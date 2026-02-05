Comunidad se enfrento a las autoridades por tratar de linchar a un delincuente de Bogotá: bombas aturdidoras dejaron dos personas heridas

Comunidad y policía se enfrentaron por un ladrón en el sur de Bogotá - crédito captura de pantalla Citytv

La tensión se apodero de los habitantes del barrio Casa Grande, en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, en horas de la noche dle 4 de febrero de 2026.

“Desafortunadamente, le cayó a dos personas, dos personas resultaron heridas”, relató un vecino, describiendo el impacto de los artefactos lanzados por la policía durante el operativo nocturno.

Según las primeras versiones, un hombre habnría robado a unos ciudadnos, y fue detectado, por lo que la reacción de los vecinos fue inmediata: “La comunidad lo vio, el ladrón salió corriendo, se metió a una tienda”, explicó el denunciante, en el testimonio recogido por Citytv.

A pesar de los intentos de interceptarlo, la comunidad no pudo retener al presunto asaltante que, “tenía un cuchillo grandísimo”.

El enfado colectivo se intensificó en medio de la sospecha de que no sería el unicó delito que se ha venido cometiendo en el sector.

La llegada de “más o menos cuarenta efectivos” de la policía no contribuyó a calmar la situación. El ciudadano denunciante detalló el despliegue: “Lo que hicieron fue cercar la salida”, lo que llevó a un enfrentamiento directo cuando los vecinos intentaron tomar la justicia por sus manos.

Durante el forcejeo, la intervención del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) incluyó el uso de gases lacrimógenos y granadas aturdidoras: “Cuando se estaban retirando, lo que hicieron fue tirarnos una granada aturdidora”, denunció uno de los afectados, al tiempo que sostenía: “Sencillamente la policía lo que hizo fue proteger al ladrón y atacarnos a la comunidad”.

La tensión se apodero de los habitantes del barrio Casa Grande, en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, en horas de la noche dle 4 de febrero de 2026 - crédito redes sociales

Pasadas las 11:30 p. m. Citytv indicó que el sector recuperó la tranquilidad. El presunto delincuente fue conducido a una URI para su judicialización. Al cierre de la jornada, los habitantes reiteraron su reclamo: “Pedimos el apoyo de las ambulancias y todo, pero sencillamente la policía lo que hizo fue proteger al ladrón y atacarnos a la comunidad”.

Policía frustró linchamiento de un ciudadano en Unilago

La intervención de la Policía Nacional en el centro comercial Unilago de Bogotá evitó que un intento de linchamiento terminara en tragedia el 13 de noviembre de 2025. Un hombre, señalado por varios presentes de haber intentado pagar una compra con una transacción falsa, fue agredido por la multitud antes de ser rescatado por los agentes.

Testigos y comerciantes, indignados por el presunto fraude, optaron por actuar por su cuenta, desatando una ola de golpes y patadas contra el sospechoso. La rápida llegada de las autoridades permitió frenar la violencia, aunque algunos intentaron seguir agrediendo al hombre incluso mientras era escoltado por los uniformados.

Las autoridades se llevaron a la persona que habría intentado pagar con una transacción falsa - crédito Redes sociales/X

El episodio, captado en video y difundido en redes sociales, provocó una oleada de comentarios críticos sobre la situación de la seguridad y la justicia en la capital colombiana.

“La gente está aburrida porque no hay calidad en la justicia, por el calvario que es interponer una denuncia”, escribió un usuario en X, reflejando el sentir de muchos ciudadanos.

Otros mensajes señalaban: “La gente en un país extremadamente violento se cansó de una justicia extremadamente inepta” y “Somos una sociedad enferma y los políticos lo saben, por eso estamos como estamos y elegimos lo que elegimos”.

La ciudadanía golpeó al presunto ladrón en repetidas ocasiones mientras era detenido por las autoridades - crédito Policía Nacional y captura de pantalla/X

Mientras el presunto ladrón, cuya identidad no fue revelada, era custodiado por la policía, los presentes insistían en continuar con los golpes. Los agentes, sin embargo, lograron dispersar a la multitud y trasladar al hombre fuera del lugar.

El incidente reabre el debate sobre la reacción ciudadana ante los delitos y las deficiencias del sistema judicial, una preocupación recurrente en la conversación pública de Bogotá.