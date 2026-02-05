Miguel Ángel del Río advirtió que el conjuez que estudió el caso de Iván Cepeda en el CNE estaba impedido: “Será denunciado”

El abogado Miguel Ángel del Río aseguró que la manifestación previa sobre la imposibilidad de la consulta delataría al conjuez - crédito Colprensa

El abogado Miguel Ángel del Río se unió a las reacciones sobre la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral (CNE) de revocar la inscripción de la candidatura del senador y candidato Iván Cepeda en la consulta interpartidista del Frente por la Vida, que tendrá lugar el 8 de marzo de 2026.

La decisión surgió luego de la intervención de conjueces designados para el estudio del caso. La votación quedó en 6-4. El conjuez Hollman Ibáñez salvó su voto. De esta manera, se hundió la ponencia con la que se buscaba habilitar a Cepeda para participar en la consulta.

Justamente, el abogado Del Río se refirió al rol que jugó el conjuez Ibáñez, advirtiendo que estaba impedido para tomar una decisión sobre el caso de Iván Cepeda, puesto que en redes sociales hizo pública su forma de pensar con respecto a la consulta de la que ahora está excluido el aspirante y sobre una que se llevó a cabo en octubre de 2026, en la cual quedó como ganador.

En consecuencia, anunció que tomará acciones legales en su contra. “Era claro el impedimento de este abogado. Su animadversión en contra de Cepeda era evidente y su manifestación previa sobre la imposibilidad de la consulta lo delata. Será denunciado”, precisó Del Río.

El abogado Miguel Ángel Del Río Malo anunció acciones legales contra el conjuez Ibáñez - crédito @migueldelrioabg/X

Acompañó su publicación con varias capturas de pantalla de la cuenta de X del conjuez Hollman Ibáñez Parra –cuya cuenta fue eliminada–, que dejan en evidencia la postura que tenía sobre la consulta y la participación de Iván Cepeda y otros aspirantes. En una de ellas, por ejemplo, advirtió sobre la imposibilidad de hacer dos consultas (la de octubre de 2025 y la de marzo de 2026).

“En serio ¿De dónde sacan tanta basura junta, de dónde acá la ley permite hacer consultas de precandidatos? ¡Consulta para consulta no hay!”, indicó en su momento.

De igual manera, en otro mensaje, afirmó que la Ley 1475/11 obliga a los precandidatos inscritos a respetar sus resultados. En ese sentido, con la renuncia del exalcalde de Medellín Daniel Quintero a la primera consulta (octubre), tanto Cepeda como la exministra de Salud Carolina Corcho, que sí hicieron parte de esa primera consulta, no podrían estar en la segunda, programada para marzo.

El abogado Miguel Ángel Del Río Malo compartió publicaciones del conjuez Ibáñez en las que muestra su postura contra las consultas - crédito @migueldelrioabg/X

“De cara a la consulta presidencial del HPactoHistórico vale recordar que el art. 7* de la y les prohíbe participar en otra consulta presidencial. Por eso, la renuncia de OQuinteroCalle es jurídicamente inane, y ni Ocarolinacorcho ni OlvanCepedaCast podrían participar en una eventual consulta del F+FrenteAmplio”, expuso.

En otra publicación expuesta por el abogado Del Río, el conjuez propuso interponer una acción popular contra la consulta de octubre que convocó el Pacto Histórico y solicitar medidas cautelares para impedir el “esperpento de la consullta de la consulta”. “Así le ahorramos unos pesitos al país”, señaló.

Ibáñez también mostró rechazo hacia el Gobierno nacional, insinuando que cometió errores que empeoraron la situación del país. “Lo dije el sábado pasado; ”En Venezuela están comiendo (...) nos antojamos y quisimos probar, parece que nos gustó y queremos más. ¡Sigan con sus egos y estupideces!”, aseveró.

El abogado Miguel Ángel Del Río Malo compartió publicaciones del conjuez Ibáñez en las que muestra su postura contra el Gobierno Petro y las consultas - crédito @migueldelrioabg/X

El presidente Gustavo Petro también extendió una crítica por la designación de Ibáñez como conjuez para el estudio del caso de Cepeda. Compartió una fotografía en la que se le ve acompañado del abogado y hoy candidato a la Presidencia Abelardo de la Espriella. En ese sentido, aclaró que debió declararse impedido en la discusión del tema y en la votación.

“Este conjuez nunca debió ser conjuez, pero hay un hecho peor: el CNE no ha decidido que Colombia Humana se fusione con el Pacto, por lo cual aplica la norma de coalición de minorías a lo que es un partido, el mayor de Colombia, y por ahí impide la inscripción de listas de ese partido donde obtuvo mayorías hace cuatro años”, indicó.

Petro calificó el fallo de un conjuez como un “grave golpe a la democracia colombiana” y aseguró que atenta contra derechos políticos- crédito @petrogustavo/X