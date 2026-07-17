Yina Calderón sorprendió al revelar si tiene planes de ser madre como su hermana Juliana Calderón: esto dijo

Yina habló sobre ser madre y sorprendió a sus seguidores - crédito @yinacalderontv/IG - VisualesIA Infobae

La empresaria y creadora de contenido Yina Calderón aclaró en una transmisión en vivo si contempla la maternidad en sus planes actuales, a pesar del reciente anuncio de embarazo de su hermana, Juliana Calderón.

Las declaraciones de la influenciadora surgieron tras la curiosidad de sus seguidores, quienes especularon sobre un posible cambio de postura al verla involucrada en los preparativos familiares.

En sus palabras, Yina Calderón afirmó que la experiencia de acompañar el embarazo de su hermana le ha parecido bonita, pero enfatizó que su prioridad sigue siendo el desarrollo profesional y que actualmente no busca formar una familia. “No por ahora, no te voy a decir que no me gustaría ser mamá porque ahora que me veo a mi hermana embarazada digo ‘tan bonito también, tan chévere’, pero pienso en mi proyecto de vida y yo ahorita no estoy en búsqueda ni de una familia, ni de un hijo; yo ni siquiera tengo novio”, respondió la empresaria durante la transmisión.

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Yina Calderón explicó que su soltería responde a una decisión de enfocarse en el crecimiento personal y profesional, por lo que no tiene planes de ser madre pronto - crédito @yinacalderontv/IG

La influenciadora remarcó que su estado civil no obedece a falta de pretendientes, sino a una decisión consciente de enfocarse en su crecimiento personal y negocios.

El embarazo de Juliana Calderón ha generado interés dentro y fuera de las redes sociales, especialmente porque la joven ha optado por mantener bajo reserva la identidad del padre del bebé y otros aspectos de su gestación. Esta decisión ha generado debate entre los seguidores y ha incrementado la atención mediática.

Mientras tanto, Yina Calderón se mostró entusiasta ante el reto de organizar la fiesta de revelación de género del futuro bebé. “Vamos a hacer una fiesta, wao”, expresó, dejando en evidencia el tono festivo con el que la familia acompaña esta etapa. La empresaria pretende realizar una celebración llamativa y diferente a lo habitual.

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A pesar de este distanciamiento de los formatos de telerrealidad, Juliana Calderón continúa generando contenido para redes sociales, aunque con un enfoque menos polémico que en etapas anteriores. La creadora de contenido mantiene una base sólida de seguidores que esperan conocer más detalles de su proceso de maternidad y de sus próximos pasos profesionales.

Yina Calderón celebró su cumpleaños número 35 acompañada de familiares y amigos tras regresar a Colombia - crédito @yinacalderontv/IG

La relación entre las hermanas Calderón y su forma de gestionar la vida pública y privada ha captado la atención de la audiencia digital colombiana, un fenómeno que refleja el impacto de los creadores de contenido en la conversación social. Los seguidores se mantienen atentos tanto a los avances del embarazo de Juliana Calderón como a las decisiones personales y laborales de Yina Calderón, quien reiteró que la maternidad no es una opción inmediata en su vida.

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En paralelo a estos acontecimientos, la reciente celebración del cumpleaños número 35 de Yina Calderón también generó conversación en redes sociales. La empresaria festejó rodeada de familiares y amigos tras regresar a Colombia luego de una estadía de casi cuatro meses fuera del país. Durante la celebración, compartió con sus seguidores varios mensajes y obsequios recibidos, entre los que destacó un regalo de Epa Colombia, una reconocida empresaria del país.

Un regalo de Epa Colombia a Yina Calderón llamó la atención y desmintió rumores de distanciamiento entre ambas - crédito Yina Calderón / Instagram

Rumores de distanciamiento entre Yina Calderón y Epa Colombia circularon en semanas previas, especialmente tras conocerse que la empresaria no habría recibido a Yina durante un proceso judicial. No obstante, el obsequio enviado por medio de Karol Samantha, consistente en un collar y una manilla de Swarovski acompañados por una carta escrita a mano, disipó estos comentarios. En la carta podía leerse: “Amiga, feliz cumpleaños. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Deseo que Dios te dé larga vida, amiga”. Al recibir el mensaje, Yina Calderón confesó sentirse nostálgica y aseguró que conservaría ese regalo especial.

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La muestra de afecto fue interpretada por numerosos internautas como una señal de que la amistad entre ambas figuras sigue vigente, pese a las hipótesis sobre un posible distanciamiento.

En la grabación, Juliana Calderón bromeó sobre los obsequios aún sin abrir, lo que generó comentarios entre los seguidores - crédito @julianacalderon12/tiktok

Después de la celebración, Juliana Calderón publicó un video en sus historias donde mostró parte de los regalos que su hermana recibió. En la grabación, se observa el piso cubierto de bolsas y paquetes de diferentes tamaños, lo que sorprendió a quienes seguían el evento. Mientras recorría el lugar, Juliana comentó entre risas: “Aquí destapándole los regalos a Yina porque la niña ni siquiera se ha puesto a destaparlos porque tiene la rasca viva”.

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