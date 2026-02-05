La gobernación de San Andrés adopta decreto que aumenta costo de ingreso para visitantes en 2026

Imagen destacada

Viajar al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina durante 2026 implicará un pago obligatorio adicional para quienes no tengan la condición de residentes. La Gobernación estableció el nuevo valor de la tarjeta de turismo en $153.000, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto No. 0010 del 8 de enero de 2026, que regula este requisito para el ingreso a las islas.

Según lo indicado por las autoridades departamentales, la actualización del costo se realizó en el marco del ajuste anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT), definida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para el presente año en $52.374. Este valor sirve como referencia para múltiples tarifas oficiales y fue el parámetro utilizado para calcular el nuevo monto de la tarjeta.

El decreto señala que el precio de la tarjeta de turismo no corresponde a un único cobro, sino que está conformado por dos componentes diferenciados. El primer concepto equivale a 2,22 UVT, lo que representa $116.000, correspondientes propiamente al derecho de ingreso al territorio insular. El segundo rubro corresponde a 0,71 UVT, es decir, $37.000, destinados a una contribución por el uso de la infraestructura pública turística del archipiélago.

Las autoridades explicaron que la suma de ambos valores da como resultado el total de $153.000, monto que deberá ser asumido por los visitantes que se desplacen a las islas durante la vigencia 2026. Este requisito aplica independientemente del motivo del viaje, ya sea turismo, actividades laborales temporales u otras razones, y sin tener en cuenta la duración de la estadía.

La tarjeta de turismo es un documento obligatorio que debe ser adquirido antes de abordar el avión con destino al archipiélago. El pago se realiza directamente en el counter de la aerolínea con la que se efectúe el viaje, como parte de los trámites previos al embarque. Sin este documento, las personas no pueden ingresar de manera legal a San Andrés, Providencia o Santa Catalina.

Desde la Gobernación se indicó que el comprobante de pago debe ser conservado durante toda la permanencia en las islas. El documento puede ser requerido en controles internos, especialmente en desplazamientos entre San Andrés y Providencia, sin importar el medio de transporte utilizado o el punto específico de llegada.

Aunque la tarjeta suele asociarse principalmente con el ingreso a San Andrés, el decreto aclara que el requisito también es exigido para quienes viajen a Providencia y Santa Catalina. Por esta razón, los viajeros deben mantener el soporte de pago disponible ante eventuales verificaciones realizadas por las autoridades locales.

El decreto contempla excepciones puntuales al cobro de la tarjeta de turismo. De acuerdo con la normativa vigente, los menores de siete años están exentos del pago. De igual forma, los residentes y raizales del archipiélago que cuenten con la tarjeta OCCRE vigente no están obligados a cancelar este valor para su ingreso o permanencia en las islas.

Las autoridades departamentales precisaron que estas excepciones se aplican únicamente a quienes cumplan con las condiciones establecidas y puedan acreditarlas ante los controles correspondientes. En el caso de los residentes y raizales, la presentación de la documentación expedida por la Oficina de Control de Circulación y Residencia (OCCRE) es indispensable.

El ajuste en el valor de la tarjeta de turismo forma parte de los mecanismos de control migratorio interno que rigen para el archipiélago, los cuales buscan regular el flujo de visitantes y el uso de los servicios públicos disponibles en el territorio insular. La contribución por infraestructura turística está contemplada dentro de este esquema normativo.