Cintia Cossio explicó los motivos de su retiro de OnlyFans y cómo abordó el tema con su hijo: “No fue traumático”

Cintia Cossio detalla el impacto familiar y personal tras dejar OnlyFans - crédito @soycintiacossio/ Instagram

Cintia Cossio compartió por primera vez en profundidad las razones detrás de su decisión de alejarse de OnlyFans, plataforma que durante años representó una fuente significativa de ingresos y notoriedad en su carrera digital.

En una entrevista para el podcast de Fer Arriella realizada en México, la influenciadora abordó los cambios en sus prioridades, el impacto de esa etapa en su vida y la forma directa en que conversó sobre el tema con su hijo, Tiago.

Desde el inicio de la conversación, Cossio aseguró que su salida de la plataforma respondió a “un cambio de prioridades y a la etapa” que atraviesa en la actualidad, tras más de un año y medio sin actividad.

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Cintia Cossio comparte el divertido momento en que su hijo Thiago prueba la leche materna tras el nacimiento de Lorenzo - crédito @soycintiacossio/IG

“Aunque en algún momento pensé en volver, ahora estoy en otros proyectos, mis negocios y diferentes aspectos de mi vida personal”, indicó durante la entrevista. La creadora de contenido recalcó que la experiencia en OnlyFans fue parte de su crecimiento profesional, tanto en lo económico como en lo personal.

“Sería muy hipócrita de mi parte decir que me arrepiento de algo a lo que le saqué beneficios durante muchos años”, afirmó Cossio al ser consultada sobre si lamentaba esa etapa. “Después de haberle sacado millones de dólares a esa página, sería muy hipócrita decir que me arrepiento de algo que me dio tantos beneficios”, agregó. La influencer enfatizó que no reniega de las decisiones pasadas e incluso expresó gratitud hacia quienes la apoyaron en ese proceso.

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Durante el diálogo, Cossio detalló que, mientras fue activa en la plataforma, estableció acuerdos claros con su pareja sobre los límites del contenido que compartía. “Lo vas a hacer tú sola. Nadie te va a grabar, nadie va a hacer esto y lo otro”, relató sobre el pacto al que llegó con su compañero sentimental. “Nunca he colaborado con otras personas, todo lo hice sola y dentro de mis propios límites”, explicó.

La influenciadora relató que acordó límites claros con su pareja respecto al contenido que compartía en OnlyFans y subrayó que nunca colaboró con otros creadores - crédito @soycintiacossio/Instagram

Respecto al impacto familiar, la influenciadora subrayó que siempre procuró separar su faceta pública de su vida personal. Uno de los momentos más destacados de la conversación fue cuando abordó cómo comunicó a su hijo el tipo de contenido que producía y su presencia en plataformas para adultos.

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Según narró, eligió un acercamiento franco: “Cuando fui contándole todo, no fue así de bastagazo, de forma traumática, sino que fui como, bueno, si mi mamá hubiese mostrado sus partes en internet de trabajo, cómo me hubiese gustado recibir la noticia”.

Cintia tuvo una conversación con su hijo sobre el contenido que publicaba

Cossio buscó que Tiago entendiera que su rol como madre y persona no dependía de lo que pudiera circular en internet. “Le pregunté si él consideraba que yo era buena mamá y buena persona. Me dijo que sí. Le pregunté si cambiaría de mamá y me respondió que no, que me amaba”, relató. “Después le pregunté si tendría una opinión distinta de mí si en algún momento viera fotos mías sin ropa. Me dijo: ‘No, mamá, ¿qué tiene que ver eso con lo que usted hace por mí?’”.

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La influencer insistió en la importancia de que sus hijos recibieran la información directamente de ella y no de terceros. “Ese es el peor error que un papá puede cometer: permitir que la gente se entere por boca de otro y no por boca de uno mismo”, remarcó. Cuando Tiago se enteró sobre la existencia de la plataforma por un comentario externo, Cossio optó por sentarse a explicarle el contexto y el carácter profesional de esa etapa de su vida.

La influenciadora optó por una conversación sincera con Tiago, priorizando la transparencia y el diálogo familiar - crédito @soythiagocossio/IG

Sobre el contenido que decidió no mostrar en internet, la creadora fue enfática: “Lo que jamás le mostraría a internet es yo teniendo relaciones con otra persona. Para mí, la moralidad es relativa, pero eso es algo que no sería capaz de hacer”.

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Cossio también abordó los acuerdos internos que estableció con su familia y su pareja para definir los límites de su exposición digital. “Siempre tuve límites personales dentro de la plataforma y había aspectos de mi vida que decidí mantener fuera del contenido digital”, expresó.

En la entrevista, la influencer explicó que su retiro de la plataforma no responde a arrepentimiento, sino a una evolución de sus intereses y circunstancias. “Desde que quedé embarazada de Lorenzo, me he replanteado demasiadas cosas en mi vida y entre esas la página”, detalló. “No he sido ni capaz de volver ni capaz de dejarla del todo, pero estoy en ese proceso”.

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