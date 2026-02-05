Colombia

Daniel Quintero podría participar en la consulta de la izquierda el 8 de marzo: esta sería la decisión del CNE

Con una votación de siete a uno, el Consejo Nacional Electoral permitió que el exalcalde de Medellín compita en la consulta, tras varios días de expectativa y debates políticos

Daniel Quintero recibe luz verde
Daniel Quintero recibe luz verde del Consejo Nacional Electoral para disputar la candidatura presidencial - crédito @quinterocalle/Instagram

El Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó la participación de Daniel Quintero como candidato presidencial en la consulta programada para el 8 de marzo de 2026.

Según confirmaron fuentes del organismo a Noticias RCN, la decisión fue tomada por la sala plena con una votación de siete a favor y uno en contra.

La determinación permite a Quintero inscribirse oficialmente y competir en el proceso interno, tras varios días de expectativa sobre el aval.

El exalcalde de Medellín había solicitado su inclusión como aspirante, lo que generó debate en distintos sectores políticos y jurídicos. El respaldo mayoritario dentro del CNE despeja el camino para que Quintero dispute la nominación presidencial en la consulta.

La decisión llega en un momento clave para las fuerzas alternativas, que buscan consolidar una candidatura única de cara a los comicios nacionales.

Con este aval, Quintero podrá iniciar campaña y presentar sus propuestas en igualdad de condiciones respecto a los demás aspirantes. La consulta está prevista para realizarse el próximo 8 de marzo.

Noticia en desarrollo...

