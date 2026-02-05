Carolina Ramírez anunció que está embarazada a sus 42 años: “La vida simplemente me recuerda que los tiempos son perfectos”

La actriz vallecaucana reconocida por sus papeles en 'La hija del mariachi' y 'La reina del flow' anunció que se encuentra embarazada - crédito @carocali/Instagram

Carolina Ramírez, reconocida por su trabajo en la televisión colombiana y por papeles en producciones como La hija del mariachi o La reina del flow, reveló a través de sus redes sociales que se encuentra esperando su primer hijo, fruto de su relación con Martín Cornide.

La vallecaucana hizo el anuncio a la revista Marie Claire, siendo la portada de su más reciente edición, mostrando su barriga de embarazada y tomando por sorpresa a las redes sociales.

El anuncio vino acompañado de un mensaje dirigido a sus seguidores en el que remarcó que se encontraba ausente durante las últimas semanas justamente por su embarazo, que quiso mantener en privado hasta ahora.

“Querida comunidad, Sé que he estado muy perdida por aquí y les pido perdón por la desconexión, pero es que andaba en otros planes... unos que me han cambiado la vida”, inició el mensaje. “Durante estos casi seis meses, Martín y yo decidimos guardar este milagro en silencio. Siempre dije que sería mamá cuando los astros se alinearan y finalmente se alinearon. A mis 42 años, la vida simplemente me recuerda que los tiempos son perfectos, que lo que ha de ser será y que solo hay que confiar, porque Dios es muy poderoso”, expresó.

La actriz celebró el momento que atraviesa su vida junto a Martín Cornide, ahora que esperan su primer hijo - crédito @carocali/Instagram

La actriz se refirió al significado personal no solo del embarazo en sí, sino del momento en que llega, afirmando su entereza para afrontar lo que venga. “Desde la madurez en la que me encuentro, me siento lista para lo que viene. Sé que no hay que romantizar el camino y que vendrán desafíos, pero estamos preparados para recibirlos juntos”, subrayó.

Ramírez detalló que el hecho de residir en la Riviera Maya en México, contribuyó a su bienestar durante estas primeras semanas de embarazo. Además, dejó en claro el cambio de prioridades que esto representa para su proyecto de vida. “Nuestro presente y nuestro mayor proyecto hoy suceden lejos de los sets, en esta selvita maya que me ha traído paz y mucha sanación”, destacó.

En su mensaje, la artista también compartió que por el momento desconocen el sexo del bebé. “Ni pregunten si es niño o niña: ya es bienvenido en toda su extensión y no lo sabremos hasta que nazca, así que será una sorpresa que anunciaremos con júbilo”, advirtió, dejando entrever que no tienen intención de hacer algún evento de revelación de sexo.

Por último, Carolina dejó un mensaje a su pareja Martín Cornide: “Socio amado, gracias por desearlo conmigo, estoy lista para nuestra más grande aventura”.

Novio de Carolina Ramírez contó los detalles que le enamoraron de ella

Martín Cornide dejó mensaje de amor dedicado a Carolina Ramírez en sus redes sociales - crédito @martincornide/Instagram

En abril de 2025, a través de una extensa dedicatoria, el novio de la protagonista de La reina del Flow dejó saber cómo fue su primer encuentro y la manera en la que su amistad se transformó en noviazgo. Curiosamente, en esa ocasión admitió que no tenía conocimiento de Carolina por su faceta de actriz cuando se vieron por primera vez.

“Un día, mientras caminaba alzando un perro ensangrentado, recibí un mensaje de una tal Carolina Ramírez. Tiempo después volvió a escribirme para donar alimento para los perritos de la Villa 1-11-14. Como yo estaba de viaje, la contacté con mi papá. Se cayeron bien”, recordó.

“Pasó tiempo y nos cruzamos sin planearlo. Eras esa chica que me simpatizó porque estaba sentada en el piso. Tenías una cara conocida por todos, menos por mí, y me dijiste: ‘Soy Caro’. Solo conocía tu caligrafía de WhatsApp y un acento que me sugería que hacías buenas arepas. Algo en vos me resplandecía... creí que eran tus zapatillas flúo, pero no. Era algo más profundo. Mucho después, mi papá se convirtió en tu suegro y nos hicimos familiares de los mismos perros. Conocí todo de vos... excepto lo que se ve en la TV. Conocí la parte más linda, no la que sale en Netflix. Conocí la parte más admirable, esa que no tiene maquillaje ni guiones. Algo abismalmente más valioso que tu arte”, señaló.