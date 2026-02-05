Nueva canción de Yeison Jiménez será lanzada después de su muerte: productor reveló fecha y hora

La familia de Yeison Jiménez y su productor, Georgy Parra, anunciaron el estreno del último tema que el artista grabó antes de su fallecimiento - @georgyparra/ Instagram

El fallecimiento de Yeison Jiménez, el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, marcó un antes y un después en la música popular colombiana.

La noticia conmocionó a la industria y a miles de seguidores que, desde entonces, han mantenido vivo su recuerdo con homenajes y tributos.

El accidente ocurrió cuando la aeronave en la que viajaba el cantante, junto a cinco acompañantes, perdió altura poco después del despegue y colisionó contra el terreno, generando un incendio posterior. Las autoridades confirmaron que no hubo fallas estructurales previas ni condiciones meteorológicas adversas, y las investigaciones sobre las causas exactas del siniestro siguen en curso.

En medio de este luto y como parte de la memoria colectiva, la familia y el equipo musical del artista decidieron publicar Dime que sí, la última canción grabada por Yeison Jiménez antes de su muerte. El tema, producido por Georgy Parra, se convierte en el último testimonio artístico del cantante y en un homenaje póstumo para sus admiradores. La canción fue grabada en sesiones anteriores al accidente y, según el productor, representa la esencia y el legado musical de Jiménez.

El lanzamiento de Dime que sí ha generado gran expectativa entre sus seguidores, especialmente después de que Georgy Parra desmintiera en redes sociales la existencia de otras canciones inéditas y alertara sobre grabaciones falsas difundidas en internet. El equipo del artista reiteró que cualquier material relacionado con su legado debe contar con la autorización familiar y legal correspondiente.

Antes de su estreno oficial, el tema fue presentado por primera vez durante el multitudinario homenaje realizado el 31 de enero en el estadio El Campín de Bogotá. En ese evento, miles de asistentes corearon el estribillo de la canción, demostrando el fuerte vínculo emocional que Jiménez logró con su público.

Dime que sí estará disponible en todas las plataformas digitales el 5 de febrero a las 7:00 p.m. hora de Colombia, según detalló el productor. El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de Parra, quien compartió un adelanto del sencillo y confirmó que la publicación cuenta con el aval y la autorización de la familia Jiménez.

“Es verdad, las despedidas no son fáciles 😔Vuela alto REY… Ya hiciste historia, cumpliste con tu trabajo y te ganaste todos nuestros corazones ♥️… y por cierto, dejaste mucha música… MÁS VIVO QUE NUNCA! 🦁. Colombia cantará de nuevo Dime que sí“, escribió Parra en su Instagram, recordando que un fragmento de la canción fue presentado durante el homenaje del Camín en la noche del 31 de enero.

Georgy Parra de despidió de Yeison con una emotiva publicación en la que ilustrados como personajes animados se despiden uno del otro - crédito @georgyparra/ Instagram

Además del esperado estreno, la memoria de Yeison Jiménez ha sido homenajeada con la canción colectiva Aventurero en el Cielo, interpretada por más de una decena de artistas del género bajo la producción de Yohan Usuga y Dany On The Beat. Esta iniciativa se realizó en menos de 24 horas y se sumó a los múltiples gestos de admiración hacia el legado del cantante.

Durante las últimas semanas, el productor Georgy Parra compartió detalles inéditos sobre momentos vividos junto a Yeison Jiménez en el estudio. Parra relató una conversación que tuvo lugar durante la grabación de la canción Destino final, lanzada a dúo con Luis Alfonso en 2025. Según el productor, ese día Yeison expresó una inquietud que ahora, tras su fallecimiento, adquiere un tono premonitorio.

El productor relató que el cantante confesó sentir que “no iba a durar mucho” - crédito @georgyparra/ Instagram

Parra recordó que, por motivos de agenda, la grabación se realizó por separado, y mientras trabajaban a solas en el estudio, notó que Jiménez estaba especialmente emocionado, aunque también reflexivo. “Me dice: ‘yo necesitaba grabar un tema así, yo siento que no voy a durar mucho’ y lo dijo así de una. Yo estaba en el celular y recuerdo que me reí, medio lo miré: ‘vos sí hablas’ y le pegué una palmada en la rodilla”, contó Parra en su testimonio.

El productor explicó que en ese momento no le dio importancia a las palabras del cantante, quien rápidamente cambió de tema, pero con el paso de los días y tras la tragedia aérea, la frase ha quedado marcada en la memoria de quienes trabajaron cerca de Jiménez.