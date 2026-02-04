Vacantes laborales en Bogotá: IDU abrió convocatoria con 300 empleos

La alcaldía de Bogotá organiza una jornada laboral en Bosa La Palestina con más de 300 empleos para el sector de la construcción - crédito Eaab

Más de 300 vacantes laborales serán ofrecidas en una nueva jornada de vinculación impulsada por la alcaldía de Bogotá, con el objetivo de ampliar las oportunidades para quienes buscan empleo en el sector de la construcción y el mejoramiento vial.

El evento se realizará el jueves 5 de febrero en el salón comunal del barrio Bosa La Palestina, en el sur de la ciudad, donde representantes del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y empresas contratistas recibirán a los aspirantes desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

La convocatoria está dirigida principalmente a personal operativo que pueda sumarse a las obras de movilidad actualmente en marcha.

Los perfiles buscados incluyen oficiales de obra, ayudantes de construcción, operadores de maquinaria amarilla, auxiliares de tráfico y digitadores vinculados a proyectos viales.

Las vacantes disponibles están orientadas principalmente a oficiales de obra, ayudantes de construcción, digitadores y operadores de maquinaria amarilla - crédito IDU

Las autoridades locales enfatizaron que la selección priorizará a habitantes de sectores cercanos a las obras, facilitando así el acceso a trabajo formal para familias que aún enfrentan dificultades económicas.

Aunque la mayoría de los cargos no exige experiencia previa, se recomienda llevar certificados laborales para quienes deseen postularse a posiciones que lo requieran. Quienes asistan deberán presentar hoja de vida actualizada, copia del documento de identidad y, si corresponde, certificaciones laborales relacionadas al perfil al que aspiran.

En el caso de personas reconocidas como víctimas del conflicto armado, será necesario adjuntar el certificado expedido por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.

Los ciudadanos extranjeros deberán presentar copia de su Permiso de Protección Temporal (PPT).

La postulación a ofertas laborales de construcción es gratuita y no requiere intermediarios ni pagos, según advirtió la administración distrital - crédito IDU

Las autoridades recordaron que el proceso de postulación es completamente gratuito y no requiere intermediarios. Se instó a los asistentes a no entregar dinero ni información personal a terceros que ofrezcan gestionar el acceso a las vacantes, ya que la selección se hará directamente durante la jornada.

Desempleo en Bogotá

Una caída significativa en el número de personas sin trabajo marcó el cierre de 2025 en Bogotá, según los últimos datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

El informe revela que la ciudad alcanzó una tasa de desempleo de 6,5% durante el trimestre octubre-diciembre, consolidándose entre los mercados laborales más dinámicos del país.

El descenso en la tasa de desempleo respecto al mismo periodo de 2024 fue de 2,3 puntos porcentuales, ya que en esa fecha el indicador se situaba en 8,8%. Este comportamiento se ha mantenido durante los últimos trimestres, posicionando a Bogotá como un referente en la reducción sostenida del desempleo.

El distrito ofrecerá oportunidades de empleo para personas con distintos grados de formación académica - crédito Luisa González/REUTERS

Uno de los datos más destacados es la reducción del número de personas desempleadas: la cifra pasó de 407.221 a 305.719 en solo un año, lo que representa una variación de 101.502 personas menos buscando trabajo en la ciudad.

Trabajo sí hay: Bogotá lanza más de 7.000 vacantes para la semana del 2 al 6 de febrero en convocatorias presenciales y virtuales

Las 1.210 vacantes laborales que la Secretaría de Desarrollo Económico anunció para la semana del 2 al 7 de febrero en Bogotá buscan integrar tanto a profesionales altamente capacitados como a personas con diversos niveles de formación educativa.

Cerca de 270 de estas posiciones están reservadas para quienes cuentan con estudios de maestría, lo que evidencia un esfuerzo por atraer talento especializado a la capital. Al mismo tiempo, la convocatoria abarca empleos dirigidos a quienes poseen formación técnica, tecnológica o incluso solo educación básica y media.

La entidad detalló que esta estrategia forma parte de una política más amplia destinada a impulsar la inclusión y la reactivación económica en la ciudad.

La subdirectora de Empleo y Formación, Bibiana Quiroga, detalló que el objetivo central es abrir el mercado laboral a “distintos niveles de formación, que van desde educación básica y media hasta perfiles técnicos, tecnológicos y profesionales, incluso hay oportunidades para perfiles que no requieren formación específica”.

Las autoridades consideran que facilitar el acceso a empleos para habitantes con todo tipo de experiencia y preparación permitirá que más personas se sumen a las dinámicas productivas de Bogotá.