Demandante del proceso contra Iván Cepeda envió contundente mensaje tras decisión del CNE: “No vulnera derecho político alguno”

En la tarde del miércoles 4 de febrero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió que el candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda no podrá participar en la consulta interpartidista Frente por la Vida, programada para el 8 de marzo de 2026. En consecuencia, su única opción será presentarse directamente a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

La determinación se produjo tras la intervención de los conjueces designados para estudiar el caso y permitió configurar las mayorías necesarias dentro del tribunal electoral.

Tras conocerse la decisión, el abogado Nicolás Farfán, demandante en el proceso contra Cepeda, se refirió públicamente al alcance del fallo y al papel institucional del organismo electoral, haciendo énfasis en la necesidad de acatar sus resoluciones.

Llamado a respetar la autoridad electoral

Durante sus declaraciones ante medios de comunicación, Farfán señaló que las decisiones del CNE deben ser aceptadas sin depender de los intereses de quienes presentan las solicitudes. “Yo hago un llamado al respeto a las instituciones, a la autoridad electoral. Uno no puede hablar del fallador según los intereses de la solicitud”, afirmó.

El abogado explicó que dentro del Consejo Nacional Electoral se han producido fallos en distintos sentidos, incluso en casos en los que él mismo ha participado como solicitante sin obtener un resultado favorable. “Aquí se han presentado toda suerte de decisiones. En este momento revocaron la inscripción del doctor Cepeda, pero, por ejemplo, yo he sido solicitante de otras listas del Pacto Histórico a la Cámara, por ejemplo, de Nariño, de San Andrés y de Caldas y yo he perdido”, indicó.

En ese contexto, sostuvo que los resultados adversos no restan legitimidad a la actuación del tribunal electoral. “Eso no hace ilegítimo la acción del Consejo Nacional Electoral”, agregó, y recordó que también se han adoptado determinaciones frente a candidatos de otros sectores políticos, incluyendo revocatorias dentro del Centro Democrático o negativas en diferentes solicitudes.

Sobre la situación específica de Iván Cepeda, Farfán manifestó que la decisión no implica vulneración de derechos políticos. “Respecto al caso del doctor Cepeda, hay que señalar con claridad que no se está vulnerando derecho político alguno, porque él tendrá derecho, como ganador de la consulta del 26 de octubre, de inscribirse a primera vuelta como el candidato oficial del Pacto Histórico”, señaló.

El voto que definió la inhabilidad de Cepeda

La votación final fue seis contra cuatro, con salvamento de voto del conjuez Hollman Ibáñez - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

La exclusión de Cepeda de la consulta interpartidista se produjo tras la participación de conjueces en la deliberación del organismo electoral. Con su intervención, la votación final quedó en seis votos contra cuatro, con salvamento de voto del conjuez Hollman Ibáñez, integrante del partido Alianza Verde.

Este resultado permitió tumbar la ponencia presentada por los magistrados Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, y consolidar la mayoría necesaria para concluir que el candidato se encuentra inhabilitado para participar en la consulta interpartidista.

En la exposición jurídica del caso, el conjuez explicó el alcance de las consultas dentro del sistema electoral colombiano. Indicó que “la consulta es un mecanismo de democratización a través del cual se busca que las organizaciones políticas adopten sus decisiones y elijan sus candidatos de forma participativa y plural”.

Asimismo, precisó que la normativa contempla consultas populares, interpartidistas e internas, las cuales pueden coincidir o no con las elecciones para corporaciones públicas, dependiendo de la organización política que las convoque.

Pronunciamiento del presidente Gustavo Petro

Petro afirmó que la decisión afecta la configuración política y calificó la situación como un “golpe a la democracia colombiana” - crédito @petrogustavo/X

Luego de conocerse la decisión del Consejo Nacional Electoral, el presidente Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta en la red social X con cuestionamientos dirigidos al conjuez que intervino en la determinación. En su publicación escribió: “Está persona que ven en la foto, fungió de juez y negó el derecho a elegir y ser elegido de un ciudadano de Colombia que es el rival electoral de su íntimo amigo”, esto último en referencia al candidato Abelardo de la Espriella, con cuya firma habría trabajado en el pasado.

En el mismo mensaje agregó: “Estamos ante un delito. El de no haberse impedido y fungir como juez administrativo”, y afirmó que, a su juicio, se encuentra afectado el derecho político del candidato. También señaló que solicitó “un monitoreo inmediato de la OEA y la Unión Europea” frente a lo ocurrido.

El mandatario sostuvo además que la situación tiene implicaciones sobre la configuración jurídica de las fuerzas políticas involucradas. “Este conjuez nunca debió ser conjuez, pero hay un hecho peor: el CNE no ha decidido que Colombia Humana se fusione con el Pacto, por lo cual aplica la norma de coalición de minorías a lo que es un partido, el mayor de Colombia”, expresó.

Finalmente, el jefe de Estado calificó la decisión dentro del contexto democrático del país y afirmó: “Es grave el golpe a la democracia colombiana, la dictadura que buscan viene es de la corrupción y las mafias”.