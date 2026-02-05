Cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra reapareció en redes sociales para convocar a una “marcha por la paz”

Alias Bendito Menor convoca en video a una marcha por la paz y pide apoyo institucional para garantizar la seguridad en Riohacha - crédito Captura de Pantalla Instagram

Tras una ausencia de 19 días en la esfera pública, reapareció Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Naín o el Bendito Menor, señalado como máximo líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), lo que ha reactivado las alarmas de las autoridades colombianas.

En el nuevo mensaje difundido el 4 de febrero de 2026 en sus redes sociales, el líder guerrillero hizo una convocatoria a la población civil a sumarse a una denominada “marcha por la paz” y solicita respaldo activo de las autoridades, con el argumento de que actores criminales pretenden desestabilizar y desacreditar la movilización.

Además, alias Bendito Menor negó estar ligado con amenazas recientes y desvincula a su grupo de otros actores armados que, según él, tratan de suplantarlo para sembrar temor entre la población.

En particular, señaló al colectivo JJ, compuesto por individuos identificados como alias Pipe, Caín, Chico Trenza y Diablito, quienes, según él, se encuentran incluso en barrios específicos de Riohacha.

Alias Bendito Menor Convoca A Una Marcha por la Paz en La Guajira - crédito Captura de Pantalla Instagram

“Son unos bandidos que no son ni organización ni grupo, ni mucho menos nada. Son unos chirretes que quieren amedrentar a la población desde la cárcel. Los tenemos identificados. Tienen personal en las Marías y los Cerezos. Los tenemos totalmente identificados”, dijo el sujeto armado.

Ante ello, solicitó apoyo expreso de la Gobernación de La Guajira, el alcalde y la Policía para garantizar la seguridad de los asistentes a su movilización. “Quiero pedirle hoy a las autoridades, a la Gobernación y al alcalde que nos brinden su apoyo con presencia policial, ya que se trata de una marcha convocada por la paz y la tranquilidad del pueblo. Necesitamos de su acompañamiento para garantizar la seguridad de todos los asistentes”, detalló en la grabación.

El mensaje remarcó que la concentración tendría carácter estrictamente pacífico, reiterando: “No teman, todo es por la tranquilidad del pueblo”, indicó.

En medio de un ambiente complejo y con la fuerza pública tras su rastro, alias Bendito Menor manifestó su disposición a continuar lo que denomina trabajo por su comunidad. “Me mantengo en pie de lucha por mi población hasta el último día de mi vida. Lo que nos corresponda hacer por nuestra región, por nuestros campesinos y por nuestros comerciantes, lo haremos”, puntualizó.

El líder guerrillero es buscado por las autoridades por múltiples hechos de violencia en La Guajira, ya que cuenta con una recompensa de hasta 500 millones de pesos - crédito Captura de Pantalla Facebook de Naín Pérez/ Presidencia de Colombia

Carta para Gustavo Petro

A raiz de un bombardeo efectuado por las Fuerzas Militares en el departamento de La Guajira, alias Naín o Bendito Menor, que resultó herido del hecho, remitió una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, en la que expone su disposición al diálogo.

En la misiva, de fecha 24 de enero de 2026 y revelado por el medio local Hoy Diario de Magdalena, el líder de las Acsn sostiene que las acusaciones que lo relacionan con amenazas directas al presidente Petro y otros episodios violentos han sido “manipuladas o sacadas de contexto, generando una narrativa que no corresponde de manera objetiva a la realidad”, según el texto difundido en el medio citado.

El cabecilla reconoce la gravedad del conflicto armado en Colombia y su impacto en las comunidades, pero advierte contra las generalizaciones al atribuir episodios de violencia a una sola persona o estructura.

Este es una porción de la carta, publicada en redes sociales - crédito @HoyDiarioMag/X

“Atribuir de forma generalizada toda la violencia de una región a una sola persona o estructura, sin un análisis serio, técnico y responsable, no contribuye a la verdad ni a la construcción de paz en el país”, se lee en el documento.

Sobre su relación actual con el Gobierno, Pérez Toncel recuerda que fue reconocido como gestor de paz en el marco de la política de Paz Total, lo que conllevó la suspensión de algunas medidas administrativas en su contra para facilitar los acercamientos. “Mi voluntad ha sido, y sigue siendo, la de transitar por caminos de diálogo, entendimiento y desescalamiento del conflicto”, reitera en el documento.

El jefe de las Autodefensas solicita evitar “juicios anticipados” y la estigmatización, acciones que, a su entender, solo cierran posibilidades de diálogo y profundizan la confrontación armada.

Manifiesta además la disposición de pactar compromisos claros y verificables con el Gobierno, enfocados en la reducción de la violencia, el respeto a la población civil y la no manipulación del conflicto por medio de “montajes mediáticos o narrativas que exacerben el odio”.

Este sujeto sería el responsable de la masacre contra cinco jóvenes en Maicao - crédito Fuerzas Militares de Colombia

Para formalizar los posibles contactos y garantizar transparencia, Pérez Toncel anuncia la designación de Cristian Morelli como su representante legal ante cualquier canal institucional de comunicación y diálogo.

La difusión de esta carta coincidió con la información de que, la noche del 22 de enero de 2026, había comenzado un operativo para la entrega de alias Bendito Menor. Esta acción se da después de que las autoridades lo señalaran como responsable de la masacre de cinco personas en Maicao, La Guajira, ocurrido en los primeros días de 2026, lo que incrementó la presión sobre su estructura armada.

Por ello, el Gobierno nacional habia ofrecido una recompensa de $500.000.000 a quien entregue información sobre su paradero.