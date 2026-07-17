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Deportes Tolima recibió un “golazo” de la Superintendencia de Sociedades: fuerte sanción a sus directivos

La entidad impuso una millonaria sanción al presidente César Camargo y al gerente general Germán Darío Kairus por un hecho ocurrido en 2025

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Tolima vs. Nacional
Una semana antes del inicio de la Liga BetPlay. la Superintendencia de Sociedades sancionó a dos de los directivos del Deportes Tolima - crédito Alejandro Rodríguez/Infobae Colombia

Deportes Tolima se encuentra en preparación para el inicio de la Liga BetPlay 2026-II, ahora dirigido por el técnico Sebastián Oliveros en un proceso que busca llegar al título que les fue esquivo en la final de 2025 y las semifinales del primer semestre, además de jugar los octavos de la Copa Libertadores.

Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades acaba de darle un golpe al Pijao, producto de una sanción millonaria contra dos de sus dirigentes por un hecho ocurrido en la asamblea ordinaria de 2025, y en el cual deben responder el presidente César Camargo y otro directivo.

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Por el momento, no hay una respuesta por parte del Deportes Tolima sobre la decisión de la entidad, mientras termina de armar la plantilla del segundo semestre y preparar el debut en el estadio Manuel Murillo Toro frente al campeón Junior de Barranquilla, el sábado 25 de julio.

Sanción a directivos del Tolima

Mientras el equipo entraba a la última semana de prácticas antes del primer encuentro de la Liga BetPlay contra el Junior, conjunto al que desea ganar para empezar a imponer condiciones en el campeonato, la Superintendencia de Sociedades tomaba una decisión importante.

A través de un comunicado emitido el viernes 17 de julio, se dio a conocer la sanción para el presidente César Camargo por 75 millones de pesos y el gerente Germán Kairuz de 50 millones de pesos, “por vulnerar el derecho de inspección. En el caso del señor Camargo Serrano, también se sancionó el incumplimiento reiterado de órdenes impartidas por esta Entidad”.

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“La actuación administrativa evidenció que los investigados limitaron el ejercicio del derecho de inspección de un accionista antes de la reunión ordinaria de la asamblea celebrada en marzo de 2025. En particular, no garantizaron el acceso completo y oportuno a actas de junta directiva necesarias para conocer y evaluar asuntos de interés societario. También redujeron injustificadamente el tiempo inicialmente autorizado para la revisión de los documentos”, añadió

La Superintendencia también comprobó que el presidente del Deportes Tolima ha incumplido varias veces con la entrega de documentos “que soportaban una transferencia de acciones. Pese a las solicitudes efectuadas por esta autoridad, la información no fue aportada integralmente, lo que afectó el adecuado ejercicio de las funciones de supervisión”

“La Superintendencia de Sociedades reiteró que continuará ejerciendo rigurosamente sus funciones de supervisión para proteger los derechos de los asociados, promover el cumplimiento de la ley y fortalecer la transparencia y el gobierno corporativo. Contra la decisión sancionatoria, los investigados interpusieron los recursos de reposición y apelación. Una vez analizados, la Superintendencia de Sociedades confirmó la resolución impugnada”, finalizó.

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