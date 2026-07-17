Colombia

Cintia Cossio explicó los motivos de su retiro de OnlyFans y cómo abordó el tema con su hijo: “No fue traumático”

La ‘influencer’ relató los cambios que la llevaron a dejar la plataforma de contenido exclusivo, contó cómo abordó el diálogo con su hijo Tiago y aclaró que no experimentó arrepentimiento por esa etapa

Guardar
Google icon
Cintia Cossio revela el costo de la educación privada de su hijo y sorpendió hasta a Aida Victoria Merlano - crédito @soycintiacossio/ Instagram
Cintia Cossio detalla el impacto familiar y personal tras dejar OnlyFans - crédito @soycintiacossio/ Instagram

Cintia Cossio compartió por primera vez en profundidad las razones detrás de su decisión de alejarse de OnlyFans, plataforma que durante años representó una fuente significativa de ingresos y notoriedad en su carrera digital.

En una entrevista para el podcast de Fer Arriella realizada en México, la influenciadora abordó los cambios en sus prioridades, el impacto de esa etapa en su vida y la forma directa en que conversó sobre el tema con su hijo, Tiago.

Desde el inicio de la conversación, Cossio aseguró que su salida de la plataforma respondió a “un cambio de prioridades y a la etapa” que atraviesa en la actualidad, tras más de un año y medio sin actividad.

PUBLICIDAD

Cintia Cossio comparte el divertido momento en que su hijo Thiago prueba la leche materna tras el nacimiento de Lorenzo - crédito @soycintiacossio/IG
Cintia Cossio comparte el divertido momento en que su hijo Thiago prueba la leche materna tras el nacimiento de Lorenzo - crédito @soycintiacossio/IG

“Aunque en algún momento pensé en volver, ahora estoy en otros proyectos, mis negocios y diferentes aspectos de mi vida personal”, indicó durante la entrevista. La creadora de contenido recalcó que la experiencia en OnlyFans fue parte de su crecimiento profesional, tanto en lo económico como en lo personal.

“Sería muy hipócrita de mi parte decir que me arrepiento de algo a lo que le saqué beneficios durante muchos años”, afirmó Cossio al ser consultada sobre si lamentaba esa etapa. “Después de haberle sacado millones de dólares a esa página, sería muy hipócrita decir que me arrepiento de algo que me dio tantos beneficios”, agregó. La influencer enfatizó que no reniega de las decisiones pasadas e incluso expresó gratitud hacia quienes la apoyaron en ese proceso.

PUBLICIDAD

Durante el diálogo, Cossio detalló que, mientras fue activa en la plataforma, estableció acuerdos claros con su pareja sobre los límites del contenido que compartía. “Lo vas a hacer tú sola. Nadie te va a grabar, nadie va a hacer esto y lo otro”, relató sobre el pacto al que llegó con su compañero sentimental. “Nunca he colaborado con otras personas, todo lo hice sola y dentro de mis propios límites”, explicó.

---
La influenciadora relató que acordó límites claros con su pareja respecto al contenido que compartía en OnlyFans y subrayó que nunca colaboró con otros creadores - crédito @soycintiacossio/Instagram

Respecto al impacto familiar, la influenciadora subrayó que siempre procuró separar su faceta pública de su vida personal. Uno de los momentos más destacados de la conversación fue cuando abordó cómo comunicó a su hijo el tipo de contenido que producía y su presencia en plataformas para adultos.

Según narró, eligió un acercamiento franco: “Cuando fui contándole todo, no fue así de bastagazo, de forma traumática, sino que fui como, bueno, si mi mamá hubiese mostrado sus partes en internet de trabajo, cómo me hubiese gustado recibir la noticia”.

Cintia tuvo una conversación con su hijo sobre el contenido que publicaba

Cossio buscó que Tiago entendiera que su rol como madre y persona no dependía de lo que pudiera circular en internet. “Le pregunté si él consideraba que yo era buena mamá y buena persona. Me dijo que sí. Le pregunté si cambiaría de mamá y me respondió que no, que me amaba”, relató. “Después le pregunté si tendría una opinión distinta de mí si en algún momento viera fotos mías sin ropa. Me dijo: ‘No, mamá, ¿qué tiene que ver eso con lo que usted hace por mí?’”.

La influencer insistió en la importancia de que sus hijos recibieran la información directamente de ella y no de terceros. “Ese es el peor error que un papá puede cometer: permitir que la gente se entere por boca de otro y no por boca de uno mismo”, remarcó. Cuando Tiago se enteró sobre la existencia de la plataforma por un comentario externo, Cossio optó por sentarse a explicarle el contexto y el carácter profesional de esa etapa de su vida.

Hijo Cintia Cossio
La influenciadora optó por una conversación sincera con Tiago, priorizando la transparencia y el diálogo familiar - crédito @soythiagocossio/IG

Sobre el contenido que decidió no mostrar en internet, la creadora fue enfática: “Lo que jamás le mostraría a internet es yo teniendo relaciones con otra persona. Para mí, la moralidad es relativa, pero eso es algo que no sería capaz de hacer”.

Cossio también abordó los acuerdos internos que estableció con su familia y su pareja para definir los límites de su exposición digital. “Siempre tuve límites personales dentro de la plataforma y había aspectos de mi vida que decidí mantener fuera del contenido digital”, expresó.

En la entrevista, la influencer explicó que su retiro de la plataforma no responde a arrepentimiento, sino a una evolución de sus intereses y circunstancias. “Desde que quedé embarazada de Lorenzo, me he replanteado demasiadas cosas en mi vida y entre esas la página”, detalló. “No he sido ni capaz de volver ni capaz de dejarla del todo, pero estoy en ese proceso”.

Temas Relacionados

Cintia CossioHijo Cintia CossioCintia Cossio página azulColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro denunció supuesto intento de cambiar la ruta del desfile del 20 de julio: culpó a oficiales de la fuerza pública

En 2026, la parada militar y policial se iniciará frente al centro comercial Gran Plaza El Ensueño y recorrerá El Perdomo, Madelena, El Ensueño y Candelaria La Nueva, con cierre cerca de la estación local de Bomberos

Gustavo Petro denunció supuesto intento de cambiar la ruta del desfile del 20 de julio: culpó a oficiales de la fuerza pública

Joven nutricionista denunció acoso en su WhatsApp profesional: asegura que hombres sexualizan su trabajo y le impiden ejercer con tranquilidad

La joven contó que ha recibido llamadas y contenido explícito de desconocidos, una situación que hoy afecta su ánimo y también la forma en que promociona sus servicios

Joven nutricionista denunció acoso en su WhatsApp profesional: asegura que hombres sexualizan su trabajo y le impiden ejercer con tranquilidad

Líder del grupo religioso que entregó folletos a estudiantes a la entrada de un colegio en Bogotá estaría relacionada con multimillonario robo

La mujer identificada como Liliana Marcela Bernal Torralba fue detenida en el barrio Patio Bonito, de la localidad de Kennedy, varios años atrás

Líder del grupo religioso que entregó folletos a estudiantes a la entrada de un colegio en Bogotá estaría relacionada con multimillonario robo

Alcaldía confirmó los cierres, desvíos y cambios en Transmilenio por el desfile del 20 de julio en Bogotá

La conmemoración de los 216 años de la Independencia de Colombia trasladará el acto militar y policial al sur de la capital, con restricciones viales desde los ensayos previos y cambios en varios corredores para facilitar la jornada

Alcaldía confirmó los cierres, desvíos y cambios en Transmilenio por el desfile del 20 de julio en Bogotá

Más de $300 millones le costó al Estado imprimir la recopilación de los discursos del presidente Gustavo Petro, reveló María Fernanda Cabal

Una respuesta del Ministerio de las Culturas a un derecho de petición por parte de la exsenadora reporta que se produjeron 3.000 colecciones, equivalentes a 30.000 ejemplares, mediante la Imprenta Nacional y un contrato interadministrativo con vigencia de 2026

Más de $300 millones le costó al Estado imprimir la recopilación de los discursos del presidente Gustavo Petro, reveló María Fernanda Cabal
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón sorprendió al revelar si tiene planes de ser madre como su hermana Juliana Calderón: “Tan chévere”

Yina Calderón sorprendió al revelar si tiene planes de ser madre como su hermana Juliana Calderón: “Tan chévere”

Karol G dio más detalles de su ruptura con Feid: así describió la cantante lo que habría pasado entre los dos

J Balvin tuvo inesperado accidente con sus costosos tenis durante un concierto y el momento se hizo viral: “Esto es pa’ llorar”

Rosalía le cumplió el sueño a una fanática al revelar el sexo de su bebé durante el concierto en Bogotá: así fue el momento viral

Gerard Piqué y Clara Chía estarían en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la que Shakira será la cantante principal

Deportes

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

Cuándo vuelven a la acción los equipos colombianos en la Copa Sudamericana: Santa Fe y Medellín disputarán estos partidos

Millonarios vs. Colo-Colo de Chile: hora y dónde ver el partido amistoso que celebra los 80 años del cuadro azul

Etapa 13 del Tour de Francia: el colombiano Harold Tejada llegó segundo en la carrera, y Egan Bernal bajó una casilla en la general

Este sería el sorpresivo destino que tendría Radamel Falcao García en el fútbol internacional tras su salida de Millonarios