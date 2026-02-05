Colombia

Aplazada la indagatoria contra Lucho Herrera y su hermano por desaparición y asesinato de campesinos a manos de paramilitares

Uno de los argumentos de la defensa de Luis Alberto es solicitar que el tribunal de segunda instancia revise la resolución que dispuso su citación

No se sabe cuándo se realizará la diligencia - crédito Colprensa/@FiscaliaCol/X

La diligencia de indagatoria contra Luis Alberto y Rafael Herrera Herrera fue suspendida por dos motivos principales: la renuncia del abogado de Rafael y la queja presentada por la defensa de Luis Alberto, excampeón de la Vuelta a España de 1987.

Esta última acción obliga a que un fiscal delegado ante el Tribunal Superior analice la validez del auto que llamó a indagatoria.

La ausencia de defensa legal dejó a Rafael Herrera sin posibilidad de comparecer, lo que hizo imposible continuar con el trámite judicial previsto. Por su parte, la queja de la defensa de Luis Alberto busca que la segunda instancia revalúe la decisión de citarlo, lo que agrega un nuevo obstáculo al proceso.

La investigación, iniciada por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se fundamenta en pruebas que indicarían que los hermanos Herrera Herrera habrían recurrido a miembros de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare.

El objetivo habría sido que este grupo armado, que operó en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, retuviera a varios habitantes cercanos a sus propiedades en Fusagasugá.

El caso permanece a la espera de resoluciones judiciales para definir la reanudación de la diligencia.

Noticia en desarrollo...

