antes de su fallecimiento - @georgyparra/ Instagram

El fallecimiento de Yeison Jiménez, el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, marcó un antes y un después en la música popular colombiana.

La noticia conmocionó a la industria y a miles de seguidores que, desde entonces, han mantenido vivo su recuerdo con homenajes y tributos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El accidente ocurrió cuando la aeronave en la que viajaba el cantante, junto a cinco acompañantes, perdió altura poco después del despegue y colisionó contra el terreno, generando un incendio posterior. Las autoridades confirmaron que no hubo fallas estructurales previas ni condiciones meteorológicas adversas, y las investigaciones sobre las causas exactas del siniestro siguen en curso.

En medio de este luto y como parte de la memoria colectiva, la familia y el equipo musical del artista decidieron publicar Dime que sí, la última canción grabada por Yeison Jiménez antes de su muerte. El tema, producido por Georgy Parra, se convierte en el último testimonio artístico del cantante y en un homenaje póstumo para sus admiradores. La canción fue grabada en sesiones anteriores al accidente y, según el productor, representa la esencia y el legado musical de Jiménez.

El lanzamiento de Dime que sí ha generado gran expectativa entre sus seguidores, especialmente después de que Georgy Parra desmintiera en redes sociales la existencia de otras canciones inéditas y alertara sobre grabaciones falsas difundidas en internet. El equipo del artista reiteró que cualquier material relacionado con su legado debe contar con la autorización familiar y legal correspondiente.

El productor Georgy Parra compartió un fragmento de la canción de Yeison que será pública en la noche del 5 de enero. La grabación fue completada por el artista antes de su muerte - crédito @georgyparra/ Instagram

Antes de su estreno oficial, el tema fue presentado por primera vez durante el multitudinario homenaje realizado el 31 de enero en el estadio El Campín de Bogotá. En ese evento, miles de asistentes corearon el estribillo de la canción, demostrando el fuerte vínculo emocional que Jiménez logró con su público.

Dime que sí estará disponible en todas las plataformas digitales el 5 de febrero a las 7:00 p.m. hora de Colombia, según detalló el productor. El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de Parra, quien compartió un adelanto del sencillo y confirmó que la publicación cuenta con el aval y la autorización de la familia Jiménez.

“Es verdad, las despedidas no son fáciles 😔Vuela alto REY… Ya hiciste historia, cumpliste con tu trabajo y te ganaste todos nuestros corazones ♥️… y por cierto, dejaste mucha música… MÁS VIVO QUE NUNCA! 🦁. Colombia cantará de nuevo Dime que sí“, escribió Parra en su Instagram, recordando que un fragmento de la canción fue presentado durante el homenaje del Camín en la noche del 31 de enero.

Georgy Parra de despidió de
Georgy Parra de despidió de Yeison con una emotiva publicación en la que ilustrados como personajes animados se despiden uno del otro - crédito @georgyparra/ Instagram

Además del esperado estreno, la memoria de Yeison Jiménez ha sido homenajeada con la canción colectiva Aventurero en el Cielo, interpretada por más de una decena de artistas del género bajo la producción de Yohan Usuga y Dany On The Beat. Esta iniciativa se realizó en menos de 24 horas y se sumó a los múltiples gestos de admiración hacia el legado del cantante.

Durante las últimas semanas, el productor Georgy Parra compartió detalles inéditos sobre momentos vividos junto a Yeison Jiménez en el estudio. Parra relató una conversación que tuvo lugar durante la grabación de la canción Destino final, lanzada a dúo con Luis Alfonso en 2025. Según el productor, ese día Yeison expresó una inquietud que ahora, tras su fallecimiento, adquiere un tono premonitorio.

El productor relató que el
El productor relató que el cantante confesó sentir que “no iba a durar mucho” - crédito @georgyparra/ Instagram

Parra recordó que, por motivos de agenda, la grabación se realizó por separado, y mientras trabajaban a solas en el estudio, notó que Jiménez estaba especialmente emocionado, aunque también reflexivo. “Me dice: ‘yo necesitaba grabar un tema así, yo siento que no voy a durar mucho’ y lo dijo así de una. Yo estaba en el celular y recuerdo que me reí, medio lo miré: ‘vos sí hablas’ y le pegué una palmada en la rodilla”, contó Parra en su testimonio.

El productor explicó que en ese momento no le dio importancia a las palabras del cantante, quien rápidamente cambió de tema, pero con el paso de los días y tras la tragedia aérea, la frase ha quedado marcada en la memoria de quienes trabajaron cerca de Jiménez.

Temas Relacionados

Yeison JiménezProductor de Yeison JiménezCanción Yeison JiménezDime que si Yeison JiménezColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Prueba Contrarreloj Individual - EN VIVO: inicia la prueba elite de los hombres en Zipaquira con Egan Bernal y Daniel Martínez como favoritos

Este 5 de febrero se corren las pruebas individuales contrarreloj en todas las categorías que buscan ganar el maillot con la bandera de Colombia con la que disputarán las competencias de la temporada 2026

Prueba Contrarreloj Individual - EN

Así fue la presentación de Cristian “Chicho” Arango como nuevo jugador de Atlético Nacional

Tras su presentación, Cristian Arango aseguró que llega con máximas expectativas y ganas de trabajar, dejando claro que su prioridad es aportar goles y sueños en la búsqueda de una nueva final para Atlético Nacional

Así fue la presentación de

Cúcuta Deportivo confirmó a a campeón con Millonarios y técnico de la selección de Venezuela como su nuevo entrenador

El entrenador venezolano tuvo como último equipo Minero de Guayana en Venezuela y tendrá su segunda experiencia con un equipo colombiano

Cúcuta Deportivo confirmó a a

Polo Polo aseguró que el CNE ratificó su candidatura a la Cámara de Representantes: “Vamos por las dos curules afro”

El Consejo Nacional Electoral negó las solicitudes de revocatoria contra el representante, quien participará en la consulta por la Cámara afrodescendiente

Polo Polo aseguró que el

Beba aseguró que no confía en Juanda Caribe y le reveló las razones a Mariana Zapata: “Siento algo raro”

La creadora de contenido fitness sorprendió al confesar sus sospechas sobre el verdadero comportamiento del cantante, generando nueva tensión en el famoso ‘reality’ y desatando reacciones en redes sociales

Beba aseguró que no confía
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Influencer’ de viajes mostró donde

‘Influencer’ de viajes mostró donde se esconde en el Lago Calima la enorme finca que perteneció a ‘Pacho Herrera’, uno de los capos del cartel de Cali

Enero de 2026 dejó una muerte cada 12 horas y se convirtió en el mes más violento en masacres desde 2023

Bombardeo en el Catatumbo: así fue la ofensiva de las Fuerzas Militares contra el ELN y el Frente 33

Cabecilla de las disidencias estaría amenazando a candidatos al Senado: “Se están metiendo como Pedro por su casa”

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

ENTRETENIMIENTO

Beba aseguró que no confía

Beba aseguró que no confía en Juanda Caribe y le reveló las razones a Mariana Zapata: “Siento algo raro”

Dani Duke le hizo particular petición a Maluma tras su cambio de look: “Consejo no pedido”

Así quedó la placa de nominados en ‘La casa de los famosos Colombia’ luego de la doble nominación

Tiktoker le respondió a Karina García tras despachada por su relación con Kris R

⁠La Valdiri habría lanzado indirecta a Sofía Jaramillo y sus hermanas tras polémica de hace años con Michael Ortega: “Los toros desde la barrera”

Deportes

Prueba Contrarreloj Individual - EN

Prueba Contrarreloj Individual - EN VIVO: inicia la prueba elite de los hombres en Zipaquira con Egan Bernal y Daniel Martínez como favoritos

Así fue la presentación de Cristian “Chicho” Arango como nuevo jugador de Atlético Nacional

Cúcuta Deportivo confirmó a a campeón con Millonarios y técnico de la selección de Venezuela como su nuevo entrenador

Así fue la relación de James Rodríguez y Cristiano Ronaldo en el Real Madrid: las figuras de Colombia y Portugal se volverían a ver las caras en el Mundial de 2026

Jhon Jáder Durán es nuevo jugador del Zenit de Rusia, según la prensa europea: “Lille nunca fue una opción”