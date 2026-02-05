El Ideam confirmó que habrá un segundo frente frío que afectaría a San Andrés y al golfo de Urabá

La emergencia climática causada por el frente frío, especialmente en el Caribe colombiano, ha dejado un caos en cientos de municipios costeros y del centro del país, de acuerdo con el Ideam y con la Defensoría del Pueblo - crédito imagen Defensoría del Pueblo

Aunque en Bogotá no se reportaron lluvias en las jornadas del 4 y 5 de febrero de 2026, en varios puntos del país la ola invernal sigue alcanzando un pico crítico con fuertes precipitaciones que han causado desbordamientos de vertientes hídricas y, en consecuencia, inundaciones de gran escala.

Miles de familias en la costa Caribe, en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Bolívar y Córdoba han quedado damnificadas.

Los daños también se reportan en varios puntos de la región Pacífica, en departamentos como el Cauca y el Chocó.

En el más reciente informe que compartió con los colombianos el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), su jefa de Pronósticos y Alertas, la teniente coronel Carolina Rueda, confirmó que la temporada invernal todavía no cesa. De hecho, vaticinó que se desarrollará un segundo frente frío.

“Para esta temporada del año es característico el descenso de algunas masas frías provenientes del invierno generado hacia el sector del hemisferio norte. Algunas de ellas avanzan y alcanzan sectores de región del Caribe y su frente o línea de inestabilidad puede afectar a algunos sectores de la costa Caribe colombiana”, reportó la funcionaria.

Ideam aseguró que las lluvias aún no cesarán en el país - crédito Ideam

En ese sentido, confirmó que “en estos próximos días, esperamos el avance de un segundo frente”, Dijo que el área de influencia tendrá una “afectación de forma indirecta en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el golfo de Urabá, así como los departamentos asociados al sector occidental de la costa Caribe colombiana”.

Respecto a la ola invernal crítica que se experimentó en el Caribe, Rueda comentó que se debió “al paso de una de las líneas prefrontales con unos incrementos de lluvias y precipitaciones de forma específica para algunos sectores del litoral Caribe colombiano”.

El departamento de Córdoba es uno de los más golpeados del Caribe por la ola invernal

La emergencia invernal que afecta al departamento de Córdoba ya provocó la inundación de un 70% del territorio, con consecuencias directas para la producción ganadera y la economía local.

Este fenómeno, que la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) calificó de atípico para la época, mantiene en alerta a más de 20 municipios y ha puesto en riesgo la vida de más de 263.000 animales dedicados a la actividad pecuaria, por ejemplo.

El caballo fue localizado en Canalete, Córdoba, tras inundaciones por ola invernal - crédito captura de pantalla

El impacto se traduce en pérdidas millonarias para el sector, debido a la muerte de ganado, la destrucción de pastos y daños estructurales en propiedades rurales. Según Fedegán, los ganaderos de la costa Caribe enfrentan un escenario devastador, agravado por el desbordamiento de ríos como el San Jorge, que arrasó con animales y dejó numerosas fincas bajo el agua.

Leonardo Fabio de las Salas, coordinador de la federaciónn ganadera en Córdoba, explicó a Caracol Radio que la situación ha dejado 4.778 predios rurales completamente anegados, lo que ha interrumpido el ciclo productivo en el departamento y amenaza con comprometer el abastecimiento de carne y leche.

El vocero confirmó que las lluvias intensas han sobrepasado cualquier registro reciente, y han ubicado al departamento de Córdoba como el departamento más afectado en el país durante la actual ola invernal.

Ante este panorama, la federación realizó un llamado al Gobierno nacional para que priorice el envío de ayudas a los campesinos y ganaderos que sufren los embates de este fenómeno climático, caracterizado por una intensidad fuera de lo habitual en esta estación del año.

Esta fue la crítica que le hizo María Fernanda Cabal a Gustavo Petro ante inundaciones en el departamento de Córdoba - crédito @MariaFdaCabal/X

Incluso, la senadora María Fernanda Cabal, esposa del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, lanzó una dura crítica al Gobierno por la aparente demora en la entrega de ayudas a los campesinos del departamento.

“Hago un llamado urgente al gobierno Petro; canalice los recursos del Estado hacia donde verdaderamente se necesitan. No más discursos vacíos ni promesas incumplidas. La verdadera justicia comienza por atender al colombiano que sufre, al campesino que quedó sin casa, al niño que no tiene comida ni escuela, a la mujer que espera auxilio y solo encuentra abandono”, escribió Cabal en sus redes sociales.