Un trabajador colombiano produce una cuarta parte que uno de la Ocde: este es el impacto del rezago educativo en la productividad

La brecha de productividad laboral en Colombia alcanza USD52 por hora respecto al promedio de países de la Ocde

La distancia entre lo que produce un trabajador colombiano y el promedio de los países desarrollados no es menor, marca una brecha profunda que atraviesa el mercado laboral, la educación y la competitividad del país. Mientras en Colombia una persona genera en promedio USD18 por hora trabajada, en las economías de la Ocde esa cifra asciende a USD70. Detrás de ese contraste, más que un problema coyuntural, hay un rezago estructural que sigue sin resolverse.

Ese fue uno de los ejes centrales del conversatorio con Sebastián Trujillo, vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad, que en entrevista con La República abordó los desafíos que enfrenta Colombia para cerrar sus brechas de productividad. Para el directivo, la explicación no está en un solo factor, sino en una cadena de falencias que comienza, de manera inevitable, en la educación.

El rezago de la educación en Colombia es la principal causa de la baja competitividad y productividad nacional

Trujillo fue enfático en señalar que la formación del talento humano es la base de la competitividad y, en últimas, del bienestar social. Desde su perspectiva, no es casual que los países con mayores niveles de productividad tengan sistemas educativos más sólidos y alineados con las necesidades del mercado laboral. “Esa diferencia de productividad es principalmente educativa”, afirmó al explicar por qué Colombia sigue rezagada frente a economías comparables.

Uno de los síntomas más evidentes de ese desajuste es la paradoja que hoy viven las empresas, alto desempleo conviviendo con escasez de talento. Según Trujillo, seis de cada diez compañías en el país reportan dificultades para encontrar personal con las competencias que requieren. “Tenemos un alto desempleo y al mismo tiempo las empresas no consiguen gente. Esa es la brecha más importante”, advirtió en el medio antes mencionado.

El problema no se limita a la cantidad de trabajadores disponibles, sino a la calidad de la formación. En ese punto, el vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad destacó el potencial de la educación dual como una alternativa concreta para mejorar la productividad. “Estamos haciendo pilotos de educación dual y la evidencia sobre esto es abrumadora. Los jóvenes que pasaron por educación dual tienen un desempeño superior en las empresas”, aseguró, al señalar que este modelo permite una conexión más directa entre la formación académica y las necesidades reales del sector productivo.

Seis de cada diez empresas en Colombia reportan escasez de talento humano con competencias relevantes para el mercado laboral

Las deficiencias del sistema educativo también se reflejan en los resultados de las evaluaciones internacionales. Trujillo recordó que Colombia sigue ocupando posiciones rezagadas en las pruebas Pisa, que miden competencias en matemáticas, comprensión lectora y ciencias. “En las Pruebas Pisa, que miden matemáticas, comprensión de lectura y ciencias, Colombia se raja en todas y seguimos en el último renglón de la tabla”, dijo, sin rodeos.

A ese panorama se suma una brecha territorial que profundiza las desigualdades. Mientras algunas zonas del interior del país muestran resultados relativamente mejores, la periferia sigue acumulando rezagos significativos. “En el interior del país los resultados de las pruebas educativas son buenos, pero en la periferia no tanto. Ahí el objetivo es focalizar las necesidades de cada región”, explicó Trujillo, al señalar que las políticas educativas no pueden ser homogéneas en un país tan diverso.

El rezago educativo tiene efectos directos sobre la productividad, al tiempo que afecta la capacidad del país para adaptarse a los cambios tecnológicos. En ese sentido, el directivo planteó la necesidad de modernizar los procesos de habilitación de programas de educación superior. Para Trujillo, el ritmo al que avanzan sectores como la tecnología exige respuestas más ágiles del sistema educativo, tanto en universidades como en instituciones técnicas y tecnológicas.

Las desigualdades territoriales agravan el acceso y la calidad educativa en las regiones periféricas de Colombia

Ese ajuste, sin embargo, no puede darse a costa de la calidad. Por eso, otro de los llamados fue a fortalecer los mecanismos de aseguramiento para las instituciones de educación tecnológica que han surgido en los últimos años. “Es urgente crear un sistema de aseguramiento de calidad de las instituciones que se han creado para la educación tecnológica”, afirmó, al advertir que sin estándares claros el país corre el riesgo de multiplicar títulos sin impacto real en la productividad.