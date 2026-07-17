Colombia

Yina Calderón sorprendió al revelar si tiene planes de ser madre como su hermana Juliana Calderón: esto dijo

La exintegrante de ‘La casa de los famosos Colombia’ se refirió al embarazo de su hermana y respondió a preguntas sobre la posibilidad de convertirse en madre, además de aclarar su situación sentimental

Guardar
Google icon
El método de Yina Calderón para adelantarse a los anuncios de los embarazos en la farándula - crédito @yinacalderontv/IG - VisualesIA Infobae
Yina habló sobre ser madre y sorprendió a sus seguidores - crédito @yinacalderontv/IG - VisualesIA Infobae

La empresaria y creadora de contenido Yina Calderón aclaró en una transmisión en vivo si contempla la maternidad en sus planes actuales, a pesar del reciente anuncio de embarazo de su hermana, Juliana Calderón.

Las declaraciones de la influenciadora surgieron tras la curiosidad de sus seguidores, quienes especularon sobre un posible cambio de postura al verla involucrada en los preparativos familiares.

En sus palabras, Yina Calderón afirmó que la experiencia de acompañar el embarazo de su hermana le ha parecido bonita, pero enfatizó que su prioridad sigue siendo el desarrollo profesional y que actualmente no busca formar una familia. “No por ahora, no te voy a decir que no me gustaría ser mamá porque ahora que me veo a mi hermana embarazada digo ‘tan bonito también, tan chévere’, pero pienso en mi proyecto de vida y yo ahorita no estoy en búsqueda ni de una familia, ni de un hijo; yo ni siquiera tengo novio”, respondió la empresaria durante la transmisión.

PUBLICIDAD

Yina Calderón lanza dardos a Karola y cuestiona su actitud en La casa de los famosos Colombia - crédito @yinacalderontv/IG
Yina Calderón explicó que su soltería responde a una decisión de enfocarse en el crecimiento personal y profesional, por lo que no tiene planes de ser madre pronto - crédito @yinacalderontv/IG

La influenciadora remarcó que su estado civil no obedece a falta de pretendientes, sino a una decisión consciente de enfocarse en su crecimiento personal y negocios.

El embarazo de Juliana Calderón ha generado interés dentro y fuera de las redes sociales, especialmente porque la joven ha optado por mantener bajo reserva la identidad del padre del bebé y otros aspectos de su gestación. Esta decisión ha generado debate entre los seguidores y ha incrementado la atención mediática.

Mientras tanto, Yina Calderón se mostró entusiasta ante el reto de organizar la fiesta de revelación de género del futuro bebé. “Vamos a hacer una fiesta, wao”, expresó, dejando en evidencia el tono festivo con el que la familia acompaña esta etapa. La empresaria pretende realizar una celebración llamativa y diferente a lo habitual.

PUBLICIDAD

A pesar de este distanciamiento de los formatos de telerrealidad, Juliana Calderón continúa generando contenido para redes sociales, aunque con un enfoque menos polémico que en etapas anteriores. La creadora de contenido mantiene una base sólida de seguidores que esperan conocer más detalles de su proceso de maternidad y de sus próximos pasos profesionales.

Yina Calderón denunció desplante en vivo de Manelyk González y Cristina Porta y desató polémica tras su cambio de rol en ‘La casa de los famosos Telemundo’ - crédito @yinacalderontv/IG
Yina Calderón celebró su cumpleaños número 35 acompañada de familiares y amigos tras regresar a Colombia - crédito @yinacalderontv/IG

La relación entre las hermanas Calderón y su forma de gestionar la vida pública y privada ha captado la atención de la audiencia digital colombiana, un fenómeno que refleja el impacto de los creadores de contenido en la conversación social. Los seguidores se mantienen atentos tanto a los avances del embarazo de Juliana Calderón como a las decisiones personales y laborales de Yina Calderón, quien reiteró que la maternidad no es una opción inmediata en su vida.

En paralelo a estos acontecimientos, la reciente celebración del cumpleaños número 35 de Yina Calderón también generó conversación en redes sociales. La empresaria festejó rodeada de familiares y amigos tras regresar a Colombia luego de una estadía de casi cuatro meses fuera del país. Durante la celebración, compartió con sus seguidores varios mensajes y obsequios recibidos, entre los que destacó un regalo de Epa Colombia, una reconocida empresaria del país.

El detalle conmovió a la influenciadora y a sus seguidores - crédito Yina Calderón / Instagram
Un regalo de Epa Colombia a Yina Calderón llamó la atención y desmintió rumores de distanciamiento entre ambas - crédito Yina Calderón / Instagram

Rumores de distanciamiento entre Yina Calderón y Epa Colombia circularon en semanas previas, especialmente tras conocerse que la empresaria no habría recibido a Yina durante un proceso judicial. No obstante, el obsequio enviado por medio de Karol Samantha, consistente en un collar y una manilla de Swarovski acompañados por una carta escrita a mano, disipó estos comentarios. En la carta podía leerse: “Amiga, feliz cumpleaños. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Deseo que Dios te dé larga vida, amiga”. Al recibir el mensaje, Yina Calderón confesó sentirse nostálgica y aseguró que conservaría ese regalo especial.

La muestra de afecto fue interpretada por numerosos internautas como una señal de que la amistad entre ambas figuras sigue vigente, pese a las hipótesis sobre un posible distanciamiento.

Juliana Calderón confirmó su embarazo y mostró por primera vez el avance de su barriguita en TikTok - crédito @julianacalderon12/tiktok
En la grabación, Juliana Calderón bromeó sobre los obsequios aún sin abrir, lo que generó comentarios entre los seguidores - crédito @julianacalderon12/tiktok

Después de la celebración, Juliana Calderón publicó un video en sus historias donde mostró parte de los regalos que su hermana recibió. En la grabación, se observa el piso cubierto de bolsas y paquetes de diferentes tamaños, lo que sorprendió a quienes seguían el evento. Mientras recorría el lugar, Juliana comentó entre risas: “Aquí destapándole los regalos a Yina porque la niña ni siquiera se ha puesto a destaparlos porque tiene la rasca viva”.

Temas Relacionados

Yina CalderónJuliana CalderónembarazoColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Por presuntas fallas en la atención de un episodio de acoso laboral, el Ministerio de Trabajo formuló cargos contra J.P. Morgan Colombia

La entidad financiera podría enfrentar sanciones económicas de hasta 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, si llega a ser declarada responsable

Por presuntas fallas en la atención de un episodio de acoso laboral, el Ministerio de Trabajo formuló cargos contra J.P. Morgan Colombia

Más detalles detrás de la ruptura de Karol G y Feid: así describió la cantante el momento de reflexión que atravesó y lo que habría pasado entre los dos

La cantante colombiana contó en una entrevista con Elle que el quiebre amoroso no tuvo escándalos ni episodios puntuales, y se refirió al proceso personal que ha vivido durante el último año

Más detalles detrás de la ruptura de Karol G y Feid: así describió la cantante el momento de reflexión que atravesó y lo que habría pasado entre los dos

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

El cuadro “Verdolaga” contará con la presencia de Lucas González en el banquillo técnico, siendo su primera experiencia en uno de los equipos más grandes del país

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

Chontico Día resultados de hoy viernes 17 de julio, esta fue la jugada ganadora

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Chontico Día resultados de hoy viernes 17 de julio, esta fue la jugada ganadora

Militares del Ejército en el Sinaí reclaman un reajuste de su partida de manutención

La institución informó que ya avanza un plan de reestructuración para corregir la inconformidad por una presunta inequidad frente a otros rangos, tras una visita del alto mando a la península

Militares del Ejército en el Sinaí reclaman un reajuste de su partida de manutención
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Más detalles detrás de la ruptura de Karol G y Feid: así describió la cantante el momento de reflexión que atravesó y lo que habría pasado entre los dos

Más detalles detrás de la ruptura de Karol G y Feid: así describió la cantante el momento de reflexión que atravesó y lo que habría pasado entre los dos

J Balvin tuvo inesperado accidente con sus costosos tenis durante un concierto y el momento se hizo viral: “Esto es pa’ llorar”

Rosalía le cumplió el sueño a una fanática al revelar el sexo de su bebé durante el concierto en Bogotá: así fue el momento viral

Gerard Piqué y Clara Chía estarían en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la que Shakira será la cantante principal

Manuela QM se fue contra seguidora que la señaló de haberse embarazado de Blessd para “amarrarlo”: “Ni así pudiste”

Deportes

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

Cuándo vuelven a la acción los equipos colombianos en la Copa Sudamericana: Santa Fe y Medellín disputarán estos partidos

Millonarios vs. Colo-Colo de Chile: hora y dónde ver el partido amistoso que celebra los 80 años del cuadro azul

Etapa 13 del Tour de Francia: el colombiano Harold Tejada llegó segundo en la carrera, y Egan Bernal bajó una casilla en la general

Este sería el sorpresivo destino que tendría Radamel Falcao García en el fútbol internacional tras su salida de Millonarios