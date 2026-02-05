Colombia

Carolina Ramírez anunció que está embarazada a sus 42 años: “La vida simplemente me recuerda que los tiempos son perfectos”

La actriz compartió un mensaje dirigido a sus seguidores con el que explicó el motivo de su poca actividad en redes sociales durante las últimas semanas

Guardar
La actriz vallecaucana reconocida por
La actriz vallecaucana reconocida por sus papeles en 'La hija del mariachi' y 'La reina del flow' anunció que se encuentra embarazada - crédito @carocali/Instagram

Carolina Ramírez, reconocida por su trabajo en la televisión colombiana y por papeles en producciones como La hija del mariachi o La reina del flow, reveló a través de sus redes sociales que se encuentra esperando su primer hijo, fruto de su relación con Martín Cornide.

La vallecaucana hizo el anuncio a la revista Marie Claire, siendo la portada de su más reciente edición, mostrando su barriga de embarazada y tomando por sorpresa a las redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El anuncio vino acompañado de un mensaje dirigido a sus seguidores en el que remarcó que se encontraba ausente durante las últimas semanas justamente por su embarazo, que quiso mantener en privado hasta ahora.

“Querida comunidad, Sé que he estado muy perdida por aquí y les pido perdón por la desconexión, pero es que andaba en otros planes... unos que me han cambiado la vida”, inició el mensaje. “Durante estos casi seis meses, Martín y yo decidimos guardar este milagro en silencio. Siempre dije que sería mamá cuando los astros se alinearan y finalmente se alinearon. A mis 42 años, la vida simplemente me recuerda que los tiempos son perfectos, que lo que ha de ser será y que solo hay que confiar, porque Dios es muy poderoso”, expresó.

La actriz celebró el momento
La actriz celebró el momento que atraviesa su vida junto a Martín Cornide, ahora que esperan su primer hijo - crédito @carocali/Instagram

La actriz se refirió al significado personal no solo del embarazo en sí, sino del momento en que llega, afirmando su entereza para afrontar lo que venga. “Desde la madurez en la que me encuentro, me siento lista para lo que viene. Sé que no hay que romantizar el camino y que vendrán desafíos, pero estamos preparados para recibirlos juntos”, subrayó.

Ramírez detalló que el hecho de residir en la Riviera Maya en México, contribuyó a su bienestar durante estas primeras semanas de embarazo. Además, dejó en claro el cambio de prioridades que esto representa para su proyecto de vida. “Nuestro presente y nuestro mayor proyecto hoy suceden lejos de los sets, en esta selvita maya que me ha traído paz y mucha sanación”, destacó.

En su mensaje, la artista también compartió que por el momento desconocen el sexo del bebé. “Ni pregunten si es niño o niña: ya es bienvenido en toda su extensión y no lo sabremos hasta que nazca, así que será una sorpresa que anunciaremos con júbilo”, advirtió, dejando entrever que no tienen intención de hacer algún evento de revelación de sexo.

Por último, Carolina dejó un mensaje a su pareja Martín Cornide: “Socio amado, gracias por desearlo conmigo, estoy lista para nuestra más grande aventura”.

Novio de Carolina Ramírez contó los detalles que le enamoraron de ella

Martín Cornide dejó mensaje de
Martín Cornide dejó mensaje de amor dedicado a Carolina Ramírez en sus redes sociales - crédito @martincornide/Instagram

En abril de 2025, a través de una extensa dedicatoria, el novio de la protagonista de La reina del Flow dejó saber cómo fue su primer encuentro y la manera en la que su amistad se transformó en noviazgo. Curiosamente, en esa ocasión admitió que no tenía conocimiento de Carolina por su faceta de actriz cuando se vieron por primera vez.

“Un día, mientras caminaba alzando un perro ensangrentado, recibí un mensaje de una tal Carolina Ramírez. Tiempo después volvió a escribirme para donar alimento para los perritos de la Villa 1-11-14. Como yo estaba de viaje, la contacté con mi papá. Se cayeron bien”, recordó.

“Pasó tiempo y nos cruzamos sin planearlo. Eras esa chica que me simpatizó porque estaba sentada en el piso. Tenías una cara conocida por todos, menos por mí, y me dijiste: ‘Soy Caro’. Solo conocía tu caligrafía de WhatsApp y un acento que me sugería que hacías buenas arepas. Algo en vos me resplandecía... creí que eran tus zapatillas flúo, pero no. Era algo más profundo. Mucho después, mi papá se convirtió en tu suegro y nos hicimos familiares de los mismos perros. Conocí todo de vos... excepto lo que se ve en la TV. Conocí la parte más linda, no la que sale en Netflix. Conocí la parte más admirable, esa que no tiene maquillaje ni guiones. Algo abismalmente más valioso que tu arte”, señaló.

Temas Relacionados

Carolina RamirezEmbarazadaFarándula colombianaLa reina del flowColombia-NoticiasColombia-Enttretenimiento

Más Noticias

Maria Fernanda Cabal pulló al Gobierno Petro tras afectaciones por el clima en el Caribe: “Burocracia y contratos innecesarios”

La exprecandidata presidencial publicó un video de las inundaciones que afectan parte del departamento de Córdoba

Maria Fernanda Cabal pulló al

Golpe a la minería ilegal: autoridades inhabilitan nueve máquinas en la Amazonía colombiana

Las Fuerzas Militares realizaron un operativo conjunto que incluyó la incautación de maquinaria y materiales empleados en la extracción ilícita de minerales en Caquetá y Putumayo, buscando frenar impactos ambientales y económicos

Golpe a la minería ilegal:

Exmagistrados respaldaron a la Corte Constitucional tras recusación del Gobierno por suspensión de decreto de emergencia económica

La Presidencia de la República mantiene una recusación contra siete togados por un presunto interés económico relacionado con el impuesto al patrimonio decretado en medio del estado de excepción

Exmagistrados respaldaron a la Corte

El futuro del estadio El Campín genera alerta por denuncias sobre falta de garantías: “A punto de convertirse en un elefante blanco”

Las recientes modificaciones contractuales y la ausencia de información verificable sobre el capital disponible preocupan a sectores locales, que esperan garantías sólidas para evitar retrasos o sobrecostos en la ejecución

El futuro del estadio El

Gustavo Petro se reunió con empresarios de cacao en Estados Unidos: “Para garantizar contratos de largo plazo”

El primer mandatario aseguró que lo conversado en el encuentro beneficiaría a los cultivadores colombianos

Gustavo Petro se reunió con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hunter SHH100: estos son los

Hunter SHH100: estos son los poderosos equipos antidrones incautados a las disidencias de las Farc y el ELN

Colombia produce el 70% de la cocaína que se consume a nivel mundial, según informe de The Economist

‘Influencer’ de viajes mostró donde se esconde en el Lago Calima la enorme finca que perteneció a ‘Pacho Herrera’, uno de los capos del cartel de Cali

Enero de 2026 dejó una muerte cada 12 horas y se convirtió en el mes más violento en masacres desde 2023

Bombardeo en el Catatumbo: así fue la ofensiva de las Fuerzas Militares contra el ELN y el Frente 33

ENTRETENIMIENTO

Humorista de ‘Sábados Felices’ reveló

Humorista de ‘Sábados Felices’ reveló por qué salió del programa después de 30 años: “Se cumplió un ciclo”

Jay Torres reveló los motivos que frustraron su romance con Sara Uribe antes de ‘La casa de los famosos’: “Volvamos a intentarlo”

Johanna Fadul reveló cómo quedó su relación con Valentino Lázaro y Sara Uribe tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Llegué a sentir cariñito por él”

Violeta Bergonzi regresó a clases y compartió las imágenes con el uniforme que usará en los próximos días

La Liendra anunció que donará todo el dinero que recibido con sus documentales: esta es la millonaria suma

Deportes

Colombia vs. Chile: hora y

Colombia vs. Chile: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en el Sudamericano Femenino sub 20

Así se ve la que será la sede deportiva de la selección Colombia durante el Mundial de Fútbol 2026 en Norteamérica

Durante su visita a Medellín, Lionel Messi dejó un autógrafo en el asiento de un bus: podría valer unos 60.000 euros si lo subastan

Campeón del mundo con la selección Argentina incluyó a Luis Díaz en el once ideal: “Terrible, lo conozco”

Brandon Rivera, campeón nacional de la Contrarreloj Individual: superó a Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez en los Campeonatos Nacionales de Ruta