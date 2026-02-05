Mafe Carrascal llamó “adefesio institucional” al CNE por revocar listas del Pacto y sacar a Iván Cepeda de la consulta

La representante María Fernanda Carrascal instó a la ciudadanía a actuar ante las decisiones que tomó el CNE que afectan al Pacto Histórico - crédito María Fernanda Carrascal/Facebook

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, que aspiraba a ocupar una curul en la corporación con el aval del Pacto Histórico, rechazó la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral (CNE) de revocar la lista del Pacto a la Cámara por Bogotá. La medida obedeció a que se acreditó la superación del 15% de los votos válidos en las elecciones legislativas de 2022 del Pacto Histórico, que está aliado con la Colombia Humana.

Eso quiere decir, que el Pacto no cumple con los requisitos establecidos en el inciso 5 del artículo 262 de la Constitución Política, para la inscripción de listas de aspirantes al Congreso de la República. “Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas”, detalla la normativa.

De acuerdo con la congresista Carrascal, el CNE erró en sus decisiones, que también involucran la revocatoria de la inscripción del candidato Iván Cepeda Castro en la consulta interpartidista del Frente por la Vida (centro-izquierda) que se llevará a cabo el 8 de marzo de 2026 y la revocatoria de la lista del Pacto a la Cámara por el Valle del Cauca.

En una publicación en su cuenta de X, la legisladora calificó a la autoridad electoral como un “adefesio institucional”. “El problema no es solo que el Consejo Nacional Electoral sea un adefesio institucional. El problema de fondo es la compulsión autoritaria de una clase política oligárquica y señorial”, aseveró Carrascal en la red social.

La congresista advirtió que hay miembros del CNE que no están de acuerdo con varios de los proyectos políticos y decisiones que ha tomado el Gobierno nacional, como por ejemplo el incremento del salario mínimo en un 23,7%. Aseguró que están buscando tumbar ese aumento.

De igual manera, los señaló de no estar alineados con la entrega de tierras para la población campesina, cuyos baldíos fueron acaparados de manera ilegal. También estarían a favor de convertir a Colombia en un “protectorado” del Gobierno de Estados Unidos.

“Los mismos que no les molestaría que fuéramos un protectorado de Estados Unidos si así el progresismo no gobierna. En pie de lucha: ¡No pasarán!”, indicó.

En una publicación anterior, aseguró que el CNE está haciendo interpretaciones de ley “delirantes” y, conforme a eso, está afectando la democracia del país, yendo en contra de la participación política. De esta manera, impidió la participación de Iván Cepeda en la consulta de marzo y revocó las listas a la Cámara, incluyendo aquella que Carrascal encabezaba.

A su juicio, la población que respaldó a Cepeda en la consulta que se llevó a cabo en octubre de 2025 y los que respaldan el proyecto político del Pacto Histórico deberían tomar acciones al respecto.

“Los enemigos de la democracia, como ya hemos visto y oído durante las últimas semanas, se sostendrán en su pantomima mentirosa. Pero todos sabemos lo que hay de fondo: quieren restringir como sea la expresión de la voluntad popular porque saben que el Pacto Histórico es hoy la fuerza mayoritaria del país”, precisó.

La senadora María José Pizarro se unió a las críticas hacia el CNE. Desde su perspectiva, sus determinaciones estarían impulsadas por la oposición política. Además, recordó que Álvaro Hernán Prada, uno de los magistrados que votó a favor de la exclusión de Cepeda de la consulta de marzo, está involucrado en el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que fue condenado y después absuelto de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

“Este es el establecimiento político incapaz de medirse y triunfar en las urnas, que decide pasar por encima de la voluntad de millones de colombianos del Pacto Histórico como fuerza política y del derecho a elegir y ser elegido”, dijo.

