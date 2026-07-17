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David Ospina no dejará el fútbol profesional: afirman que será nuevo guardameta de histórico club en México

El antioqueño de 37 años fue suplente de Camilo Vargas en la Copa del Mundo y se encuentra sin equipo tras terminar contrato con Nacional

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Ospina disputó los mundiales de 2014, 2018 y 2026 con Colombia - crédito Reuters
Ospina disputó los mundiales de 2014, 2018 y 2026 con Colombia - crédito Reuters

Tras la eliminación de la selección Colombia de la Copa del Mundo en los octavos de final ante Suiza, se ha especulado sobre el futuro de las principales figuras de la Tricolor, entre ellos David Ospina, que terminó contrato con Atlético Nacional y actualmente se encuentra sin equipo.

El guardameta fue suplente durante el torneo de naciones y, luego de su salida de Nacional (equipo en el que se formó como futbolista), se generaron rumores sobre la posibilidad de que el antioqueño dejara el fútbol profesional; sin embargo, esto habría quedado descartado tras la oferta que recibió Ospina desde Norteamérica.

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El 17 de julio, el Periódico AM y el periodista César Luis Merlo afirmaron que el colombiano tendría todo acordado con Atlante para firmar un acuerdo que lo una a la institución mexicana durante un año.

“El legendario arquero colombiano David Ospina ha alcanzado un acuerdo verbal para convertirse en el nuevo guardameta de los Potros de Hierro del Atlante. Actualmente, ambas partes ya se encuentran en la fase de cruce de documentos y revisión de contratos para que el sudamericano estampe su firma, la cual lo vinculará con la escuadra azulgrana por un periodo de un año (dos torneos)”, informó el medio citado.

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El antioqueño había dejado en duda si continuaría activo en el fútbol profesional - crédito Reuters
El antioqueño había dejado en duda si continuaría activo en el fútbol profesional - crédito Reuters

De acuerdo con el comunicador mencionado, Ospina desistió de dejar el fútbol profesional por la cifra que ofreció el club mexicano que volverá a la primera división tras comprar la ficha de Mazatlán FC.

Atlante debutó el 16 de junio en el torneo mexicano con derrota 1-2 contra Necaxa. Cabe mencionar que la institución es dirigida por Miguel “El Piojo” Herrera, exentrenador de la selección norteamericana, y en su plantilla juega Óscar Jiménez, excompañero de James Rodríguez en León, con el que Ospina deberá competir por la posición.

Así ha sido la carrera de David Ospina

-crédito David Jaramillo/Colprensa
Ospina lloró al despedirse de la hinchada de Nacional -crédito David Jaramillo/Colprensa

David Ospina, nacido en Medellín en 1988, inició su carrera profesional en Atlético Nacional. Se incorporó a las divisiones menores del club y debutó en el primer equipo en 2005, participando en torneos locales y continentales. En 2008, Ospina fue transferido al fútbol francés, donde fichó por el Niza. En la liga francesa acumuló más de 180 partidos durante seis temporadas y se consolidó como arquero titular.

En 2014, Ospina llegó a la Premier League, contratado por el Arsenal de Inglaterra. En este club alternó la titularidad y la suplencia, participando en competiciones como la Premier League, FA Cup, Copa de la Liga y torneos europeos. En 2018 fue cedido al Napoli de Italia, inicialmente como préstamo y luego de forma definitiva. Con el club italiano, Ospina jugó en la Serie A, Coppa Italia y competiciones europeas, sumando más de 100 apariciones.

Atlante sería el octavo club de la carrera de Ospina - crédito Reuters
Atlante sería el octavo club de la carrera de Ospina - crédito Reuters

En 2022, Ospina fue transferido al Al-Nassr de Arabia Saudita, donde continuó su carrera en la liga local y en torneos regionales. Su último club fue Atlético Nacional, en donde se desempeñó como guardameta titular hasta mayo de 2026.

Ospina ha formado parte de la selección colombiana desde 2007. Participó en varias ediciones de la Copa América y en los mundiales de 2014, 2018 y 2026. Suma más de 120 partidos internacionales, convirtiéndose en uno de los jugadores con más presencias en la historia de la selección de Colombia. Durante su carrera, Ospina ha logrado ganar 14 torneos, seis de ellos con el equipo Verdolaga, en el que terminó su ciclo tras el compromiso ante Deportes Tolima, que se disputó el 24 de mayo.

“Sí, se cierra el ciclo con Atlético Nacional. El contrato termina en junio y aprovecho el momento. Esperar qué opciones pueden existir en el mercado de verano y ahí tomaremos la decisión. El tema del retiro todavía no. Queremos disfrutar lo que viene, miraremos las opciones que se presenten y ahí tomaremos la decisión que sea la mejor para mí y mi familia”, declaró Ospina tras su último partido con Nacional.

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